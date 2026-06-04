Radikalismus ti dává křídla
Pokud máte pocit, že je svět moc složitý, že nuance existují a že pravda mívá dva úhly pohledu, gratuluji, jste pro radikála nepřítel číslo jedna. Protože v tomhle nádherném světě fanatismu je všechno křišťálově jasné: buď jsi s námi, nebo jsi podřadný parazit, kterého je potřeba v zájmu vyššího dobra zašlapat do země. A pokud se zeptáš proč: jsi agent nepřítele.
Anatomie radikálního mozku: Jedna buňka stačí, dvě by byly luxus
Abychom pochopili genialitu radikalismu, musíme ocenit jeho absolutní efektivitu. Normální člověk se trápí pochybnostmi, studuje fakta a nespí kvůli morálním dilematům. Radikál? Ten má hotovo za vteřinu. Ještě než otevřel pusu. A že jich tu taky máme. Však je také máme rádi, protože drží diskuzi v plamenech.
- Princip kolektivní viny: Radikál nikdy neřeší jednotlivce. Jednotlivec je komplikovaný. Jednotlivec má svůj příběh, kontext, protikladné vlastnosti. To je příliš práce. Radikál operuje v masách. „Židé můžou za chudobu.“ „Buržoazie může za hlad.“ „Bílej heterosexuální chlap může za globální oteplování.“ Jak osvobozující! Už nemusíte nikoho poznávat. Stačí se podívat na pas, barvu kůže nebo bankovní konto a hned víte, koho máte nenávidět. Efektivita na úrovni průmyslového zpracování soji.
- Imunitní systém proti realitě: Radikální ideologie je jako dokonale navržený počítačový virus: samoopravný, sebeobranný a toxický. Pokud fakta podporují vaši teorii: skvělé, měli jste pravdu. Pokud fakta vaši teorii vyvracejí: jsou to zmanipulované lži spiknutí (židovského, zednářského, iluminátského, bruselského, WHO, CIA, sójových bobů... doplňte podle chuti). Radikál má zkrátka pravdu za všech okolností. To není přesvědčení. To je psychóza s politickým průkazem.
- Fetiš mučednictví: Radikálové milují pocit, že jsou oběti. Čím víc je normální společnost považuje za šílence, tím hlouběji přesvědčeni o svém prorocké poslání. Pronásledování je pro ně živnou půdou, ne varováním. Každá kritika je důkazem spiknutí. Každý ban na sociálních sítích je cenzura pravdy. Každý, kdo se směje, je hlupák, který ještě neprocitl.
- Bonus = estetika revoluce: Radikál vždy potřebuje uniformu. Hnědou košili, červenou pásku, zelený dres, beanie s anarchistickým symbolem nebo camo baret z vojenského frcu. A na šátky taky nesmíme zapomenout. Revoluce musí dobře vypadat. Obsah je vedlejší. Styl je všechno. Styl ovšem taky může být účelově nestyl. Hlavně ale masově.
Historický festival zmaru a potoků krve
Historie radikalismu je v podstatě nekonečná kompilace videí typu „Zpackané kutilské projekty“, akorát místo prasklého potrubí jsou výsledkem desítky milionů mrtvol. Ale jo, nemůžete udělat omeletu, proč byste nerozbili pár vajec. A pár desítek tisíc litrů krve. A farmu, kde žila drůbež. A vesnici vedle farmy. Pro větší dobro.
|Éra / Hnutí
|Slibovaná utopie
|Realita
|Opus magnum zakladatelů
|Jakobínský teror
|Svoboda, rovnost, bratrství.
|Gilotina v nepřetržitém provozu, Paříž jako jatka.
|Usekli jsme hlavu i těm, co tleskali málo nadšeně. Nakonec i Robespierrovi. Systém fungoval spolehlivě.
|Bolševická revoluce
|Ráj dělníků a rolníků, konec útlaku navždy.
|Gulagy, umělý hladomor, popravčí čety, donašečství jako státní sport.
|Soudruzi zjistili, že vládnout hladovým živým je těžší než vládnout mrtvým. Přešli na mrtvé.
|Nacistická třetí říše
|Čistá rasa, prosperita a tisíciletá sláva germánského národa.
|Totální destrukce Evropy, holocaust, Německo v troskách, vůdce jako zuhelnatělé torzo v berlínském bunkru.
|Tisíc let trvalo přesně dvanáct. Alespoň měli tematicky konzistentní konec.
|Maoistická kulturní revoluce
|Dokonalá rovnost, očištění od tradic a buržoazního myšlení.
|Kanibalismus, zničená tisíciletá kultura, 40–80 milionů mrtvých, vymlácení vrabců vedlo ke kobylkám.
|Génius v akci. Pták jako třídní nepřítel.
|Kambodžský Pol Pot
|Agrární ráj, nulový rok, čistá společnost bez korupce minulosti.
|Čtvrtina obyvatel Kambodže vyvražděna za čtyři roky. Popraven byl i každý, kdo nosil brýle – jako symbol buržoazní vzdělanosti.
|Brýle. Zabili lidi za brýle.
Všimněte si toho vzorce. Pokaždé to začíná velkolepou vizí, jak zatočit s prohnilým systémem. Pokaždé to končí tím, že soused udává souseda, v obchodech není ani toaletní papír, armáda střílí do lidí, co si dovolili chtít chleba, a architekti utopie píší paměti z vily u moře nebo jsou popraveni vlastními soudruhy. Oboje je spravedlivé.
Současný radikalismus: Stejný hnůj, modernější filtry na Instagramu
Nenechme se zmást. Dnešní radikálové nenosí uniformy (většinou) a neohánějí se mačetami (zatím). Jsou mnohem sofistikovanější. Schovávají se za vznešená hesla; lidská práva, ochranu planety, záchranu národa, bezpečnost dětí, autentičnost identity. Ale pod tím nánosem moderního marketingu a TED talků smrdí pořád ta samá totalitní touha: ovládat, zakazovat, trestat a přitom se tvářit jako oběť.
„Moderní radikál netouží po tom systém opravit. Touží po tom ho zapálit a pak tančit kolem ohně s mobilem v ruce; protože obsah na Instagram si točí ještě před příjezdem hasičů.“
Ultra-progresivní inkvizice
Tihle lidé jsou tak strašně tolerantní, že by vás nejraději zavřeli za to, že máte jiný názor na počet pohlaví, jíte hovězí steak nebo jste v roce 2009 napsal „jsou to pěkné plavky“ pod fotografii, na které bylo .... Jejich zbraní není kulomet, ale cancel culture; důmyslnější, čistší a bez nepořádku v ulicích.
Vyhrabají váš status z roku 2012, prohlásí vás za fašistu, zničí vám kariéru, donutí vás k veřejnému pokání v přímém přenosu a pak vás stejně odepíší, protože pokání nebylo dost pokorné. Jejich cílem je svět, kde budou všichni naprosto svobodní; svobodní myslet si přesně to, co tito morální majáci dovolí. Orwell to popsal jako dystopii. Oni to chápou jako manuál. Poznávací znak: Mluví o „bezpečném prostoru“ a zároveň terroryzují každého, kdo nesouhlasí. Ironie je jim cizí.
Dezinfo flastenci a uctívači silné ruky
Na druhé straně barikády stojí hrdí obránci zdravého rozumu, jejichž hlavním zdrojem informací je facebooková stránka „Pravda bez cenzury 666“ s avatarem českého lva v plamenech. Tihle experti vidí chemtrails za každým mrakem, čip ve vakcíně jim řídí trávení a Bill Gates jim nastavuje budíček. Tak moc nenávidí demokracii a její prohnilost, že by nejraději viděli ruské tanky na vlastním dvorku; hlavně když zavedou pořádek. Že by ten pořádek znamenal, že za příští status na Facebooku půjdou na deset let bručet, jejich procesor schovaný v hlavě nepobírá. Je plně vytížen generováním konspiračních teorií a sdílením příspěvků, které začínají slovy „Toto mainstream media nikdy neukážou.“ Poznávací znak: Bojují za svobodu slova; ale jen pro sebe. Každý, kdo nesouhlasí, je agent Sorose nebo NATO.
Klimatičtí fanatici soudného dne
Skupina lidí, která dospěla k závěru, že nejlepším způsobem, jak přesvědčit instalatéra Frantu, aby si nekupoval starý diesel, je přilepit se vteřinovým lepidlem k magistrále v době ranní špičky. Nebo polít polévkou Van Gogha. Nebo zablokovat sanitku jedoucí k infarktu. Protože logický řetězec lepidlo → záchrana planety je pro zasvěcené naprosto zřejmý. Jejich rétorika přestala být vědecká zhruba ve chvíli, kdy začali mluvit o „systémové změně“ místo o emisních normách. Je to čisté náboženství; konec světa se blíží, hříšníci musí být potrestáni, odpustky nestačí, je čas na zápalné oběti. Konkrétně z vašeho auta. Poznávací znak: Letí na klimatickou konferenci business třídou a pak tweetují o nutnosti omezit leteckou dopravu pro obyčejné lidi. Občas jim ale přitakávají i docela rozumní lidé.
Národní spasitelé
Protože tenhle seznam by byl neúplný bez lidí, kteří zachraňují národ; obvykle před národem samotným. Jejich vlast je vždy na pokraji zkázy, vždy obklopena nepřáteli zvenčí i zrádci zevnitř a vždy potřebuje silného muže s jasnou vizí a trestním rejstříkem. Demokracie je pro ně příliš pomalá, příliš komplikovaná a příliš plná lidí, kteří volí špatně. Řešením je volby zjednodušit; ideálně na jednu možnost. Tedy na ně osobně. Poznávací znak: Mluví o lidu neustále. S lidem nikdy.
Sladká a hořká tečka na závěr
Víte, co je na radikálech ze všeho nejkrásnější? Jejich kanibalismus. Radikalismus z podstaty věci nemůže nikdy přestat. Jakmile eliminují vnějšího nepřítele: kapitalisty, imigranty, masožravce, brýlaté intelektuály, blonďaté influencerky okamžitě se začnou požírat mezi sebou.
Najednou zjistí, že soudruh vedle nich není dostatečně radikální.
- Sice nenávidí systém, ale málo při tom křičí.
- Sice sdílí správné hodnoty, ale jednou přiznal, že se mu líbí špatná kapela.
- Sice je na správné straně dějin, ale byl spatřen na pivu s někým, kdo před rokem řekl něco problematického. Nastává přerod.
A tak to jde dokola. Vždy znovu. Vždy stejně.
Vždy s přesvědčením, že tentokrát to dopadne jinak.
Radikalismus je rakovina společenského diskursu. Slibuje chirurgicky čisté řešení a spolehlivě zabíjí pacienta. Ti, co drží skalpel, se u toho celou dobu tváří jako spasitelé lidstva. A nejhorší na tom je tahle jedna děsivá pravda:
vždy se najde dost lidí, kteří jim uvěří.
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Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
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