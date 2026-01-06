Psychopati? U nás? Ale jděte! Vždyť je to přímo od srdce!
Naprosto směšná.
Vždyť se podívejte kolem sebe. Vidíme snad naší politickou scénu ovládat pokrytecké, sebestředné, manipulativní osobnosti s titánským egem a schopností lhát, aniž by se jim zatřásl hlas? Samozřejmě že ne. To jsou jen velmi angažovaní vizionáři s přímým komunikačním stylem, kteří se nezatěžují zbytečnými pochybnostmi. To je přece výhoda, ne vada. Říkají tomu „rozhodnost“.
A ta naprostá absence empatie? To je omyl! Jen praktikují racionální, nezatížený emocionálním balastem přístup k řízení státu. Když říkají, že „nezaměstnaný je jen línej flákač“ nebo že „důchodci přece nežijí tak špatně, znám pár výjimek“, není to krutost. Je to odvaha říkat nepříjemné pravdy, které si my, slaboši, nechceme připustit. Jejich schopnost bez mrknutí oka slíbit dnes pravý opak toho, co tvrdili včera, není pokrytectví. Je to pružné reagování na dynamicky se měnící politickou situaci. Geniální prozření!
Politika je přece boj, gladiátorská aréna. A do boje si sentimenty nenosíte. To, že je některým našim hrdinům neznámo, proč mizí kolegové, spojenci i celé strany do propadliště dějin krátce poté, co je využíjí k vlastnímu vzestupu, není známka manipulativnosti. To je jen přirozená selekce a darwinismus v praxi. Slabší jedinec nepřežije, silnější (tedy ten s méně zábranami) vyhraje. Krásně to funguje.
A ten jejich nekonečný stimulační hlad, ta potřeba neustále rozdmýchávat konflikty, urážet, provokovat, rozdělovat společnost na „my“ (skvělí) a „oni“ (zrádci a pitomci)? Ale prosím vás, to je jen moderní marketing a budování značky! Proč řešit nudné věci jako digitalizaci nebo dopravní infrastrukturu, když můžete na Facebooku spustit kulturní válku o nějaký pomník nebo výrok z roku 1923? Engagement letí nahoru, a to je přece hlavní. K čemu jsou kompetentní ministři, když můž mít ministryně-skandály, které baví celý národ?
Korupce, tunelování, protekce? To nejsou známky morální prázdnoty a přesvědčení, že pravidla jsou pro ovce. To je jen kreativní využívání ekonomických příležitostí a posilování přátelských vazeb v byznysu. Trocha toho sociopatického kapitalismu nikoho nezabije. Naopak, prý to táhne ekonomiku.
Až uvidíte politika, který s ďábelským úsměvem a klidem spáče rozmetá ústavní konvence, deptá oponenty osobními útoky a své chyby házi na univerzálního viníka zvaného „minulý režim/Brusel/sorosovi migranti“, nehledejte za tím žádnou patologii.
Je to prostě jen český politik v tom nejlepším slova smyslu. Tvrdý, nekompromisní, bez iluzí. A hlavně – dokonale přizpůsobený prostředí, které jsme si s takovou láskou a laxností vytvořili. Naše politika není psychopatogenní. Je to prostě jen naše krásná, drsná, ale pořádNAŠE realita. A my si ji tak nějak zasloužíme.
Německo v plamenech! (Tedy vlastně… Lucembursko v ledovce.)
Na sociálních sítích se šíří video, kde lidé cupitají po schodech jako kachničky. Komentáře jásají: „To je Německo a jejich zelená politika! Zakázali posypovou sůl, Brusel se hroutí! EU v troskách!“
Člověčenství v době dvojkové
Vychovávat dítě v éře digitálního guláše, kde se střídají přísné zákazy s naprostou volností, kde hrozí online predátoři i všudypřítomná manipulace, je jako vést jej hustou džunglí.
Programovatelná tlačítka na dálkovém ovladači - život na baterky.
Život se nám mění v dálkové ovládání: přepínáme povinnosti, tlumíme emoce, zesilujeme hluk světa a hledáme tlačítko, které by konečně dalo pauzu. A možná i to tajné, které vrací smysl.
Školství v kompetenční pasti
Školství stojí na rozcestí, kde se reforma změnila v chaos a nejistotu. Místo jasného směru vznikla kompetenční mlha, ve které se ztrácejí učitelé i samotný smysl učení.
Věčné učení: od babiččiny kuchyně k digitální džungli.
Tak jsem si přečetl jeden marketingový příspěvek a jedna myšlenka mne v něm velmi ... Pokusím se tedy napsat svůj pohled na tuhle oblast.
- Počet článků 262
- Celková karma 8,22
- Průměrná čtenost 200x
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.