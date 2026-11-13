Psychiatrický pacient v hororu a psychiatrický pacient u oběda
Kino miluje psychiatrické pacienty. Jsou levní, univerzální a nevyžadují složité vysvětlování. Jakmile se objeví slovo „psychiatrie“, divák automaticky očekává krev, nebezpečí, halucinace a možná sekeru.
Jenže skutečný život bývá k filmařům nepříjemně nespolupracující.
Většina psychiatrických pacientů nikoho nepronásleduje. Nelezou v noci z kanalizace. Neschovávají mrtvoly ve sklepě. Velkou část dne řeší stejné věci jako ostatní lidé: jestli bude pršet, zda přijede autobus a proč je káva v automatu tak drahá.
Horor potřebuje výjimku. Život se skládá z pravidla.
Můj táta měl na psychiatrii úplně jiný pohled než hollywoodští scenáristé. Když slyšel slovo „psychiatrický pacient“, nevybavil se mu netvor. Vybavil se mu člověk. A právě to je možná ten největší střet mezi kinem a realitou.
Ve filmu bývá psychiatrická nemocnice poslední zastávkou před katastrofou. V realitě je často poslední zastávkou před pomocí.
Filmový pacient představuje hrozbu pro okolí. Skutečný pacient představuje mnohem častěji hrozbu sám pro sebe. Trápí ho úzkost, deprese, zmatenost, samota nebo nemoc, kterou si nevybral podobně jako nikdo nevolí infarkt nebo cukrovku.
Jenže infarkt nevypadá dramaticky. Ten se špatně prodává.
Proto vznikla zvláštní kulturní dohoda. Když se někdo ve filmu chová rozumně, je nudný. Když se chová nepředvídatelně, je zajímavý. A když je nepředvídatelný a zároveň psychiatrický pacient, máme vyhráno. Publikum dostalo svoji dávku strachu. Jak to máme v politice? Nejspíš obdobně. Příklady si dosaďte sami. Těch nudných a i těch druhých. Těším se na příklady v diskuzi...mám svůj vlastní seznam, ten si ale ponechám do dalšího dílu...
Psychiatrie se tak v hororech změnila v jakýsi sklad filmových příšer. Kdyby filmaři stejným způsobem zacházeli s ortopedií, vznikaly by snímky o sériových zabijácích s bolestí kyčle. Diváci by se báli každého člověka s francouzskou holí.
Naštěstí se to nestalo. Stalo se to pouze lidem s duševní nemocí.
Táta kdysi poznamenal, že člověka nejlépe poznáš podle toho, jak se chová k někomu slabšímu. Je to jednoduchá věta, ale funguje skoro jako rentgen společnosti. A to platí i tady v našem blogu.
A právě tady horory často propadají. Ne proto, že by zobrazovaly zlo. Zlo je legitimní součást umění.
Problém nastává ve chvíli, kdy se nemoc začne vydávat za zlo samo o sobě.
Pak už nesledujeme lidský příběh. Sledujeme karikaturu.
Ve skutečnosti jsou psychiatrické nemocnice plné příběhů, které by byly pro scenáristy příliš obyčejné. Někdo přišel o manželku. Někdo neunesl samotu. Někdo celý život bojoval s hlasem v hlavě, který ostatní neslyší. Někdo se jednoho dne prostě psychicky zlomil.
A možná právě proto o nich nevzniká tolik hororů.
Skutečné utrpení totiž bývá smutnější než strašidelné. Když odhlédneme od kulis, blikajících světel a dramatické hudby, zjistíme zvláštní věc.
Největším hororem psychiatrie nejsou pacienti. Největším hororem bývá nepochopení. To, jak rychle umíme z člověka udělat diagnózu. Jak rychle proměníme souseda v případ. A bohužel, moderní doba dala šanci psát diagnozy každému z nás. Diskuze pod blogy je doslova a do písmene anamnestickým podkladem pro zkušeného psychiatra. Moc dobře bychom z toho hodnocení nejspíš nevyšli... jeden jako druhý...
Jak rychle zapomeneme, že za každou kartou pacienta je někdo, kdo měl kdysi normální plány, sny, lásky, hádky i nedělní obědy.
A možná by se táta při pohledu na filmové blázny jen pousmál. Ne proto, že by zlehčoval nemoc. Ale protože věděl něco, co horory často nevědí.
Že člověk je skoro vždycky zajímavější než nálepka, kterou mu přilepíme na čelo.
Poděkování tátovi...
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