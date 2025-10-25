Psychiatra netřeba se bát...ani ve vánici a s prasetem
Bylo silvestrové poledne, svítilo sluníčko, téměř podzimní den na tohle období. Na psychiatrické klinice doktora Milana panoval sváteční klid, narušený pouze tím, že jeden z jeho „vděčných“ pacientů se rozhodl svému zachránci duše projevit lásku velmi hmotně – půlkou prasete, které čekalo na svůj osud asi 30 kilometrů daleko. Odmítnout takový dar by bylo nejen nezdvořilé, ale vzhledem k chuťovým pohárkům masožroutů téměř nemožné...
A tak se zrodil plán. Doktor Milan, muž, který své pacienty uklidňoval mottem „Netřeba se bát“, se vydal se svým synem, rovněž Milanem, na výpravu. Syn, oblečený pro podzimní období si před cestou vzal z věšáku v ordinaci nemocniční župan – otec na tom trval, vždyť přece „co by, kdyby.“ Vypadal tedy ne jako rodinný příslušník na návštěvě, nýbrž jako poněkud zmatený nebo čerstvě propuštěný pacient, který se zapomněl převléct. Otec zůstal ve svém skoro úředně bílém stejnokroji . Dohromady tvořili dokonalé duo: vypadali jako tým expertů, který jede vyřešit mimořádně naléhavý případ, zda lidské či zvířecí psychiky, nechávám na vás.
Nastoupili do věrného trabanta, připevnili přívěsnou kárku a vyrazili. Cesta tam byla bez problémů, slunko, prostě příjemný den. Prase bylo naloženo...
A pak se osud zasmál.
Trabant, unavený tíhou odpovědnosti i vepřového, se po ujetí pár kilometrů důstojně porouchal do věčných lovišť. Stáli u kraje silnice, která byla – jak se shodli – „téměř bez provozu“. Kdo by koneckonců v téhle době někam jezdil. Tedy až na doktora v plášti a jeho syna v županu.Následovalo mávání do málem dokonalé prázdnoty.
Naděje, která zdrhla
A pak, zázrak! Z dálky se vynořila světla škodovky modrého „Embéčka“. Řidič, vida tu zoufalou scénu, lidsky zabrzdil a otevřel okénko. Jeho pohled spočinul na dvou mužích v bílých pláštích stojících u mrtvého trabanta, za nímž se skvěla půlka prasete. V očích řidiče se zračila vlna soucitu, která se ale v mžiku změnila v čirou, panickou hrůzu. Než stačil doktor Milan vyřknout „Dobrý den, netřeba se bát…“, řidič sešlápnul plyn a zmizel v dálavě s pocitem, že právě unikl nejbizarnějšímu setkání třetího druhu.
Hlídky, které měly instinkt sebezáchovy
Následovalo ticho, přerušené vrčením jiného motoru. Z dálky se blížila policejní hlídka. Zřejmě to ten ustrašený řidič nahlásil. Jenže policisté, sotva jejich pohled spočinul na této živé scéně z ústavu pro duševně nemocné – bílý plášť, župan, prase, trabant – provedli bleskovou terénní analýzu. Bez zaváhání, bez snížení rychlosti, dokonce s jemným přidáním plynu, elegantně situaci objeli a... zmizeli. Jejich instinkt byl jasný: některé noční scénáře je lepší neprobouzet k životu.
SNBáci, co slíbíli „specialistu“
Po nějaké chvíli dorazila hlídka druhá. Možná měli směnu právě vylosovanou, možná byli prostě odvážnější. Ti zastavili. Vystoupili s profesionální, byť trochu vynucenou ostražitostí.
„Doklady,prosím.“
Doktor Milan, regionální celebrita, kterého znali snad všichni, učinil to nejhorší možné gesto, jaké může muž v bílém plášti učinit před strážci zákona: pokrčil rameny. „Doklady mám v ordinaci,“pronesl s klidem, který mohl vyvolat buď obdiv, nebo podezření. „A syn si je tam nechal taky“
V tu chvíli se v hlavách obou policistů odehrál bouřlivý vnitřní monolog:
„Takže doktor Milan… náš regionální celebrita… stává se mi to… bez dokladů… s prasetem… v plášti… a ten druhý v županu… to musí být nějaká léčebná metoda… nebo únik? Proboha, co když je to nějaká psychiatrická past? Co když se nám zblázníme taky, když je tady budeme moc dlouho vyšetřovat? A ten synek v tom županu… vypadá, že by mohl kdykoliv začít diagnostikovat náš vůz…“
Jeden z policistů se pokusil zachránit situaci slibem: „Dobrá, my vám pošleme specialistu.“ Tato věta zazněla s takovou dutou naléhavostí, že bylo jasné, že „specialista“ je stejně reálný jako funkční topení v trabantu.
„Specialistu?“ nejspíš pomyslel si druhý policista, „jako třeba exorcistu? Nebo veterináře? Spíš ale robustní ošetřovatele? Nebo člověka, který se specializuje na psychosomatické potíže motorových vozidel?“ Jeho kolega mezitím v duchu dokončil: „Hlavně rychle odsud. Raději půjdu řešit opilce na národní třídě, než abych se tu dočkal, kdy nám ten pseudo doktor předepíše diazepam.“
Čekání na specialistu, který nikdy nepřišel
Po odjezdu hlídky nastalo ticho přerušované pouze skřípěním zmrzlého sněhu pod podrážkami nemocničních plastů. A mezitím nám... trochu, zato dost přimrzlo...
„Tati,“oslovil po chvíli syn otce, „a co jako bude ten specialista dělat? Bude diagnostikovat trabanta, nebo to prase?“
Čekali další půlhodinu,během které se z „téměř bez provozu“ stala „naprostá zimní pustina“.
Po čtyřiceti minutách marného čekání doktor Milan konstatoval:„Domnívám se, že toho specialistu pro nás sem odmítli poslat i na konkurenční klinice... a tak pojď tlačit...
Cesta z pekla (nebo alespoň z mrazu)
Následovaly čtyři hodiny boje s mrazem, osudem a klesající morálkou. Dva Milanové, téměř zmrzlí, téměř pacienti, bez dokladů, s mrtvým prasetem. To si prostě nevymyslíš.
No a nakonec? Nakonec to dopadlo dobrou jitrnicí a příběhem, který je právem zlatým hřebem rodinné historie. Je to takový dokonalý důkaz, že nejlepší vzpomínky nevznikají z perfektně naplánovaných výletů, ale z totálního fiaska, které se podaří přežít. Až na to prase. To ale také splnilo svůj účel.
A pointa?
Pokud chcete, aby vás policie na Silvestra nechala na pokoji, stačí vypadat dostatečně jako blázni na útěku z blázince, který si veze na večeři půlku pašíka. A když vám polda v takové situaci slíbí „specialistu“, věřte, že je to stejně reálné jako to, že se váš trabant sám opraví.
Milan Hausner
Bankovní identita je vaším digitálním klíčem k úřadům i k firmám. Už nemusíte vyplňovat formuláře, chodit na pobočky a hlavně stát ve frontách na...
- Počet článků 140
- Celková karma 8,55
- Průměrná čtenost 206x
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.