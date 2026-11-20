Psí republika a kočičí monarchie
O dvou civilizacích domácích zvířat
Sedíte na gauči. Pes k vám přijde, položí vám tlapku na koleno a mlčky se zadívá do očí. V tu chvíli se ve vašem obýváku odehrává cosi připomínající francouzský existencialistický film. Dvě bytosti mlčí a přesto si sdělují hluboké věci.
O dvě hodiny později se objeví kočka. Přijde k misce. Podívá se do misky. Podívá se na vás. Podívá se znovu do misky. A pak začne mňoukat tónem účetní z finančního úřadu, která právě zjistila nesrovnalosti v daňovém přiznání za posledních pět let.
Na první pohled jde o podobnou situaci. Zvíře komunikuje s člověkem.
Na druhý pohled jde o střet dvou naprosto odlišných civilizací.
Pes je diplomat. Kočka je reklamační oddělení.
Pes během několika tisíc let dospěl k názoru, že vztahy jsou důležité. Že stojí za to navázat oční kontakt. Že je dobré ověřit emocionální stav partnera. Že komunikace je most mezi dušemi.
Proto nepřijde s požadavkem.
Nejprve přijde s kontaktováním. Tlapka na koleni totiž většinou neznamená jen: „Chci ven.“
Spíš znamená: „Jsme spolu? Vnímáš mě? Můžeme chvíli sdílet existenci? A mimochodem, možná bych potom potřeboval ven.“
Pes člověka oslovuje. Kočka člověka úkoluje.
Kočka ostatně ani neprošla stejným historickým vývojem. Pes nastoupil do lidských služeb jako kolega. Hlídal, lovil, spolupracoval. Kočka přišla do lidských sídel jako externí konzultant pro problematiku myší.
A jako každý drahý konzultant velmi rychle pochopila, že není třeba budovat vztahy. Stačí posílat faktury.
Proto mňoukání kočky často není rozhovor. Je to notifikace. Mňau.
Překlad: „Zaznamenán kritický pokles granulí pod minimální provozní úroveň.“ Mňau. „Incident stále trvá.“ MŇAU.„Byla zahájena eskalace případu.“MŇAU! „Přecházím na vyšší stupeň managementu a budu vám řvát přímo do obličeje.“
Pes je v tomto směru téměř staromódní romantik. Položí tlapku a čeká. Dává vám prostor. Věří ve vás.
Předpokládá, že jste inteligentní bytost schopná interpretace.
Kočka má o lidských schopnostech podstatně realističtější představy.
Po tisících letech pozorování dospěla k závěru, že člověk si nevšimne ničeho, dokud to nevydává zvuky připomínající požární sirénu. A tak sirénu používá.
Nelze ovšem říci, že by kočka byla méně citová. To by bylo nespravedlivé. Kočky své lidi milují. Jen jejich představa lásky připomíná aristokratický vztah k poddaným. Mají vás rády.
Jen nevidí důvod, proč by to měly říkat častěji, než je nezbytně nutné. jak žensky příznačné.
Pes naopak považuje citovou komunikaci za svůj hlavní životní projekt. Kdyby mohl, svolával by každé pondělí poradu o vzájemné náklonnosti. Kočka by na ni neposlala ani omluvenku.
A přesto oba druhy dosahují pozoruhodného úspěchu. Pes získává pohlazení pomocí něhy.
Kočka získává pohlazení pomocí psychologického nátlaku. Pes vás dojímá. Kočka vás vyčerpává.
Výsledek je ale překvapivě stejný.
Oba nakonec leží na vašem gauči, oba dostanou večeři a oba jsou přesvědčeni, že celý systém funguje především díky jejich mimořádné inteligenci.
A možná mají oba svým způsobem pravdu. Jen pes si myslí, že jste člen jeho smečky.
Zatímco kočka si stále není úplně jistá, zda jste majitel, sluha, nebo jen velmi zvláštní automat na kapsičky.
V politických pojmech je pes vyznavačem sociální demokracie. Neustále organizuje referenda o mazlení, prosazuje rovný přístup ke všem členům smečky a věří, že společné venčení je základ fungující společnosti. Když položí tlapku na vaše koleno, není to protest ani nátlak. Je to zdvořilý návrh zákona: „Zvažme navýšení rozpočtu na pozornost a případně i na pamlsky.“
Kočka naproti tomu představuje osvícenou monarchii. Volby neuznává, opozici nepotřebuje a státní rozpočet považuje za svůj osobní majetek. Mňoukání není diskuse, ale královský dekret. Miska se neplní na základě vyjednávání, nýbrž z poslušnosti poddaných. A zatímco pes vás považuje za spoluobčana své republiky, kočka vás už léta vede v evidenci jako ministerstvo zásobování.
V dnešním politickém marasmu se sem vlastně nehodí ani pes, ani kočka. Pes by byl příliš dialogický, protože ještě věří, že když položí tlapku na koleno, někdo ho vyslechne. Kočka by byla příliš kompetentní, protože alespoň ví, co chce, a svůj program nemění každé tři hodiny. Současná politika připomíná spíš sjezd zvířat, která se hádají o směr cesty, zatímco běží dokola ve vlastních stopách. Pes nechápavě naklání hlavu, kočka pohrdavě přivírá oči a oba se shodnou na jediné věci: kdyby měli lidé tolik rozumu, kolik mají názorů, možná by už dávno věděli, kde je miska.
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Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
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