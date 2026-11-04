Průsečík znalostí a kompetencí
Odkaz
Ondřej Šteffl opět trefil hřebíček na hlavičku, nebo spíš s úderností zkušeného inspekčního kladiva rozklepal čerstvou mozaiku moderní pedagogiky. Člověk až s dojetím listuje seznamem těch dvaceti pěti vznešených pojmů od chunkingu přes epistemickou vigilanci až po WOOP metodu a říká si: Sláva, konečně budeme namísto starých dobrých trojúhelníků učit děti, jak správně prožívat sociální bolest při vyřazení z chatu.
Jenže, přátelé, co s tím chudákem žákem, až dospěje, vyjde ze školy ozbrojen dokonalou emoční granularitou a kognitivním přehodnocením, ale zrovna narazí na zedníka, který bude trvat na tom, že věc zvaná křivítko má něco společného s pravým úhlem?
Když se potká stará abeceda s novým slovníkem
Ondřej má samozřejmě v lecčem pravdu. Je roztomile absurdní si představovat, jak průměrný dospělý cestou z Lidlu do tramvaje v duchu provádí deliberate practice na derivacích uhlovodíků. Většině z nás k přežití stačí vědět, že benzin se do nádrže lije tím širším otvorem a že dotýkat se odizolovaného drátu pod proudem nepatří k obzvlášť prozíravým životním krokům.
Na druhou stranu, a tady se nám otevírá ono krásné pole pro polemiku, kde vlastně končí zbytečné biflování „mrtvých“ faktů a kde začíná ta slavná, univerzální způsobilost jednat?
Zkusme si představit situaci: Stojíte v lese, ztratili jste mobil (tudíž nefunguje ani GPS, ani WOOP plán), klesá teplota a začíná pršet. V tu chvíli vám z kapsy nevypadne Thomasův–Kilmannův model pěti přístupů ke konfliktu, ale možná čistě náhodou vzpomínka na to, jak funguje izolační vrstva pod jehličnanem, co dělá voda při změnách skupenství nebo jak se rozdělává oheň, aniž by člověk upadl do totálního copingu zaměřeného na emoce. Jistě, můžete se pokusit s deštěm vyjednávat pomocí groundingu a aktivního naslouchání, ale výsledek bývá obvykle mokrý a studený a končí přinejmenším rýmou, pokud ne covidem.
Víte, jaký je rozdíl mezi tradičním učitelem a moderním kompetenčním evangeliem?
Tradiční učitel vás donutí naučit se nazpaměť, kde leží Sněžka, abyste tam vylezli. Moderní kompetenční expert vás naučí reflektovat vlastní pot a vnitřně zpracovat fakt, že jste zmrzlí, hladoví a zabloudili jste, protože jste místo mapy trénovali sebeodstup.
Dva světy v jedné sborovně
A v tom je právě ta nádherná, otevřená otázka pro každého zvídavého čtenáře (a obzvlášť pro ty učitele, kteří zrovna dopíší čtvrtou výkazovou tabulku pro ministerstvo):
- Představa A: Škola jako tréninkové centrum pro životní situace. Učíme jen to, co dospělý zítra prokazatelně použije při řešení hypotéky, mezilidských krizí a emočně vypjatých porad v open space kanceláři. Chemie a geomorfologie půdy jsou fajn, ale jen jako volitelný koníček pro podivíny.
- Představa B: Škola jako louskáček na ořechy lidského intelektu. Děti se neučí proto, aby zítra recyklovaly názvosloví solí v samoobsluze, ale proto, že mozek potřebuje trochu zabrat: podobně jako když šachista přemýšlí nad patovou situací, přestože v reálném životě s dřevěnými koníčky po městě neběhá.
Šteffl chce po právu vědět, na čem stavět. A možná je odpověď jednodušší a zároveň děsivější, než si obě strany přiznávají:
Co když ty uhlovodíky a těžnice nejsou k ničemu jinému než k tomu, aby si žák procvičil mozek v disciplíně, která bolí; a pak z něj vyrostl dospělý, který sice zapomněl, co je to sinus a kosinus, ale aspoň se nezapomene zeptat: „A není v tomhle náhodou nějaký háček?“
Koneckonců, i to kritické myšlení občas potřebuje nějaký ten tvrdý předmět, o který se může opřít jinak nám z té kompetenční výuky zbude jen krásně procítěný rozhovor o tom, jak se všichni navzájem chápeme, zatímco nám pod nohama hnije celá infrastruktura.
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Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
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