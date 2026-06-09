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Průměry a mediany se spoustou hany

Zařekl jsem se, že nebudu psát nic k politice. Tentokrát ale bohužel musím, protože jsou v éteru občas některé myšlenky, kterým je třeba se jednou provždy postavit.

Průměry či mediány: Jak uštěkat politický kšeft století

Když se autorčin text očistí od vznešených keců o „sociální spravedlnosti“, nezbyde nic jiného než štěkot u plotu kapitalismu po každém lepším autě, či spíše každém, kdo jede na kole či jde pešky. Pro autorku je tenhle výlev prostě jen a jen kšeft v té nejhorší, nejcyničtější podobě. Tento článek není ekonomickou analýzou, je to čistý marketingový produkt určený k jedinému účelu: proměnit lidskou naštvanost v politické body a ty následně v Bruselu královsky zpeněžit.

Hra s čísly pro hlupáky: Průměr versus realita

Autorka hned v úvodu vytahuje průměrnou mzdu přes 50 tisíc a straší lidi, že na ni většina nedosáhne. Každý student prvního ročníku ekonomie přitom ví, že průměrná mzda je statistická veličina zkreslená extrémně vysokými příjmy top manažerů a skutečnou situaci střední třídy ukazuje medián. Tvářit se, že když nemáte průměr, tak systém selhal, je z její strany buď hluboká ekonomická negramotnost, nebo, což je mnohem pravděpodobnější, záměrná lež pro méně bystré voliče.

Stejně tak její klišé o „minimální důstojné mzdě“ 48 tisíc korun je utopie vycucaná z prstu. Mzda totiž není sociální dávka vyplácená podle toho, jestli chce někdo jet na dovolenou nebo si koupit novou pračku. Mzda je cena práce na trhu, která se odvíjí od toho, co člověk skutečně umí a kolik toho vyprodukuje. Kdyby stát zákonem nařídil, že nikdo nesmí brát méně než 48 tisíc, polovina malých firem, pekáren, kadeřnictví a vesnických koloniálů do měsíce zkrachuje, protože na to prostě nevydělá. Výsledek? Masová nezaměstnanost. Ale to už tahle demagožka svým ovečkám neřekne.

Cynismus nejvyššího zrna: „Není to vaše chyba“

Nejnebezpečnější věta celého článku zní: „Vyděláváte málo? Není to vaše chyba.“ Tímto výrokem autorka zbavuje lidi jakékoli osobní odpovědnosti za vlastní život. Říká jim: „Seďte, nic nedělejte, neučte se, nesnažte se, neměňte obor. Vy jste jen ubohé oběti a může za to zlý systém a 11 miliardářů z Forbesu.“

Tenhle špinavý byznys model funguje primitivně:

  1. Najdi lidi v těžké situaci.
  2. Sundej z nich odpovědnost a ukaž jim prstem na viníka (třídní boj a závist jsou skvělé palivo).
  3. Nabídni se jako spasitel, který jim to zařídí, když jí hodí hlas.

Největší podlost tohoto kšeftu spočívá v tom, že ona ty lidi v té chudobě a naštvanosti potřebuje udržet. Kdyby se totiž lidé začali vzdělávat, hledali si lepší práci a bohatli, ona ztratí voliče. Její politická existence je přímo závislá na lidské frustraci.

Poté, co její projekt totálně pohořel ve sněmovních volbách a stranu definitivně pohřbila, jednoduše zvedla kotvy. Proč by dál dělala tvář neparlamentní, mrtvé straně, když má své teplé místečko v Bruselu s jistým platem přes čtvrt milionu čistého? Nač dál štěkat u domácího plotu, kde už ji nikdo neposlouchá, když v Bruselu sypou víc a bez námahy.

Sečteno a podtrženo

Tenhle ideologický plk o průměrech a mediánech je obyčejný podvod na lidech. Zatímco její čtenáři budou po přečtení článku dál naštvaně sedět u piva, nadávat na miliardáře a čekat na sociální revoluci, která nikdy nepřijde, ona si v Bruselu připíše na účet další statisíce.

Slibovat lidem rovnost v bohatství je cynická lež. Jediné, co tito architekti „změny systému“ v historii dokázali doručit, byla stoprocentní rovnost v chudobě a nesvobodě, samozřejmě s výjimkou jich samotných.

Autor: Milan Hausner | úterý 9.6.2026 21:34 | karma článku: 0 | přečteno: 0x

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