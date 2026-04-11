Prozření choti Jany
Ráno, ložnice a rozsvícený telefon v ruce mžourající manželky.
Jana drží telefon. Čte. Najednou zamrká a na tváři se objeví výraz naznačující, že právě spatřila olympijskou zlatou v nové disciplíně: stupidita.
„Prosím tě… tady mi píšou, že pan Šmucler doporučuje léky na urologické problémy a na inkontinenci.“ Tak jsem jen zamrkal..
Jana pokračuje:„Jako… Šmucler. Ten Šmucler. Dentista. Ten s tím televizním úsměvem. A teď… močové cesty?“
Jana chvilku přemýšlí, protože právě viděla někoho, kdo používá fén ve vaně. „To už je jak kdyby mi napsal Jaromír Jágr, že mi opraví kotel.
Nebo kdyby mi volal Marek Eben, že má akci na zimní pneumatiky.
Tohle už není podvod. Tohle je improvizace zoufalce.“
Oči se jí rozšíří.
A pak to přijde — ten moment, kdy se spojí všechny synapse.„Aha.
Aha! „Takže oni už jsou tak zoufalí, že si spletli profese u člověka, kterého zná i moje babička bez internetu.“ Pauza.
„Tohle vlastně není Fejk. To je Fejk, který se sám usvědčil dřív, než jsem to celé o těch prášcích dočetla. Prostě falešná reklama s autogramem trouby.“
Jana se posadí. Najednou je nezvykle klidná.
Takový ten klid, který mají lidé, co pochopili, že vesmír je absurdní divadlo. Mohu jí horem dolem vykládat o podobných podvodech, a...nic...a najednou... je holka doma...
„Víš ty, co? povídá.
Roman není dentista, ani urolog. On je psycholog. A sakra dobrý psycholog. Protože mě donutil pochopit, že šmejdi už překročili hranici rozumu. Když si pleteš profese u takových celebrit, to už nejsi podvodník. to už jsi… jen amatérský šašek a klaun.“
Šmejdi mají jednu fascinující vlastnost: čím víc jim teče do bot, tím víc věří, že lidé přestali používat mozek.
A tak vznikají jejich „díla“: fejky, které by neprošly ani u žáka páté třídy. Spletou si profese, obličeje, někdy i celé obory. Schválně možná.
Je to jako kdyby se rozhodli soutěžit v disciplíně „Jak se co nejrychleji usvědčit sám ze sebe“. A pokaždé překonají vlastní rekord.
Tohle už není podvod.
Tohle je autodestrukce v přímém přenosu, kdy se šmejdi sami posílají do míst, kam ani Google Maps neukáže cestu. Bohužel ale i tak je těch slepců bez navigace kolem nás až příliš, protože jim to vychází.
„Tohle je vlastně tragikomické, šmejdi se sami zlikvidovali tím, že udělali reklamu tak pitomou, že to odhalím i já, co si plete USB s HDMI.“ Já jen zamrkal, že vůbec ví, že tyhle zkratky jsou.
Jana vstala a šla vařit snídaní a já se spokojeně obrátil v posteli s pocitem samolibého uspokojení. „Já jsem vlastně ráda, že jsem tu reklamu viděla,“ podotkla. Já se potichu ušklíbl. „To já taky!“
„ Aspoň vím, že se v těhle blbostech, což je ovšem to jediný, se na tebe můžu spolehnout. A že když šmejdi udělají Fejk tak pitomý, že se prozradí sám, tak mi to připomene jednu věc…“Pauza.
Úsměv.
„…že v tomhle jednom konkrétním vesmíru mi manžel fakt kryje záda.“
A to je přesně ten moment, kdy si člověk řekne:
„Dobře. Aspoň v něčem mi ta ženská věří.“
A tak doufám, že příště u nás už šmejdi letí do stratosféry....až do příští kabelky, botiček...
PS: Když jsem jí dal tenhle článeček ke korektuře, na mou poslední poznámku ovšem doplnila. „To už náhodou vím taky.“
Milan Hausner
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.