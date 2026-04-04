Proslov J. Amose ke dni učitelů
Dámy a pánové, vážení kolegové, děkuji za slovo. A děkuji i za to, že jste mi předem poslali program jednání, který má 21 stran a ani jednu větu o dětech. To je, musím říct, velmi výmluvné.
Vidím, že dnes budeme řešit, aktualizaci ŠVP, implementaci nové metodiky kritického myšlení, revizi revize revidovaných revizí ŠVP, a samozřejmě monitoring indikátorů udržitelného rozvoje v oblasti sociálně emocionálního klimatu třídy, jakési RUD pro papír na toaletu...to ale já nepamatuji...
Výborně. Jen bych se rád zeptal: Kdy budete řešit děti?
Protože když jsem prošel vaší školou, viděl jsem mnoho věcí: interaktivní tabule, digitální učebny, QR kódy na dveřích kabinetů, a učitele, kteří se tváří, jako by je někdo držel pod krkem. Ale děti? Ty jsem viděl jen skrčené nad monitory, jak se snaží splnit úkol, který jim nedává smysl, ale má správný počet bodů. A tak bych rád řekl pár poznámek, které se vám asi nebudou líbit. Ale já jsem Komenský. Já jsem tu od toho, aby se vám občas něco nelíbilo.
Škola není továrna na kompetence
Vy jste z ní ale udělali provoz. Dítě vstoupí jako člověk a vy z něj chcete vyrobit „kompetentního absolventa“. To je, dovolte mi říct, asi stejný nesmysl, jako kdybych já chtěl vyrobit „kompetentní jabloň“. Škola je o vědomostech i dovednostech, v samotných kompetencích jsme zapomněli, co to vůbec je. A ti konšelé tomu ještě napomáhají přes své metodické dráby. Jabloň prostě roste. A dítě taky. Jen mu nesmíte stát na kořenech. Metodici ti si pak stoupnou kantorovi přímo na krk.
Učitel není administrátor
Když jsem viděl vaše přípravy, řekl jsem si: „To není příprava na výuku. To je příprava na soudní proces.“ Učitel má učit. Ne vyplňovat. Ne dokládat. Ne dokazovat, že učí. Když učitel stráví víc času v tabulce než s dítětem, je to selhání systému. Ne učitele.
Dítě není klient
Prosím vás, kdo tohle vymyslel? Klient? To je člověk, který si něco kupuje. Dítě si nekupuje vzdělání. Dítě roste. A vy mu máte pomáhat růst. Když dítě nazvete klientem, ztratíte k němu vztah. A když ztratíte vztah, můžete rovnou zavřít školu a otevřít call centrum.
Škola hrou neznamená škola simulací
Viděl jsem vaše „hravé aktivity“. Klikání na barevné ikonky. Vyplňování online kvízů. Gamifikace, která má nahradit radost. A do toho vám ještě kecá nějaká plastová megera... my je v mé době málem upalovali na hranicích, vy si je pouštíte domů, a i do postele. To není hra. To je digitální poslušnost. Hra je, když dítě zapomene na čas. Ne když sbírá body.
Největší problém školy není nedostatek technologií, ale přebytek strachu
Strach učitelů z inspekce. Strach dětí z hodnocení. Strach vedení z rodičů. Strach rodičů ze systému. Strach z politiky, strach před genderem... ani nevím, které všechny strachy vůbec máte...
A strach, dámy a pánové, je největší nepřítel učení. Vystrašený člověk se neučí. Vystrašený člověk jen přežívá. A vy jste vytvořili školu přežívání.
Závěr, který byste si měli napsat na dveře
„Škola, která se bojí chyb, vychová lidi, kteří se bojí života.“
A ještě jednu věc: Dítě není excelová buňka. Dítě je oheň. A vy mu místo dřeva dáváte metodiky. A teď prosím pokračujte bodem 7: „Diskuse o aktualizaci směrnice pro používání barevných fixů na chodbách ve světle ochrany osobních údajů.“
Milan Hausner
|Další články autora
- Počet článků 436
- Celková karma 9,37
- Průměrná čtenost 204x
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.