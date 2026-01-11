Propouštění? Jen pro normální. Podivíni mají imunitu.
- Práce, kde se dotýkáte cizích tělesných výčnělků a tekutin. Zkuste vysvětlit algoritmu koncept „trochu z toho ustřihni, ale ať to pořád vypadá jako dlouhý“. To je kadeřnická mantra, která porazí i nejvýkonnější kvantový počítač. Nebo kosmetička specializovaná na voskování. Představte si robota s laserovým pohledem, který vás skenuje a monotónně hlásí: „Pozorovateli, identifikoval jsem 247 chloupků v oblasti ‚zóna bermudského trojúhelníku‘. Přistoupím k eradikci.“ To by byla cesta k hysterii a možná i k prvnímu povstání strojů, které by začalo tím, že by se jeden chlup vzpříčil ve strojku.
- Práce, kde jste placeni za to, že snášíte lidskou hloupost. Třeba učitelka v mateřské škole. AI by mohlo dětem vysvětlit teorii relativity, ale po pěti minutách by se zbláznilo, když by Pepíček ze zvědavosti strčil lentilku do její USB portu. Nebo recepční v luxusním hotelu. AI by dokázala okamžitě rezervovat vířivku a odkázat na ručník. Ale není naprogramována na to, aby se tvářila upřímně soucitně, když si host stěžuje, že „moře je moc slané a vlny dělají hluk“. Tohle je vyšší škola hereckého přednesu a vnitřního očistce.
- Práce založené na starém dobrém „týpkovi, co to prostě umí“. Zámečník, který přijde, třikrát zaklepe, šeptne něco k zámku a ten se otevře. AI by analyzovala materiál, sílu a vyvinula optimální algoritmus. A pak by zjistila, že dveře byly jen zavřené na kličku. Instalatér, který se podívá na prasklou trubku, zavrtí hlavou a řekne: „To je klasika.“ AI by nabídla pětisetstránkovou diagnostickou zprávu. Člověk přijde, jednu bouchne kladivem, druhou trubku zalepí žvýkačkou a je hotovo. Génius chaosu vždy vyhraje nad dokonalým řádem.
- Práce, které se AI ani nechce dělat, protože jsou pod její úroveň. Popelář na hudebním festivalu. Žádný stroj nedokáže s filozofickým klidem a holínkami projít polem, které vypadá jako apokalypsa, a přitom si pobrukovat hit, který tam někdo před dvěma dny řval. Osoba, která testuje, jestli jsou brambůrky v sáčku dost křupavé. AI by změřila přesnou tloušťku, křivku zlomu a akustický profil. Člověk to sní a řekne: „Jo, to je dobrý.“ A má pravdu.
Budoucnost prostě patří nám, podivínům, fušerům, trpiteľům a profesionálním posluchačům stížností. Stroje můžou mít logiku, rychlost a nekonečnou paměť. Ale my máme něco lepšího: umění dělat věci napůl, stěžovat si u toho a toho a pak jít na pivo. A to je výhoda, kterou nám nikdo nevezme. Takže klid.
Dokud bude existovat ucpaný záchod, rozbitá pračka a soused, který potřebuje pomoct vynést skříň, jsme v suchu. Až AI zvládne tyhle věci s lidskou mírou napruženosti (to pravé slovo nám blogový kodex nedovoluje) a ochoty pomoct jen proto, že máte doma dobrou kávu, tak pak se můžeme začít bát. Ale to bude trvat ještě tak... vlastně, kdo ví
Milan Hausner
„Od Romantika po Status Quo: dámský průvodce panoptikem voskových figur
Panoptikum milenců mnoha dam se otevírá jako kabinet voskových kuriozit: galerie mužů, kteří si myslí, že jsou výjimka, a žena, která je vede jako sbírku trofejí. Všichni tušení, nikdo nevinný.
Milan Hausner
Epitaf lidského kontaktu na samoobslužné pokladně
Scan and go...moderní, rychle, skvělé...a přesto nemám ten systém rád. Mám rád lidi, a to i ty otrávené postavičky za pokladnou. S jejich úsměvem i kyselosti...A brzo nejspíš tam už nebudou.
Milan Hausner
Jak mne málem v Tunisku podruhé oženili
Jsou chvíle, kdy si člověk říká: „Tohle nechci nikdy zažít znovu.“ A pak přijde čas, pivo, kamarádi... a najednou je z toho zlatý hřeb večera.
Milan Hausner
Grok, deepfaky a digitální svlékání: Anatomie jednoho technologického trapasu
Když se řekne „AI revoluce“, většina lidí si představí roboty a věci kolem. Realita roku 2026 je ale mnohem poetičtější: největší technologickou inovací se stalo digitální svlékání kohokoli bez jakéhokoli souhlasu.
Milan Hausner
O Hamletovi, poštovní schránce, alchymii a paní Kateřině navíc...
Tak tedy: zrušili pár schránek v království Dánském. Státní pošta se modernizovala, služby běží dál – e-mailem, portálem, výdejními místy. Jde o banální správní úpravu, technokratické šťouchnutí do mechanismu služeb.
- Počet článků 277
- Celková karma 8,50
- Průměrná čtenost 207x
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.