Propouštění? Jen pro normální. Podivíni mají imunitu.

AI experti a vlastně všichni se třesou, že je nahradí chytrá zásuvka. Uklidněte se a posaďte se na svou organickou zadnici. Sociální sítě ukazují, jak se účinně bránit.
  • Práce, kde se dotýkáte cizích tělesných výčnělků a tekutin. Zkuste vysvětlit algoritmu koncept „trochu z toho ustřihni, ale ať to pořád vypadá jako dlouhý“. To je kadeřnická mantra, která porazí i nejvýkonnější kvantový počítač. Nebo kosmetička specializovaná na voskování. Představte si robota s laserovým pohledem, který vás skenuje a monotónně hlásí: „Pozorovateli, identifikoval jsem 247 chloupků v oblasti ‚zóna bermudského trojúhelníku‘. Přistoupím k eradikci.“ To by byla cesta k hysterii a možná i k prvnímu povstání strojů, které by začalo tím, že by se jeden chlup vzpříčil ve strojku.
  • Práce, kde jste placeni za to, že snášíte lidskou hloupost. Třeba učitelka v mateřské škole. AI by mohlo dětem vysvětlit teorii relativity, ale po pěti minutách by se zbláznilo, když by Pepíček ze zvědavosti strčil lentilku do její USB portu. Nebo recepční v luxusním hotelu. AI by dokázala okamžitě rezervovat vířivku a odkázat na ručník. Ale není naprogramována na to, aby se tvářila upřímně soucitně, když si host stěžuje, že „moře je moc slané a vlny dělají hluk“. Tohle je vyšší škola hereckého přednesu a vnitřního očistce.
  • Práce založené na starém dobrém „týpkovi, co to prostě umí“. Zámečník, který přijde, třikrát zaklepe, šeptne něco k zámku a ten se otevře. AI by analyzovala materiál, sílu a vyvinula optimální algoritmus. A pak by zjistila, že dveře byly jen zavřené na kličku. Instalatér, který se podívá na prasklou trubku, zavrtí hlavou a řekne: „To je klasika.“ AI by nabídla pětisetstránkovou diagnostickou zprávu. Člověk přijde, jednu bouchne kladivem, druhou trubku zalepí žvýkačkou a je hotovo. Génius chaosu vždy vyhraje nad dokonalým řádem.
  • Práce, které se AI ani nechce dělat, protože jsou pod její úroveň. Popelář na hudebním festivalu. Žádný stroj nedokáže s filozofickým klidem a holínkami projít polem, které vypadá jako apokalypsa, a přitom si pobrukovat hit, který tam někdo před dvěma dny řval. Osoba, která testuje, jestli jsou brambůrky v sáčku dost křupavé. AI by změřila přesnou tloušťku, křivku zlomu a akustický profil. Člověk to sní a řekne: „Jo, to je dobrý.“ A má pravdu.

Budoucnost prostě patří nám, podivínům, fušerům, trpiteľům a profesionálním posluchačům stížností. Stroje můžou mít logiku, rychlost a nekonečnou paměť. Ale my máme něco lepšího: umění dělat věci napůl, stěžovat si u toho a toho a pak jít na pivo. A to je výhoda, kterou nám nikdo nevezme. Takže klid.

Dokud bude existovat ucpaný záchod, rozbitá pračka a soused, který potřebuje pomoct vynést skříň, jsme v suchu. Až AI zvládne tyhle věci s lidskou mírou napruženosti (to pravé slovo nám blogový kodex nedovoluje) a ochoty pomoct jen proto, že máte doma dobrou kávu, tak pak se můžeme začít bát. Ale to bude trvat ještě tak... vlastně, kdo ví

Autor: Milan Hausner | neděle 11.1.2026 10:10 | karma článku: 0 | přečteno: 27x

Milan Hausner

  • Počet článků 277
  • Celková karma 8,50
  • Průměrná čtenost 207x
Milé čtenářky i čtenáři, doba popracovní se vyznačuje tím, že zaměstnává mou uštěpačnou povahu víc, než když jsem na to neměl čas. A tak píšu a píšu, a doufám, že se alespoň občas nad mým slovosledem rozlije na vaší tváři úsměv, i když ono to vlastně ani tak k smíchu není.

Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.
 

