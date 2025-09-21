Proměnlivost digitální stopy = není všechno zlato, co se třpytí
Vždy jsem tuto síť považoval, navzdory všem výhradám, za seriózní zdroj nápadů, myšlenek, zpráv a především inspirace. ... co ale k tomu doplnil můj nedávný zážitek? Trochu z jiného těsta, které ale neuhnětla AI, což je v dnešní době spíše s podivem. Ten příběh totiž končí záhadným zmizením jak ve starých hororech. Pan Wallace či Lovecraft by mohli svým digitálním následníkům jen tiše závidět.
Projíždím příspěvky a sem tam je kořením posměšným šťouchnutím do té překypující kohorty AI guruů, a najednou na mne vyskočilo oznámení. Velká hardwarová společnost, která chválí mé zkušenosti, postřehy a, inu především. MOU MALIČKOST, co tak maličká rozhodně není.. Koho by to nepotěšilo? A starého chlapa, co má prakticky odslouženo, to potěší hned dvakrát.
Psali mi: posaďte se a napište e-mail, kterým si vyžádáte pohovor se samotnou ředitelkou. Malý háček – vedlo to na obecnou adresu Gmailu, ne na firemní doménu. To přece navadí, ne? Pořád je to kouzelná nabídka.
Přemýšlel jsem o tom, vážně... ale ne zas tak dlouho, přiznávám. Měnit jednoho ďábla za druhého, lokálního Lucifera za americkou variantu? Ne ne, takové nápady už mám za sebou. Tak jsem jen slušně odpověděl, že tuto lichotivou nabídku s díky odmítám, protože můj věk už není na mé straně.
Pravdou je, že celé to nastavení působilo… divně. Milý, uhlazený náborář tak nějak nebudil moc důvěru. Šel jsem do bazénu a spílal si, jaký jsem blázen tohle odmítnout.
Když jsem se večer vrátil, jejda. Profil, zpráva, láskyplný pan profesor – všechno zmizelo. Nikde ani ta digitální stopa.
Proč se namáhám vůbec psát o něčem tak triviálním? Protože to triviální NENÍ.
Digitálnímu světu vládne podvod a AI tomu moc nepomáhá. Jsem přesvědčen, že kdybych byl mladší, taková nabídka by byla hodně chutnou návnadou – a já bych toho okouzlujícího křiváka následoval rovnou do pasti.
Pod svůdnou září zázračné AI se musíme vrátit k něčemu, co je v dnešní době daleko vzácnější: k obyčejnému zdravému rozumu. Ke všemu, co na vás síť vyhodí, přistupujte s klidem, rozvahou a hlavně podezřením. Důvěra není luxus, který si tu můžeme dovolit.
Pojďme se především postarat o ty mladé a větry neofoukané našince – aby na tyhle nablýskané návnady neskákali jako ryba na návnadu...
Protože my důchodci, máme jednu vlastnost, která je desetkrát silnější než jakákoli superschopnost AI postavená na jedničkách a nulách: někdy vidíme to, co ostatní přehlédnou. Zvlášť, když to zavání.
Milan Hausner
Věda a politika: Dva brody v jednom bahně
Sedněme si na zadek a přiznejme si to: vědec i politik fixlují s daty ve světě svých zájmů. Je to hnusné, je to cynické a je to lidské. Pojďme se podívat, jak to funguje v praxi.
Milan Hausner
Chvála svatým kverulantům. Další hrdinové online prostoru.
Skuteční proroci naší doby, ti praví strážci lidského ducha, jsou neochvějní, neomylní a neuvěřitelně zapálení kverulanti.
Milan Hausner
Digitální orákulum a paní ředitelka z HorníDolní
Dnešní úvaha je vpravdě aktuální. Vznikla na základě dokumentu, který byl v posledních dnech doručen do datových schránek škol. Protože jsem uštěpačný dědek, říkám bravo DIA... tak to jste věru nakopli.
Milan Hausner
Lesk a bída...nikoli kurtizán... tentokrát inkluze
Inkluze. Slovo, které dokáže rozdělovat pedagogy, rodiče i celou veřejnost. Jedni v ní vidí nesmyslné bourání výkonnostních standardů, druzí naopak jedinou morálně přijatelnou cestu vzdělávání
Milan Hausner
Lesk a bída...nikoli kurtizán, ale NGO
Školství má spoustu problémů. Na tom se shodne většina rodičů, učitelů i politiků. Výčet kabonících se figurek by mohl pokračovat donekonečna.
|Další články autora
Tajemná obálka otevřena: Masaryk psal o vážné nemoci, Němcích i svém „funusu“
Tajemná obálka s posledními slovy T. G. Masaryka se za účasti prezidenta Petra Pavla otevřela na...
OBRAZEM: Lichotky Kate a ruka na zádech. Trumpa u krále oslnili, došlo i na faux pas
Americký prezident Donald Trump se už podruhé na pozvání britského Karla III. vydal do Velké...
Jízda kočárem, grandiózní přehlídka. Trumpa přijali ve Windsoru se vší pompou
Americký prezident Donald Trump zahájil oficiální část návštěvy Velké Británie. Helikoptéra s ním a...
Macronovi předloží fotografické důkazy, že první dáma Francie je žena
Francouzský prezident Emmanuel Macron a jeho manželka Brigitte plánují u soudu ve Spojených státech...
Soukalová vyhrála nad exmanželem. Musí jí vrátit miliony i lampičku a zrcadlo
Manželství bývalé biatlonistky Gabriely Soukalové (35) a badmintonisty Petra Koukala (39) skončilo...
Ruské stíhačky nad Estonskem bude mimořádně řešit Rada bezpečnosti OSN
Narušením estonského vzdušného prostoru třemi ruskými stíhačkami se bude v pondělí na mimořádném...
Dálnici D1 uzavřely u Jažlovic tři řetězové nehody blízko sebe, bouralo jedenáct aut
Dálnici D1 v neděli uzavřely poblíž Jažlovic u Prahy na 13. kilometru ve směru na Prahu tři nehody,...
Třeba zažijeme rumunský scénář, reagoval Ševčík na soud kvůli možným koalicím
Do sněmovních voleb zbývají dva týdny. V diskuzním pořadu Partie Terezie Tománkové na CNN Prima...
Vymazat vše ukrajinské. Rusko „zdobí“ zničený Mariupol svými muraly
Rusové v okupovaném Mariupolu na pobřeží Azovského moře zničili všechny ukrajinské nástěnné malby,...
Potřebujete dodat energii bez kofeinu? Vyhrajte přírodní doplněk od collalloc
Podzim často přináší rychlé tempo a nekonečný seznam úkolů. Aby se vám lépe zvládala práce, rodina i chvíle pro sebe, přinášíme soutěž o collalloc...
- Počet článků 94
- Celková karma 8,43
- Průměrná čtenost 216x
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.