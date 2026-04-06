Projekční plátno české veřejné debaty

V Česku už dávno neplatí, že diagnózu má dávat jen odborník a jen pacientovi. Občas taková vyjádření považujeme za běžný národní folklór i se snahou jej povýšit na profesionální úroveň.

Macinka je podle jedné takové bulvární validace dětina, primitiv, frustrovaný, závislý na uznání a nezvládající dialog dospělých jedinců.

Jinými slovy: běžný uživatel českého internetu.

„Dětinské chování“ jako politická metoda

Macinka prý „opakovaně dělá klukoviny“.
To je roztomilé, protože česká politika je už třicet let jeden velký školní dvůr:

  • někdo někoho strká,
  • někdo někomu bere svačinu,
  • někdo se směje, když ostatní brečí,
  • a občas se najde učitel, který to celé komentuje do médií.

Macinka jen pochopil, že v české politice je infantilita forma autenticity.

Hospoda jako terapeutická skupina

Představa, že Macinka chodí do hospody, kde ho kamarádi plácají po zádech, je tak krásně česká, že by se měla vytesat do žuly.

Hospoda je u nás totiž:

  • think-tank,
  • focus group,
  • PR agentura,
  • a někdy i krizový štáb.

Pokud tam Macinka hledá uznání, je to vlastně nejčistší forma demokracie, jakou máme.

„Nekorektní pseudohumorná zkratka“

Psycholog tím myslí: „Řeknu něco, co je sice hloupé, ale rychlé a zabere to.“ To je ovšem definice veškeré české politické komunikace od roku 1993. Macinka jen používá nástroj, který je v oběhu už dekády – jen ho používá s větší radostí než ostatní.

A co když je celá kritika jen další forma frustrace?

Psycholog říká, že Macinka má nízkou frustrační toleranci.
Ale když se na to podíváš z odstupu, celé to působí jako:

frustrovaný psycholog kritizuje frustrovaného politika za to, že frustruje frustrované novináře, kteří frustrují frustrované čtenáře.

To už není analýza. To je české perpetuum mobile.

Macinka je zrcadlo. A to je možná to nejvíc frustrující.

Protože když se ušklíbáme nad jeho „klukovinami“, smějeme se vlastně sobě. A když ho kritizujeme za infantilitu, kritizujeme prostředí, které infantilitu odměňuje.

Macinka je jen symptom. Nemoc je český veřejný prostor, který už dávno rezignoval na dospělost. A to nijak nesnižuje trapnost některých okamžiků, že se člověk až díví, když se oficiální představitel k něčemu takovému sníží...

Autor: Milan Hausner | pondělí 6.4.2026 9:24 | karma článku: 0 | přečteno: 46x

Akční letáky
Milan Hausner

  • Počet článků 438
  • Celková karma 9,39
  • Průměrná čtenost 203x
Milé čtenářky i čtenáři, doba popracovní se vyznačuje tím, že zaměstnává mou uštěpačnou povahu víc, než když jsem na to neměl čas. A tak píšu a píšu, a doufám, že se alespoň občas nad mým slovosledem rozlije na vaší tváři úsměv, i když ono to vlastně ani tak k smíchu není.

Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.
 

