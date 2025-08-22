Prohlášení ÚZAS z (blízké budoucnosti)
Jenže... co kdyby se ten nový subjekt jmenoval ÚZAS = Úřad zřizovatelů a správců škol?
Věc: Informace o pokračující snaze chránit školy před vlastními rozhodnutími, s využitím nejnovější digitální asistence
Č.j.: 0427/2030/UZAS-AI
Vážený pane řediteli,
vzhledem k naší neochvějné víře, že vzdělávací instituce je třeba vést pevnou rukou – a nyní i algoritmem – Vám tímto sdělujeme:
- Právní subjektivita škol byla vyhodnocena jako nadbytečný luxus. Devadesátky ukázaly, že přílišná svoboda vede k nejednotnosti a leckdy i anarchii. Každý si učil, co chtěl, aniž by o souhlas požádal. Proto nyní, díky pokroku, naše nová Umělá Inteligence pro Správu Jednotnosti (UISJ) vyhodnotí každý váš návrh během sekundy a určí, zda je dostatečně v souladu se stanovenou ekonomickou rozvahou. Na obsahu až tolik nezáleží. V 98 % případů je výsledek „Nedoporučujeme“.
- Centralizace se opět osvědčila – a nyní je ještě efektivnější. Tam, kde dříve seděli tři úředníci s razítky, nyní stojí server, který razítkuje digitálně a bez přestávky na svačinu. Radost z fronty u přepážky zůstává, jen namísto okénka s paní Novákovou dostanete e-mail: „Vaše žádost byla zamítnuta bez důvodu.“
- Demokracie ano, ale algoritmicky. Naše AI modeluje ideální míru svobody ředitele: můžete si vybrat barvu školní nástěnky (ze schválené palety), zahájit výlet (pokud ho systém v simulaci vyhodnotí jako dostatečně vlastenecký) a dále alespoň vařit pro učitele i žáky podle nejnovějších superzdravých receptur.
- Ochrana před nevyžádanými i vzdělávacími inovacemi – nyní v reálném čase. Dříve jsme návrhy na dvojjazyčnou výuku odkládali do složky „Nezávazné“. Nyní je AI filtruje okamžitě. Pokud systém detekuje slova jako „nový“, „moderní“ nebo „experiment“, automaticky vám odešle upozornění: „Tento nápad je v rozporu s předpokládanou stabilitou školství.“
- Zachování tradic s podporou strojového učení. Algoritmus byl natrénován na dochovaných dokumentech z dvacátých let jednadvacátého století, takže všechny výstupy jsou v souladu s dobovým a politickým stylem. Přibyla jen přehledná datová analýza, která vám přesně ukáže, jak málo se toho v praktickém smyslu změnilo.
- Přechod z demokracie(sice občas anarchie) zpět k řádu – hladce a prediktivně. Umělá inteligence dokáže předvídat, kdy se chystáte učinit rozhodnutí mimo rámec stanovené úřední strategie, a s předstihem vám zašle doporučení, proč to nedělat. Tím se předchází zbytečnému optimismu a šetří toner v tiskárně.
- Věříme, že kombinace osvědčených metod a moderní technologie zajistí, že naše kontrola zůstane pevná a zároveň moderní – protože Pořádek 21. století musí mít přinejmenším příjemné uživatelské rozhraní.
S úctou, razítkem a nově i digitálním podpisem,
podpis nečitelný
Vedoucí oddělení strategické a digitální adaptace
ÚZAS, Úřad zřizovatelů a správců škol
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.