Programovatelná tlačítka na dálkovém ovladači - život na baterky.

Život se nám mění v dálkové ovládání: přepínáme povinnosti, tlumíme emoce, zesilujeme hluk světa a hledáme tlačítko, které by konečně dalo pauzu. A možná i to tajné, které vrací smysl.

Lidstvo, druh, který zvládl rozdělat oheň, vynalezl kolo a rozluštil kód života, nyní stojí v obýváku a zuřivě mačká tlačítko na plastovém kvádru, protože televize nereaguje. Celé naše bytí se smrsklo do honby za univerzálním dálkovým ovladačem, který by konečně přepnul kanál na „spokojenost“. A přitom jsme zapomněli, že život, ta nejdůmyslnější šaráda vesmíru, nemá tlačítko „Replay“, „Mute“ na utrpení, a už vůbec ne zaručený návod v osmi jazycích.

Srovnání: Od pazourku k plastu

Kdysi dávno jsme jako druh řešili základní programovatelné sekvence: lov => jídlo => přežití. Dnes náš „pokrok“ vypadá tak, že programujeme:

  • Budík (Snooze x2) =>
  • Kávovar (Extra strong) =>
  • Emailový klient (Odložit odpověď) =>
  • Aplikace na meditaci (10min dechové cvičení, abychom se zotavili z prvních tří bodů).

Výrobci nám slibují, že život bude jako jejich nejnovější chytrý ovladač s dotykovým displejem a hlasovým asistentem. Stačí si nastavit správná makra! Chcete romantický vztah? Stáhněte si aplikaci, kde si můžete přefiltrovat partnery podle výšky, znamení zvěrokruhu a preference na pingpong. Nastavte si „večerní režim“: ztlumení světel, zapnutí audiotéky „Jak být lepším člověkem“ a automatické objednání sushi. Všechno běží jako na drátkách, dokud se nestane to, co není v manuálu: partner má špatný den, sushi přijde bez zázvoru a váš hlasový asistent místo relaxační hudby začne přehrávat death metal z roku 2007.

Ta největší ironie nespočívá v tom, že selháváme v ovládání svého života. Spočívá v tom, že jsme si tento dálkový ovladač sami s takovou vervou vyrobili a nyní se na něj zlobíme, že nefunguje. Systém, který nám měl dát kontrolu, nás učinil bezmocnými. Když se nedaří, nemáme před kým složit výpověď, nemůžeme poslat reklamaci Stvořiteli. Zbývá nám jen bezmocné cvakání prázdnými tlačítky:

  • Tlačítko „Štěstí“, které funguje jen při nákupu nové verze produktu.
  • · Tlačítko „Úspěch“, jehož definici nám neustále mění reklamní bannery.
  • · Tlačítko „Láska“, které se zaseklo v režimu „očekávání“ a nejde přepnout.

Společnost nám namlouvá, že jsme správci vlastního programu, ale realita je taková, že jsme spíš zmatení technici, kteří se snaží opravit běžící stroj za chodu, a přitom neznají jeho schéma. Snažíme se debugovat srdce logikou, léčit duševní bolest notifikacemi a nahradit náhodu dokonalým plánem. A pak se divíme, proč se systém „Život.exe“ občas sekne, zamrzne nebo rovnou vyhodí modrou obrazovku smrti bez možnosti obnovení poslední relace.

Krása v chybě systému

Možná je tedy ta pravá revoluce, ta nejjedovatější provokace vůči systému:

  • přestat mačkat tlačítka.
  • Odhodit ten falešný ovladač iluzorní kontroly a přijmout úžasný, děsivý a naprosto neprogramovatelný chaos existence.
  • Protože zatímco dálkový ovladač slibuje dokonalost, život má hodnotu právě v těch „bugech“: v nepředvídatelném setkání, v neplánované spršce, v bezdůvodném záchvatu smíchu uprostřed špatného dne.

Skutečné tlačítko „Power“ totiž nevede k ovládání světa kolem, ale k odpojení od potřeby ho ovládat. A to je možná jediný příkaz, který stojí za to naprogramovat. Pokud ovšem váš operační systém zrovna nepřestal reagovat.


Autor: Milan Hausner | pondělí 5.1.2026 17:15 | karma článku: 0 | přečteno: 1x

Milan Hausner

  • Počet článků 258
  • Celková karma 8,19
  • Průměrná čtenost 201x
Milé čtenářky i čtenáři, doba popracovní se vyznačuje tím, že zaměstnává mou uštěpačnou povahu víc, než když jsem na to neměl čas. A tak píšu a píšu, a doufám, že se alespoň občas nad mým slovosledem rozlije na vaší tváři úsměv, i když ono to vlastně ani tak k smíchu není.

Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.
 

