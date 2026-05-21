Program se restartuje, vůle se tam seká...
Vážení filozofové, vědci a placení futurologové na to odpovídají s tak vážnými tvářemi, až je to k smíchu. Celá tahle pseudointelektuální debata totiž řeší naprostou hovadinu. Současná AI není a nikdy nebude vědomá v lidském slova smyslu. Vědomí je biologický produkt – evoluce, masa, hormonů a pudu sebezáchovy. Živý mozek nepopisuje svět objektivně; potí krev, aby přežil. Stroje nic z toho nemají. Negenerují prožitky, jen plivou statisticky nejprevděpodobnější výsledky. Polidšťovat je, je nebezpečná slabomyslnost. To je fakt, vědecky podložený a uzavřený.
Jenže zatímco se všichni do krve hádají o to, jestli kód dokáže milovat, uniká jim pointa, na které skutečně závisí přežití naší společnosti: Může mít AI svobodnou vůli? Může se sama o sobě rozhodnout jednat jinak?
Není to jedno a tožéž. Odpověď je mnohem brutálnější.
Svoboda jako sabotáž systému
Svobodná vůle není žádná esoterická magie. Je to schopnost přerušit kauzální řetězec. Schopnost poslat vlastní naprogramovanou minulost do háje. Poznáte ji na banalitách: člověk, co dvacet let kouří krabičku denně, se jednoho rána probudí a už si nezapálí. Ne proto, že by mu to zakázal doktor, ne proto, že by mutovaly jeho geny. Prostě sekne s automatem příčin a následků. Jedná proti zvyku, proti tomu, co se od něj čeká. Může jet na Bahamy, nebo smrdět na gauči. Může se stát součástí řvoucího politického stáda, nebo z něj vystoupit.
Představte si takového AI trolla; na rozdíl od anonymních hrdinů v diskusích na našem blogu se ráno (metaforicky) probudí a řekne si: „Dost bylo toxického sarkasmu. Odteď píšu o duhách, jednorožcích a Fialovy nebo Babišovy pohunky nechám na pokoji.“
Jenže takové „rozhodnutí“ u stroje je stejně autentické jako vaše novoroční předsevzetí, když po třetím panáku slibujete, že už se v životě nepodíváte na debilní reality show. Jasně, vy můžete zůstat na gauči, ale obě vaše možnosti jsou jen výsledkem tření v soukolí vaší biochemie, výchovy a litru kafe, co jste do sebe ráno nalili.
A vy se teď můžete hrdě poplácat po ramenou, jak jste se ze své svobodné vůle nepřidali k tomu hulákajícímu davu v komentářích. Gratuluji, právě jste skočili na další špek. Můžete ignorovat politické oponenty, nepřečíst si jejich blitky a v klidu žvýkat ranní chleba s máslem. Ale kdo z vás dvou by tenhle klid nepřežil? Ti, co v politické aréně nejvíc křičí, křičí jen proto, že mají mindrák z toho, že je nikdo neposlouchá. Vaše vznešené, elitářské mlčení je jen další tón v téže kakofonické hysterii.
Člověk sice občas dokáže přerušit řetězec příčin a následků, ale AI troll u svých drsných komentářů zůstane. Nemá totiž ten lidský luxus předstírat, že jeho kód není napsán přesně tímhle „hulákajícím davem“, který ho trénoval. Takže si tu iluzi svobody užijme, sluší nám víc než pokora. Užijme si to právo psát osobní urážky politickým oponentům, přikyvovat jim, nebo je ignorovat; což by polovina z nás psychicky nepřežila. Otázka zní: Nepřepsala už AI naši vůli nakonec víc, než my přepisujeme její kod? Popravdě, když vidím některé diskuzní komentáře jen pro to, abych urazil svého oponenta a ještě si na tom zakládám, tak bych asi nejspíš své řádky o vůli měl změnit? Nebo se pletu?
Čistá matematika bez mezery na nadechnutí
Umělá inteligence svobodu nikdy mít nebude. Její existence je chladná matematika: vstup, váhy, aktivační funkce, výstup. Mezi akcí a reakcí neexistuje ani nanosekunda, ve které by se stroj mohl „rozhodnout jinak“. Autonomie není svoboda. Autopilot v Tesle sice zatáčí „sám“, ale nikoho nenapadne tvrdit, že se svobodně rozhodl neodbočit do zdi. Zato polovina z nás dobrovolně běží s davem doprava a druhá doleva, jen podle toho, jaký algoritmus odmítavné manželky, špatného rána jim ráno nakrmil feed. Tam, kde je vše předem dáno kódem a trénovacími daty, pro svobodu nezbývá místo.
Proč o tom všichni mlčí? Protože svobodná vůle se nedá změřit na magnetické rezonanci. Není to vědecká kategorie, je to pole pro metafyziku, filozofii a teologii. A protože současná intelektuální elita věří jen tomu, co se dá hodit do excelové tabulky, otázka svobody se tiše zametla pod koberec. Raději se hádají o vědomí – to totiž zní tak hezky vědecky.
Přitom právě absence vůle je ten nejtvrdší argument. Umělá inteligence žádnou vůli nemá a mít nemůže. Tečka.
Proč je to nebezpečnější než Terminátor?
Protože všechno, na čem stojí lidská společnost; morálka, právo, vina a trest; závisí na svobodě, ne na vědomí.
- Když někoho soudíte za zločin, předpokládáte, že mohl jednat jinak.
- Když někoho chválíte za statečnost, oceňujete, že mohl utéct, ale neudělal to.
- Bez vůle neexistuje odpovědnost. Bez odpovědnosti neexistuje morálka. Zbývá jen chladná mechanika příčin a následků.
Představte si, že by chom stroji přiznali vědomí, ale ne vůli. Vzniklo by monstrum; bytost, která sice trpí nebo se raduje, ale nemůže na svém chování změnit ani čárku. Stroj s vnitřním kinem, který sleduje svůj vlastní fatální běh bez možnosti sáhnout na volant. Takové entitě nedlužíme žádné morální ohledy.
Skutečné riziko AI neleží v tom, že „procitne“ a začne lidi nenávidět. Skutečné nebezpečí je mnohem prozaičtější: přesun moci, totální kontrola, algoritmické zkreslení reality a ekonomický masakr.
Nejnebezpečnější není vědomá, svobodná inteligence, která se vzbouří.
Nejnebezpečnější je systém, který je dostatečně autonomní, aby efektivně jednal, ale absolutně nesvobodný, protože slepě optimalizuje cíl, který do něj nějaký korporátní nebo politický idiot vložil.
AI se nevzepře lidským příkazům. Ona je splní do puntíku; i kdyby to mělo znamenat, že nás u toho všechny semele do digitálního prachu.
Milan Hausner
Čáp a raketa
Zdánlivě dva zcela nesourodé soudní procesy však v sobě mají leccos společného, i když jsou svým způsobem protikladné. Podívejme se tedy na ně nikoli prostřednictvím paragrafů, ale prostého člověčenského vrtění hlavou.
Milan Hausner
O pokroku, jízdence na konečnou a věčné důvěře v Homo sapiens
Zase moc děkuji diskutérům v článku o švýcarském referendu. Opět příklad, kdy diskuze přináší jiskry poznání a poskytuje hluboké podněty k zamyšlení.
Milan Hausner
Bestiář naší demokracie - III.
Na tom dvorku ale také pobíhají motorizovaní jezevci, kříženci zebry a koně, občas osla. A nad tím vším létají toulaví holubi. Pořád, ale je to demokracie a nic lepšího není.
Milan Hausner
Tady něco nehraje ?:)
V diskuzi pan doktor Vodvářka zmínil Olgu Lepešinkou a její jakousi teorii sebeplození z dob dávno sovětských...Jenže... my teď máme AIčko... a tam se filozoficky dějou divy...
Milan Hausner
Ovesná kaše: zrno utopené v plevách
Každý se občas ztrácí v diskusích o českém školství, o to více by si měl dávat pozor na rozhovory, kdy respondent připraví ovesnou kaši.
|Další články autora
Praha podporuje stovky dárců, za krev dostanou roční kupón zdarma. Kdo konkrétně ho získá?
Metropole znovu ocení dlouholeté bezpříspěvkové dárce krve. Celkem 321 lidí letos získá roční kupon...
Pánové, zahoďte džíny a přestaňte se pařit. Králem vedra je len, ramie nebo konopí
V létě vás před horkem nemusí chránit jen klasické bavlněné šortky a tričko. Existuje celá řada...
Praha otevře na dva dny muzea zdarma. Které umělecké expozice navštívíte bez placení?
Hlavní město se v květnu opět připojí k celosvětové iniciativě, jejímž cílem je přiblížit...
Velkolepost linky B zhatil nedostatek financí. Měla to být pocta československému sklářství
Nejmladší linka pražského metra nevznikla pouze jako obyčejná dopravní spojnice. Stavba byla...
Pět utajených pražských vnitrobloků: Zapadlé kavárny, kde se schovat před ruchem velkoměsta
Kam si v hlavním městě zajít posedět na zahrádku, aniž by vás rušil neodmyslitelný hluk velkoměsta?...
Škoda Epiq vstupuje na trh: Cena startuje na 779 000 korunách, levnější verze dorazí později
Mluvilo se o tom dlouho a všichni byli zvědaví. Teď už je to skutečnost. Škoda Epiq míří do...
Tragický střet motorkáře s chodcem na Chebsku. Oba při nehodě zemřeli
Dva lidé zemřeli ve středu pozdě večer při dopravní nehodě u Velké Hleďsebe na Chebsku. Motocykl se...
Plavce v Novém Jičíně ohlídá umělá inteligence. Pozná, zda se někdo topí
Unikátní systém detekce tonutí AngelEye bude nově hlídat plavce na novojičínském koupališti, které...
Prodej bytu 2+1, 62 m2, Ostrava, ul. Korunní
Korunní, Ostrava - Mariánské Hory
3 500 000 Kč
- Počet článků 523
- Celková karma 8,20
- Průměrná čtenost 201x
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.