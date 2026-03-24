Prodejce luxusu vs. královna koroze: romantika ryze technická (III).
On se jmenuje Patrik, je obchodníkem s luxusními vozy v autorizovaném showroomu německé prémiové značky. Jeho svět tvoří vozy s výkonem přes 400 koní, interiéry z kůže Nappa, head‑up displeje a zvukové systémy za statisíce. Jeho instagram je galerie fotek s novými modely, na kterých stojí v obleku, opřený o kapotu, s výrazem „toto auto si můžete dovolit, ale já ho už mám teď“. Ona se jmenuje Hanka, je vášnivou majitelkou a renovátorkou Felicie z roku 1994. Její svět tvoří karburátor Weber/Pierburg, koroze v prahu či spíše v prazích, věčný boj s elektrikou a pocit, že když auto vrčí jako sekačka, tak jede správně. Její instagram je plný fotek z výletů, kde je felicie v popředí, za ní kopec a z jejího výfuku se valí kouř, který by dnes nesplnil ani emisní normu Euro 0.
Domluvili se přes seznamku. Patrikův profil byl plný fotek s auty, které stály víc než rodinný dům. Popisek: „Miluji vozy, které mají duši. Hledám parťačku na cesty za luxusem.“ Jitka si řekla: „Duši? On asi neví, co to je.“ Dala lajk spíš ze zvědavosti. Patrik si prohlédl Jitčinu profil: na každé fotce byla ta samá kára, stará, zelená, s rezavým blatníkem. Pomyslel si: „To je asi nějaká hipsterka, co si myslí, že je to vintage. Ale ujde, tak proč ne.“
První problém nastal při výběru místa. Patrik navrhl „skvělý podnik v centru, kde parkuje přímo před vchodem a hlídač mi pohlídá auto“. Jitka navrhla „hospodu za městem, kde je velké parkoviště a nikdo ti tam neodře lak“. Nakonec se sešli v té hospodě, protože Patrik nechtěl riskovat, že by mu někdo ťuknul do dveří. Přijel v černém sedanu s dvoulitrovým turbem, zaparkoval co nejdál od ostatních aut a ještě to obešel, jestli nemá škrábanec. Jitka dorazila o pět minut později ve své fildě, kterou bylo slyšet už z kopce. Zaparkovala vedle Patrikovy limuzíny, vyběhla z ní a řekla: „Ahoj, hele, ten tvůj vůz je fakt bourák. Co je to zač?“ Patrik se podíval na svůj vůz, pak na ni, a řekl: „Je to řada 5 s AI, ale to není podstatné. Důležité je, že má 340 koní a z nuly na stovku to dá za 4,5 vteřiny.“ Jitka se podívala na svou škodovku a řekla: „Tahle má 54 koní a z nuly na stovku za… no, ona na stovku ani nejde. Ale zato má duši.“ Patrik se ušklíbl a řekl: „Duše se měří v koňských silách, ne v rezi.“
Usedli do hospody. Patrik si objednal „minerálku perlivou s citrónem, bez ledu, v té jejich značkové sklenici, pokud možno“. Jitka si dala „nealko birella, a k tomu utopence“. Patrik se podíval na její objednávku, jako by objednala jedovaté hady. „Ty piješ tohle pivo?“ Jitka řekla: „Jasně, k autu patří pivo. Tedy, alespoň tohle. Víš, když trávíš víkend pod kapotou, tak si ho zasloužíš.“ Patrik se napil vody a řekl: „Já když strávím víkend s autem, tak většinou na okruhu nebo na testovací jízdě s klientem. A pak si dáme sklenku značkového francouzského vína.“ Jitka se zasmála. „Na okruhu? A co děláte, když se něco rozbije?“ Patrik nechápal. „Naše auta se zásadně nerozbíjí, to jsou prémiové vozy,“ vyhrkl zděšeně a s nepochopením. Jitka se uchechtla: „Každý auto se posere. I to tvoje. Jenomže ty to pak vezeš do servisu a zaplatíš padesát tisíc za výměnu žárovky. Já si to opravím sama v garáži za dvě stovky a ještě mi zbude na toho birella.“
Objednávání jídla byla další ukázka rozdílných světů. Patrik si objednal „tatarský biftek z argentinské svíčkové s topinkami z kváskového chleba a česnekem fermentovaným v olivovém oleji“. Jitka si objednala „vepřo knedlo zelo, ale bez zelí, protože zelí mi nedělá dobře“. Patrik se podíval na její talíř a řekl: „To je těžké jídlo. Po tom bych nemohl řídit.“ Jitka se podívala na jeho talíř: „To tvoje je spíš svačina. Po tom bych mohla řídit, ale stejně bych radši jela svou škodovkou.“
Pak přišlo na jejich auta. Patrik začal vyprávět o vozech, které prodává. „Loni jsem prodal osmdesát aut, z toho patnáct bylo za dva miliony výš. Každé auto je jako šperk. Já klientovi nedávám jen klíče, já mu dávám zážitek. Když poprvé usedne do sedaček s masáží a zaposlouchá se do zvuku motoru…“ Jitka ho přerušila: „Do toho předení? I kočky mnoukají hlasitějš. Vždyť ty motory dneska ani neslyšíš, ne? To je jako když si pustíš esoterickou nahrávku. Moje škodovka, ta má zato zvuk. Když ji nastartuješ, víš, že jede. Když přidáš plyn, víš, že se něco děje. A když to začne cvakat, víš, že je čas něco opravit.“ Patrik se ušklíbl. „Ty chceš říct, že tvoje auto se neustále kazí?“ Jitka se urazila. „Nekazí, to se udržuje. Je to jako vztah. Když se o něj staráš, tak ti to vrací. Když ho zanedbáš, tak tě zradí. Tvoje auta? Ty si koupíš nový, najezdíš padesát tisíc a pak je vyměníš za další. To není vztah, to je nájem.“ Patrik se na chvíli odmlčel. V tom, co řekla, bylo něco, co ho zarazilo. Ale nechtěl to přiznat.
Konverzace se stočila k technice. Patrik začal mluvit o výkonu, točivém momentu, převodovce s dvojitou spojkou a systému pohonu všech kol. Jitka poslouchala a pak řekla: „Hele, to je hezký, ale já mám řazení podlahový, spojku, která tuhne, když je zima, a pohon kol, který mě už dvakrát hodil do příkopu. A víš co? Byla to sranda.“ Patrik na ni hleděl, jako by mluvila o tom, že si ráda strká ruku na rozpálená kamna. „Ty jsi byla v příkopu? Dobrovolně?“ Jitka se zasmála. „Dobrovolně ne, ale když se to stane, tak to holt řešíš. Vytáhli nás traktorem, dali jsme si pivo a jeli dál. To je ten život, ne? Ne sedět v klimatizovaný krabici a nechat se vozit.“ Patrik si objednal další minerálku a pomyslel si, že tahle žena je buď blázen, nebo má pravdu. Ani jedna možnost mu nebyla příjemná.
Když dojedli, Patrik se podíval na hodinky a řekl, že by měl jet, protože zítra má „prezentaci pro VIP klienty“. Jitka se zeptala, jestli to je jako „předváděčka v obchoďáku“. Patrik řekl, že ne, že je to exkluzivní událost. Jitka popřála, a’t se mu daří. Pak se podívala na jeho auto a pak na své. „Hele, Patriku, já ti chci něco říct. Ty máš krásný auto. Opravdu. Ale já bych za něj nevyměnila svoji fildu ani za nic. Protože v tý škodovce jsem zažila všechno. První výlet, první bouračku, první noc, když to nechtělo nastartovat a já spala v ní na benzínce. To se v tvým autě nezažije.“ Patrik se na ni podíval a poprvé za celý večer nevěděl, co říct. Pak se usmál, ale tak nějak smutně. „Já v tom svém autě zažil akorát to, jak mi klient řekl, že si to auto nekoupí, protože má málo místa na golfové bagy.“ Jitka se zasmála. „Tak to je teda síla.“
Rozešli se. Patrik nasedl do svého tichého sedanu, stiskl tlačítko startéru a motor jen lehce zaburácel. Jitka naskočila do Škody, která se rozjela s řevem, jako by startovala stíhačka. Zamávala mu a vyjela z parkoviště s kouřem, který by stačil na natočení dokumentu o ovzduší. Patrik se za ní díval a říkal si: „Ta žena je šílená. Ale… je v ní něco, co v mých klientkách není. Něco živýho. Něco, co si nekoupíš ani za dva miliony.“ Jitka mezitím jela domů, Škodovka jí pod rukama hezky vrčela a ona si říkala: „Ten kluk je milej. Ale má to auto, co si o sobě myslí, že je lepší než všechny ostatní. To já nepotřebuju. Mně stačí moje zelená raketa.“
A pak se za měsíc potkali znovu. Na výstavě historických vozidel. Patrik tam byl pracovně, protože jeho značka sponzorovala jednu expozici. Jitka tam byla se svou Škodou jako vystavovatel. Patrik k ní přišel, podíval se na auto, které měla vyleštěné do lesku (alespoň ty části, kde nebyla koroze), a řekl: „Hele, Jitko, já jsem o tobě přemýšlel. A o tom, co jsi říkala o duši. A já si říkal, že možná… že bych si taky chtěl vyzkoušet, jaký to je, když auto není jen nástroj, ale kamarád.“ Jitka se na něj podívala. „Tak si sedni. Ukážu ti, jak se jezdí.“ Patrik nasedl do Škody, která byla uvnitř cítit benzínem a starým textilem. Jitka nastartovala, motor se rozjel s obvyklým rámusem, a vyrazili na okruh. Patrik se nejdřív držel sedačky, ale pak se začal smát. Poprvé za dlouhou dobu se smál opravdově. Protože ta Škoda nejezdila, ona plula, skákala, vrčela, ale hlavně ŽILA. A Patrik pochopil, že celý život prodával lidem dokonalost, ale zapomněl, že ta největší dokonalost je nedokonalost, která má příběh. A Jitka zase pochopila, že i v tom luxusním autě může sedět člověk, který touží po něčem opravdovém.
Nakonec se z nich nestal pár. Ona by nikdy nevyměnila svoji garáž plnou nářadí za showroom s kůží a masážními sedačkami. On by nikdy nevyměnil ticho svého turbomotoru za řev čtyřválce, který se musí před každou jízdou modlit. Ale občas se potkali na srazech veteránů. On stál u svého luxusního vozu, každou chvíli jiného, pujčeného z obchodu, a ona stála u své Škody. A pokaždé si řekli: „Ahoj, jede to?“ A oba věděli, že každému to jede jinak. Ale že to jede.
A to je, dámy a pánové, ta pravá pravda o autech. Každý máme tu svou značku, svůj motor, svou rez. A někdy stačí, když vedle sebe zaparkujeme, i když každý jedeme jiným směrem. A když se pak za pět let potkají na parkovišti před hospodou, Patrik v novém elektromobilu a Jitka v té samé Škodě (protože ji stejně hodit do šrotu...tak to nikdy), usmějou se na sebe a Patrik řekne: „Ty víš, já ti to auto závidím. Ono pořád žije.“ A Jitka řekne: „A ty si kup nějaký, který žije taky. Nebo aspoň občas vypni tu klimatizaci a otevři okno. Třeba uslyšíš, jak ten svět vrní.“ A Patrik to udělá.
A poprvé po dvaceti letech si až v této chvíli uvědomí, že svět není tichý. Že je plný zvuků, které se nedají prodat. A že možná právě v tom je ta skutečná hodnota.
A někde v nebi staří boleslavští konstruktéři pijí pivo a říkají si: „No vidíš, a oni nám říkali, že to nemá cenu. A ono jo.“
Milan Hausner
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.