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Proč stávajícím politikům dluhy vlastně nevadí

Milan Hausner
Státní dluh je jediná věc v republice, která roste stabilněji než administrativa ve školství a zároveň vyvolává méně emocí než zdražení piva o dvě koruny.

Politici se dluhu bojí asi stejně jako turista pohlednice, kterou má dostat až za dvacet let.

Dluh totiž nemá volební právo. Nepostává před sněmovnou s transparentem, neposílá rozhořčené e-maily a nepíše komentáře na sociálních sítích. Nevolá do televize. Nezakládá petice. Jen tiše sedí v koutě, bobtná a čeká. A hlavně: účet přijde někomu jinému.

Každá vláda přebírá stát s vážným výrazem účetního, který právě objevil díru v pokladně. Následně oznámí, že situace je katastrofální, nezodpovědná a neudržitelná. Potom si sama půjčí další stovky miliard a vysvětlí, že tentokrát jde o půjčky odpovědné, moderní a strategické. A je úplně jedno, jakou nosí korouhev. Předchozí dluh byl ostudný. Současný dluh je investice. Budoucí dluh bude dědictví po soupeřích.

Politika připomíná rodinu, která už splácí čtyři hypotéky, dva spotřebitelské úvěry a leasing na auto, ale řeší hlavně to, zda by si neměla pořídit bazén. Argument je jednoduchý: bazén je vidět. Splátky ne.

Stejně funguje stát. Nová dávka je vidět. Nový příspěvek je vidět. Nová dotace je vidět. Nový dluh vidět není. Ten se schová do tabulek, grafů a dlouhých slov jako „rozpočtová trajektorie“ nebo „střednědobý fiskální rámec“. To zní mnohem lépe než prosté:

„Půjčili jsme si další peníze, které zaplatí lidé, kteří dnes ještě chodí do školky.“

Čtyři fáze dluhu. Nejkrásnější je, jak rychle se mění slovník.

  • Když si půjčí soused na novou televizi, je nezodpovědný.
  • Když si půjčí stát sto miliard, projevil rozpočtovou flexibilitu.
  • Když si půjčí dvě stě miliard, podpořil hospodářský růst.
  • Když si půjčí tři sta miliard, vytvořil prostor pro budoucí prosperitu.

V určité fázi už ekonomika připomíná hospodu těsně před zavírací dobou.

Jeden host objednává rundu. Druhý objednává rundu. Třetí objednává rundu. A když hostinský připomene účet, všichni ukážou na člověka, který přijde ráno uklízet.

Politik navíc dobře ví, že průměrný volič má rád výhody okamžitě a zodpovědnost někdy později. Oznámit škrty je politická sebevražda. Oznámit rozdávání je tisková konference s chlebíčky.

Proto vzniká zvláštní soutěž. Strany se navzájem obviňují z nezodpovědného zadlužování, zatímco každá z nich drží v ruce vlastní lopatu a hloubí stejnou jámu. Liší se pouze v tom, jak ji pojmenují.

Jedni jí říkají prosperita. Druzí solidarita.Třetí investice. Čtvrtí rozvoj.

Dno jámy však zůstává stejné.

A tak státní dluh roste jako dítě v dobře živené rodině. Každý rok větší, každý rok dražší a každý rok slyšíme, že tentokrát už s tím opravdu někdo něco udělá.

Jen ne dnes. Dnes je potřeba vyhrát volby.

A dluh? Ten může počkat. Koneckonců je to jediný občan republiky, kterému politici stoprocentně věří, že bude trpělivý. Až jednou zaklepe na dveře, většina těch, kteří ho tak pečlivě vychovávali, už bude sedět na důchodu, psát paměti a vysvětlovat v televizních debatách, že za vše mohou ti, kteří přišli po nich.

Státní dluh je totiž jako rodinná kletba. Každá generace politiků přísahá, že ji zlomí. A pro jistotu ji předá o něco větší svým nástupcům.

Autor: Milan Hausner | pondělí 9.11.2026 8:00 | karma článku: 0 | přečteno: 36x
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Milan Hausner

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