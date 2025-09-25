Proč psát o jídle, a ne o stranách: Manifest gurmánského rozumu
Každý talíř je politický. Ne kvůli stranické příslušnosti, ale kvůli tomu, co na něm chybí, odkud pochází, jak byl vyroben, kdo si ho může dovolit — a kdo ne. Psát o jídle znamená psát o nerovnosti, o ekologii, o marketingové manipulaci, o kulturní identitě. A to vše bez nutnosti zvolit si barvu stranického dresu. Jídlo je zároveň jediná oblast, kde se dá mluvit o morálce bez moralizování. Kde se dá přiznat pokrytectví bez lynče. Kde se dá vést debata bez nutnosti vítězit.
Zatímco stranická politika vyžaduje loajalitu, jídlo umožňuje pochybnost. Můžeme se smát vlastnímu bio pokrytectví, přiznat si, že quinoa z Peru není ekologická spása, a přitom se nehádat o tom, kdo má pravdu. Jídlo je prostor, kde se dá vést ostrá debata s jemným jazykem. A to je v dnešní době vzácnost. Jídlo je jediná oblast, kde se dá veřejně říct „žaludek je debil“ a nikdo vás neoznačí za populistu a nevyřadí příspěvek pro vulgárnost. Je to prostor, kde se dá být člověkem, ne jen voličem.
Zatímco stranické programy jsou plné abstraktních slibů, jídlo je konkrétní. Má barvu, vůni, příběh. Je to médium, které spojuje babičku s influencerem, hospodu s Instagramem, školní jídelnu s klimatickým summitem. A právě v této konkrétnosti se skrývá síla blogu — může být vtipný, vizuální, sdílený, ale zároveň hluboký. To se ale podaří napsat jen opravdu někdy. Vizuální barevná atraktivita se stala novým měřítkem etiky. Ještě že ty barvy nejsou anilínové, nebo politické. Ty první jsou jedovaté, ty politické se sice lesknou, ale brzo po nich zůstáv pachuť v ústech. Jenže kdo by se před volbami fotil s buřtem, že?
Když napíšu, že sójový burger chutná jako lepidlo, nikdo mě neoznačí za extremistu. Když napíšu, že jíst řízek je ošklivé vůči přírodě, možná mi babička vynadá — ale aspoň nedostanu výhrůžku žalobou. Jídlo umožňuje vést ostrou debatu s jemným jazykem. A to je v dnešní době vzácnost.
„Udržitelný životní styl“ se stal jen dalším oddělením v supermarketu. Bio, fair trade, lokální – to nejsou hodnoty, to jsou cenovky. To jsem napsal v minulém blogu. A tady to platí dvojnásob. Udržitelnost tradičních potravin je i ve světle politickém docela téma. Je ochrana tuzemáku či olomouckých syrečků věc politická nebo spíš gurmánská? Nejspíš oboje.
Politika se v dnešní době proměnila v bufet plný toxických pokrmů. Místo výživné debaty dostáváme instantní názory, přesolené populismem a podávané na plastových tácech sociálních sítí. A tak se ptáme: proč se dál krmit tímto jedovatým menu, když můžeme psát o jídle – o něčem, co skutečně chutná, spojuje a nevyvolává alergickou reakci při každém scrollování? Politická scéna dnes připomíná rozvařený guláš bez receptu – každý přidává vlastní koření, ale výsledek je nepoživatelný. Diskuse se mění v kuchařskou soutěž bez pravidel, kde vítězí ten, kdo nejvíc křičí, ne ten, kdo vaří s rozumem.
Jídlo je naopak jako čerstvě upečený koláč na vesnické slavnosti – nikdo se neptá, koho volíš, jen jestli chceš přidat šlehačku. V kuchyni se neřeší koalice, ale kolik česneku je „tak akorát“. A to je přesně ten druh dialogu, který dnes potřebujeme.
Každý politický článek je dnes jako vývar z výsekových kostí – plný předsudků, manipulace a špetky demagogie. Komentáře pod články připomínají přepálený olej: pálí, smrdí a nedá se znovu použít.
Zatímco dřív se politika vařila pomalu, jako svíčková na neděli, dnes se servíruje jako fast food: rychle, hlučně, bez výživy. A čím víc toho sníme, tím víc nám je špatně.
Recepty jsou dnes víc než kuchařské instrukce – jsou to návody na přežití. Jak si uchovat zdravý rozum, jak si vytvořit vlastní prostor, kde se neřeší geopolitika, ale jestli se zelí povedlo.
Politická debata je jako špatné víno – čím víc ho pijete, tím víc vás bolí hlava. A přesto ho servírují každý den, s novou etiketou, ale stejným obsahem.
Jídlo je jako dobré víno – spojuje, inspiruje, vyvolává vzpomínky a chuť tvořit. U stolu se nehádáme o rozpočtové kapitoly, ale o to, jestli se babiččin recept dá vylepšit špetkou muškátového oříšku.
Zatímco politické think-tanky produkují analýzy, které nikdo nečte, kuchyně je laboratoří, kde vzniká skutečný dialog. Tady se testuje, co funguje, co chutná, co má smysl. Tady se tvoří budoucnost – ne v zasedacích místnostech, ale u sporáku.
A zatímco politici míchají sliby jako instantní omáčky, kuchaři míchají chutě, které mají trvání. Jídlo je trpělivé. Politika je netrpělivá. Jídlo vyžaduje péči. Politika vyžaduje pozornost. Jedno živí. Druhé vyčerpává.
V době, kdy se z politiky stal jedovatý koktejl, je psaní o jídle aktem zdravého rozumu. Je to návrat k tomu, co je skutečné, hmatatelné, voňavé. Jídlo nevyžaduje ideologii, jen chuť. A právě ta nám dnes chybí nejvíc – chuť žít, tvořit, sdílet.
Takže místo dalšího článku o tom, kdo koho zradil ve sněmovně, napišme raději o tom, jak správně nakládat hermelín. Svět bude o něco snesitelnější. A možná i chutnější.
Rodiny s dětmi mají zase sebou prvních pár dní ve vzdělávacích institucích. První školní či školkové dny ale bývají náročné pro všechny zúčastněné....
- Počet článků 96
- Celková karma 8,58
- Průměrná čtenost 216x
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.