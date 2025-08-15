Proč nepíšu blogy o politice = garantovaný záchvěv marnosti
Našinec ale stejně neví, zda v takovém prostředí vyplave i třeba jen ta trocha pravdivého planktonu. To mám opravdu radši vanu a občas s voňavou pěnou…
Psaní blogu může být krásná forma sebevyjádření… jakési soukromé luxusní fitness centrum pro vlastní ego. Každý odstavec je zrcadlo v posilovně, ve kterém se obdivujete – jen místo bicepsů předvádíte svou brilantní schopnost zformulovat „neotřelý“ názor, který si přečtou 3 (slovy tři) kamarádi a algoritmus. Na povrchu to vypadá jako dialog se světem, ale často je to jen nekonečný monolog, digitální masáž vlastního já, která končí příjemným pocitem, že jste opět řekli všem, co si mají myslet. Blogy jsou občas spíš o tom, aby si autor znovu potvrdil, jak je geniální — než aby skutečně sdílel něco pro druhé. Prostě taková digitální masturbace, když už jiná potěcha ducha nezbývá…
A politika k tomu? Stačí napsat, že „možná bychom neměli stavět dálnice přes chráněné území“ — a už se na tebe sesypou experti na asfalt, ekologii, geopolitiku a astrologii. Všichni mají pravdu. A všichni ti dají, co proto… Pak tu máme celou kohortu ústavních právníků /ústav nedefinován/. Když napíšu, že politik A lhal, jsem zaujatý. Když napíšu, že politik B lhal, jsem ještě zaujatější. Když napíšu, že všichni lžou, jsem nihilista. A když nenapíšu nic, jsem zbabělec… Když napíšu, že daně by mohly být spravedlivější, dozvím se, že jsem nepochopil základní principy kapitalismu, socialismu, anarchie i kvantové fyziky.
Nejhorší ovšem je, že politické klima se mění rychleji než trendy na TikToku. To, co v pondělí znělo vizionářsky, je v textové podobě v pátek už jen digitální fosilií toho mouly, co to vyťukal do klávesnice
Ať napíšete cokoliv, komentáře vám laskavě vysvětlí, pro koho pracujete, kolik vám platí a kterou tajnou lóži zastupujete. Bez toho, že jste celý ten post psali s ohledem na jeho první odstavec.
Nepopírám, mám rád ironii, ale zase ne tak, abych v ní musel žít 24/7.
Takže ne, blog o politice psát nebudu. Radši si budu doma skládat ponožky podle barvy… počkat, tak to teda fakt ne…. To se radši vykecám 😊
Milan Hausner
Iluze jsou pro každého
Před chvilkou jsem dokoukal videoklip o kouzelnické magii ...či o tom, co vlastně v kouzlech nevidíme... Hezké, milé a inspirativní, trošku záhadné, ale v samotné podstatě ... je to všechno klam a iluze.
Milan Hausner
Než data skončí Llamě v tlamě
Soukromí každého z nás je v současné době extrémně ohrožené. Máme sice zákon na ochranu osobních údajů, který běžný občan považuje spíše za otravný hmyz. Nicméně, ukažme si jeden příklad, kde je aplikace zákona více než žádoucí.
Milan Hausner
Čím více slov, tím více mlhy
V červenci američtí sociologové zveřejnili zajímavou studii, ve které objevili Ameriku s Antarktidou dohromady.
Milan Hausner
Ach, ty kompetence ...a co s nimi udělá AI
„Vzdělávání není a nemůže být souhrnem kompetencí. Absolutizace orientace na žáka prostřednictvím jeho kompetencí je novodobým zaklínadlem.
Milan Hausner
Babiččin boltec a tchýně v lednici
Dostal jsem od manželky úkol: už dlouho jsme prý nic nemodernizovali. Vymalováno je, okna opravená, myčka hrdě vrní. Nastal čas posunout technologie na úplně novou úroveň.
- Počet článků 29
- Celková karma 7,69
- Průměrná čtenost 255x
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.