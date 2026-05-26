Proč nám slova papeže nic neříkají (AI a encyklika)
Rozhodl jsem se název článku změnit.
Proč? Protože po pár původních minutách po zveřejnění článku se zdá, že už jeho název čtenáře odradil. Nebo je to už opravdu tím, že tím, že zde píšu o slově „božím“ v lidském hávu, a už ze samotné podstaty taková poselství nejsou naší populaci vlastní a církev zcela zatracujeme? Každopádně mi připadá, že je to svým způsobem zajímavý fenomén, kdy obsah slov a jejich dopad už předem limituje jejich zdroj. Přesto se pokusím papežova slova připomenout.
Jenže hloubka papežových myšlenek hluboce přesahuje jen religiozní pohled na svět. Jeho ideje jsou překvapivě blízké velké části veřejnosti, jsou takové, jako trápí většinu soudně přemýšlející lidské populace. Proto mi dovolte alespoň na některé upozornit. Smutné ovšem je, že tento morální apel nejspíš dopadne jen na ty slyšící, a těm, co by neměli být hluší, to bude jako vždycky zhola jedno.
Vatikán se v kruzích umělé inteligence obvykle nedostává na titulní stránky novin. Papež Lev XIV. však právě vydal svou první encykliku, která zní méně jako teologická modlitba a spíše jako břitký politický a socioekonomický manifest zaměřený přímo na Silicon Valley. Dokument s názvem „Magnifica Humanitas“, podepsaný 15. května a vydaný 25. května 2026, trefuje hřebíček na hlavičku: chápe umělou inteligenci jako novou průmyslovou revoluci, na kterou světový řád zkrátka ještě není připraven.(téměř 300 stran).
A papežův pohled je překvapivě pragmatický. Zde jsou klíčové důvody, proč jeho argumenty nelze smést ze stolu jako zastaralé moralizování:
„Odzbrojení AI“ není zákaz, ale osvobození
Leo XIV. nevolá po technologickém temnu ani nepožaduje plošné zákazy. Jeho vize „odzbrojení umělé inteligence“ je hluboce humanistická. Chce AI vymanit z područí vojenských, ekonomických a korporátních mocenských her. Skutečným cílem je transformovat AI tak, aby byla stoprocentně uživatelsky přívětivá a sloužila obyčejným lidem, nikoli jen jako nástroj k maximalizaci zisku pro ty, kdo její vývoj financují. AI má být veřejným statkem, ne soukromou zbraní.
Trefná kritika Big Tech a novodobého vykořisťování
Papež velmi přesně a dostatečně pojmenoval odvrácenou stranu technologického pokroku. Varoval před nebezpečnou koncentrací moci a dat v rukou hrstky technologických gigantů. Co je však nejsilnější: nebál se jít do detailů. Masivní extrakci uživatelských dat, drancování vzácných nerostů pro hardware a trénování modelů na autorsky chráněném materiálu bez svolení označil za moderní formy zneužívání a vykořisťování. To není církevní dogmatismus, to je tvrdá a oprávněná socioekonomická kritika.
Morální neutralita a jasná červená linie
Kde Lev XIV. kreslí pevnou hranici, je samotná podstata lidství. Rázne odmítl transhumanismus a posthumanismus; myšlenky, že by stroj měl člověka nahradit nebo organicky vylepšit. Upozorňuje, že AI je sice morálně neutrální, ale lidé, kteří ji tvoří, nikoli. Způsob, jakým je systém navržen (jeho vnitřní zaujatost, algoritmy a cíle), je totiž stejně důležitý jako způsob, jakým je nakonec používán. Etika musí být přítomna už u první řádky kódu, ne až při schvalování zákonů.
Hlavní myšlenka encykliky: Regulace ze strany vlád přichází vždy pozdě a řeší jen následky. Skutečná změna musí nastat v samotném paradigmatu vývoje – AI musí být od počátku designována pro blaho lidstva.
To, že by úřadující hlava katolické církve napsala takto komplexní a analytický dokument o monopolech umělé inteligence a algoritmické válce, si nejspíš nikdo ani nepomyslel. Ať už člověk sdílí katolický světonázor, nebo ne, papežův argument je neprůstřelný: samotná byrokratická regulace nestačí. Tento hlas volající po morálním resetu technologického průmyslu začíná rezonovat daleko za zdmi Vatikánu a je nejvyšší čas ho začít brát sakra vážně.
Milan Hausner
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.