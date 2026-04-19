Proč megera z masa a kostí vždy porazí tu plastovou (1)
Definitivní průvodce pro druh, který vynalezl válku, daně a bezlepkovou pizzu
Umíme se nudit způsobem, který nemá smysl
AI nikdy nebude hodinu zírat na strop a přemýšlet, jestli by mohla začít hrát na didgeridoo. Člověk to zvládne každou středu odpoledne, pokud ne častěji.Někteří to tak mají dokonce furt. Tato schopnost: nazývejme ji kreativní paralýza je základem veškerého umění, filozofie a asi šedesáti procent startupů. AI dostane úkol a splní ho. Člověk dostane úkol, tři hodiny prokrastinuje, napíše si seznam úkolů o tom, jak splní úkol, a pak jde na Instáč. Výsledek je občas génius. Většinou ne. Ale to občas...občas něco světového vážně přinese.
Newton a jablko Newton nepsal KPI, Newton lelkoval pod stromem. Doslova. Kdyby tehdy dělal to, co měl, gravitaci by objevil někdo jiný: pravděpodobně člověk, který se taky flákal venku.
Archimedes a vana Měl pracovat. Místo toho se šel vykoupat. A bum zákon vztlaku. Dnes by mu to manažer označil jako „neplánovanou wellness pauzu“.
Fleming a plesnivá miska Fleming neuklidil laboratorní stůl. Prokrastinoval úklid tak dlouho, až objevil penicilin. Ano: svět zachránila špína.
Einstein a jeho „dlouhé procházky“ Einstein tvrdil, že přemýšlí. Ve skutečnosti chodil po Bernu a koukal do dálky jako člověk, který zapomněl, proč vyšel z domu. Výsledek? Teorie relativity.
J. K. Rowlingová a opožděný vlak Zasekla se ve vlaku, neměla co dělat, tak si začala vymýšlet příběh o klukovi s jizvou. Prokrastinace + dopravní podnik = miliardová značka.
Dalí a jeho „mikrospánky“ Dalí usínal s klíčem v ruce, aby ho probudil, když mu vypadne. Tedy: profesionální prokrastinace s rekvizitou.
Výsledek? Surrealismus, který dnes visí v muzeích.
Bez té lidské schopnosti nicnedělání by nevzniklo nic, co má duši, příběh a trochu špíny pod nehty.
Dokážeme si věci vzít osobně zcela iracionálně
Řeknete AI, že její odpověď byla špatná. Opraví se a poděkuje za zpětnou vazbu. Řeknete člověku, že jeho prezentace měla chybu, a on si to bude pamatovat až do vašeho pohřbu. Tato schopnost hluboce a dlouhodobě trpět kvůli maličkostem pohání literaturu, opery, rodinné hádky u Vánoc a přibližně osmdesát procent všech e-mailů odeslaných po desáté hodině večer. AI vám neodpoví pasivně agresivně. To je její největší slabina.
„To nebylo myšlené jako kritika.“ – A člověk si to uloží jako tetování na duši Stačí říct: „Možná bys tu tabulku mohl zarovnat.“
A člověk si to přeloží jako: „Jsi neschopný, tvůj rod by měl skončit a Excel tě nenávidí.“ AI by jen odpověděla: „Zarovnávám.“
Rodinné Vánoce: olympiáda v připomínání drobností z roku 1998
„Pamatuješ, jak jsi tehdy řekl, že moje bramborový salát je jen dobrý?“
Ano. Pamatuje. A bude to vytahovat, dokud někdo nezemře nebo se nerozvede.
Firemní zpětná vazba: pasivní agrese v přímém přenosu
Manažer: „Prezentace byla fajn, jen bych upravil barvy.“
Člověk: „Takže mě nenávidíš, chceš mě vyhodit a moje barvy jsou špatné.“ AI: „Děkuji, barvy upraveny.“
Partnerské vztahy: archiv křivd s doživotní platností
„Já jsem ti to nevyčetla, jen jsem to zmínila.“ Ano.
Zmínila. A člověk si to uloží do složky „Nikdy nezapomenu“, hned vedle „Co řekl v roce 2014“.
E-maily po 22:00: literární žánr zvaný „pasivně agresivní thriller“
„Jen připomínám, že jsem ti psal už včera.“ Překlad: „Jsem zklamaný, zrazený a osobně dotčený.“ AI by odpověděla: „Zpracovávám.“
Člověk odpoví: „Jak myslíš…“
Facebookové komentáře: gladiátorská aréna dotčených eg
Někdo napíše: „Tohle je zajímavý názor.“ A druhý člověk to čte jako: „Jsi idiot.“ A začne válka. AI by napsala: „Děkuji za podnět.“
AI neumí pasivní agresi. My ano. A s elegancí, která by se dala vyučovat.
Jsme schopni věřit věcem, které si navzájem odporují, a cítit se skvěle
Člověk dokáže být zároveň pro svobodu a proti svobodě někoho jiného. Může jíst bio jogurt a létat čtyřikrát ročně do Dubaje. Může sdílet příspěvky o empatii a být nesnesitelný na recepci hotelu. Tato kognitivní disonance není chyba: je to funkce. Umožňuje nám přežít vlastní rozhodnutí. AI logické rozpory hlásí jako chybu. My je žijeme jako osobnost.
Ekolog aktivista s SUV větším než jeho svědomí Přes den sdílí příspěvky o uhlíkové stopě. Večer nastartuje osmiválcové monstrum, aby si dojel pro tofu. A cítí se u toho morálně čistý.
Minimalista s plným košíkem na Alze„Méně je více.“ Ano... kromě elektroniky, doplňků, chytrých žárovek a kabelů, které možná jednou použije. AI by zahlásila konflikt hodnot. Člověk tomu říká „odměna po náročném dni“.
Bojovník za duševní zdraví, který seřve baristu Na Instagramu sdílí citáty o laskavosti. V kavárně vyvolá třetí světovou, protože dostal o půl stupně teplejší latté. A ještě to vypráví jako příběh o osobní statečnosti.
Rodič, který zakazuje dětem mobily — a sám je na TikToku do půlnoci
„Děti potřebují být offline.“ Říká člověk, který má screen time 6 hodin denně a tři rozjeté chaty. AI by to označila jako nekonzistenci. Člověk jako „výchovný styl“.
Manažer, který káže work-life balance — a píše e-maily v 00:47 „Musíme všichni zpomalit.“ A pak přijde zpráva: „Jen drobná úprava prezentace.“
Člověk dokáže být zároveň guru klidu i zdroj stresu. AI by to neudělala. Nemá potřebu dokazovat si hodnotu.
Milovník zvířat, který si objedná steak medium rare„Zvířata miluju.“
Říká člověk, který právě posílá číšníkovi talíř s kusem hovězího. A necítí v tom jediný paradox. To je lidská magie.
Milan Hausner
Sonet ještě před kofeinem
Kdepak, už jsem jednou psal, když chcete opravdu veršovanou básničku, nechte AJEJE spát. Díky tomu, jak počítá (nikoli přemýšlí), žádný věru pořádný rým nevymyslí...
Milan Hausner
Tablety a čtení, tak v tomhle to není
Na Seznamu právě vyšel článek, který propojuje nákup tabletů pro norské školáky a následný propad výsledků v PISA v roce 2022. Jenže kauzalita a realita se od daného závěru v lecčems liší, ale v jednom bodě se shodují.
Milan Hausner
Slepý a hluchý na cestě za vzděláním
Česká škola netrpí nedostatkem pedagogických vizí. To jste na omylu. Máme jich tak akorát... dvě. A obě fungují dokonale, tedy, jak se to vezme... A samozřejmě pak je tu třetí. Ta nejdůležitější.
Milan Hausner
Boty, botičky, nuly a jedničky
Od uhlíkově neutrálních tenisek k uhlíkově horkým GPU: Anatomie jednoho panického pivotu. Ještě před pár lety byl Allbirds miláček Wall Streetu. Značka, která slibovala, že zachrání svět.
Milan Hausner
Evoluce proroků, kteří ale poušť viděli z rychlíku
Žijeme v době, kdy se lidé chovají jako přehřáté servery: blikají, hučí a občas se restartují, když slyší slovo „AI“. Každý druhý člověk dnes tvrdí, že rozumí neuronovým sítím...
|Další články autora
Dvorecký most promění také pražskou autobusovou dopravu v Praze. Máme velký přehled
Už zítra se slavnostně otevře Dvorecký most, nová 361 metrů dlouhá spojnice přes Vltavu mezi...
Speciální tramvaje i plavby zdarma. Slavnostní otevření Dvoreckého mostu bude velkolepé
Spojuje lidi s prací, školou, rodinou, zábavou i kulturou. Je neodmyslitelnou součástí životů...
Dvorecký most se pro veřejnost otevře už zítra. Kolem je zatím staveniště
V pátek 17. dubna 2026 se po novém Dvoreckém mostě projedou první tramvaje a autobusy plné...
Turisté našli nový způsob, jak zaneřádit města. Problém má New York i Praha
Čtvrť Brooklyn patří k nejnavštěvovanějším místům v USA. Turisté míří k ikonickému Brooklynskému...
Výluka tramvají mezi Želivského a Vinice potrvá téměř 3 měsíce. ROPID mění trasy
Kvůli napojení nové tramvajové trati bude od soboty 18. dubna 2026 přerušen provoz tramvají v úseku...
Na skládce u Plzně hořel odpad, zashovalo přes 30 hasičů, škodliviny neunikly
Na skládce Vysoká u Dobřan u Plzně hořel v noci odpad na překládacím místě. Zasahovalo přes 30...
ČSÚ: Ve městech loni žilo 56,2 pct obyvatel Olomouckého kraje, podíl vzrostl
Na konci roku loňského roku žilo ve městech Olomouckého kraje kraje 354.969 lidí, meziročně o 850...
Pracuje s problémovými psy. Největší chybou je jejich polidšťování, říká žena
V Tisé na Ústecku funguje spolek Doggoland, který se věnuje péči o opuštěná a problémová zvířata,...
Co udělá dělostřelecká palba s lidským organismem? Rusové to testují na živých lidech
Výzkumný ústav ruské armády už několik let testuje účinky dělostřeleckých granátů na lidský...
- Počet článků 465
- Celková karma 9,39
- Průměrná čtenost 206x
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.