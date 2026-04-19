Proč megera z masa a kostí vždy porazí tu plastovou (1)

„Člověk AI neporazí rychlostí ani logikou, ale svou ohromující schopností se ztrapnit se, urazit se, zhroutit se kvůli šamponu a zopakovat chybu s ještě větší jistotou. Chaos je naše výhoda. A na ten prostě megera nemá.

Definitivní průvodce pro druh, který vynalezl válku, daně a bezlepkovou pizzu

Umíme se nudit způsobem, který nemá smysl

AI nikdy nebude hodinu zírat na strop a přemýšlet, jestli by mohla začít hrát na didgeridoo. Člověk to zvládne každou středu odpoledne, pokud ne častěji.Někteří to tak mají dokonce furt. Tato schopnost: nazývejme ji kreativní paralýza je základem veškerého umění, filozofie a asi šedesáti procent startupů. AI dostane úkol a splní ho. Člověk dostane úkol, tři hodiny prokrastinuje, napíše si seznam úkolů o tom, jak splní úkol, a pak jde na Instáč. Výsledek je občas génius. Většinou ne. Ale to občas...občas něco světového vážně přinese.

Newton a jablko Newton nepsal KPI, Newton lelkoval pod stromem. Doslova. Kdyby tehdy dělal to, co měl, gravitaci by objevil někdo jiný: pravděpodobně člověk, který se taky flákal venku.

Archimedes a vana Měl pracovat. Místo toho se šel vykoupat. A bum zákon vztlaku. Dnes by mu to manažer označil jako „neplánovanou wellness pauzu“.

Fleming a plesnivá miska Fleming neuklidil laboratorní stůl. Prokrastinoval úklid tak dlouho, až objevil penicilin. Ano: svět zachránila špína.

Einstein a jeho „dlouhé procházky“ Einstein tvrdil, že přemýšlí. Ve skutečnosti chodil po Bernu a koukal do dálky jako člověk, který zapomněl, proč vyšel z domu. Výsledek? Teorie relativity.

J. K. Rowlingová a opožděný vlak Zasekla se ve vlaku, neměla co dělat, tak si začala vymýšlet příběh o klukovi s jizvou. Prokrastinace + dopravní podnik = miliardová značka.

Dalí a jeho „mikrospánky“ Dalí usínal s klíčem v ruce, aby ho probudil, když mu vypadne. Tedy: profesionální prokrastinace s rekvizitou.
Výsledek? Surrealismus, který dnes visí v muzeích.

Bez té lidské schopnosti nicnedělání by nevzniklo nic, co má duši, příběh a trochu špíny pod nehty.

Dokážeme si věci vzít osobně zcela iracionálně

Řeknete AI, že její odpověď byla špatná. Opraví se a poděkuje za zpětnou vazbu. Řeknete člověku, že jeho prezentace měla chybu, a on si to bude pamatovat až do vašeho pohřbu. Tato schopnost hluboce a dlouhodobě trpět kvůli maličkostem pohání literaturu, opery, rodinné hádky u Vánoc a přibližně osmdesát procent všech e-mailů odeslaných po desáté hodině večer. AI vám neodpoví pasivně agresivně. To je její největší slabina.

„To nebylo myšlené jako kritika.“ – A člověk si to uloží jako tetování na duši Stačí říct: „Možná bys tu tabulku mohl zarovnat.“
A člověk si to přeloží jako: „Jsi neschopný, tvůj rod by měl skončit a Excel tě nenávidí.“ AI by jen odpověděla: „Zarovnávám.“

Rodinné Vánoce: olympiáda v připomínání drobností z roku 1998
„Pamatuješ, jak jsi tehdy řekl, že moje bramborový salát je jen dobrý?“
Ano. Pamatuje. A bude to vytahovat, dokud někdo nezemře nebo se nerozvede.

Firemní zpětná vazba: pasivní agrese v přímém přenosu
Manažer: „Prezentace byla fajn, jen bych upravil barvy.“
Člověk: „Takže mě nenávidíš, chceš mě vyhodit a moje barvy jsou špatné.“ AI: „Děkuji, barvy upraveny.“

Partnerské vztahy: archiv křivd s doživotní platností
„Já jsem ti to nevyčetla, jen jsem to zmínila.“ Ano.
Zmínila. A člověk si to uloží do složky „Nikdy nezapomenu“, hned vedle „Co řekl v roce 2014“.

E-maily po 22:00: literární žánr zvaný „pasivně agresivní thriller“
„Jen připomínám, že jsem ti psal už včera.“ Překlad: „Jsem zklamaný, zrazený a osobně dotčený.“ AI by odpověděla: „Zpracovávám.“
Člověk odpoví: „Jak myslíš…“

Facebookové komentáře: gladiátorská aréna dotčených eg
Někdo napíše: „Tohle je zajímavý názor.“ A druhý člověk to čte jako: „Jsi idiot.“ A začne válka. AI by napsala: „Děkuji za podnět.“

AI neumí pasivní agresi. My ano. A s elegancí, která by se dala vyučovat.

Jsme schopni věřit věcem, které si navzájem odporují, a cítit se skvěle

Člověk dokáže být zároveň pro svobodu a proti svobodě někoho jiného. Může jíst bio jogurt a létat čtyřikrát ročně do Dubaje. Může sdílet příspěvky o empatii a být nesnesitelný na recepci hotelu. Tato kognitivní disonance není chyba: je to funkce. Umožňuje nám přežít vlastní rozhodnutí. AI logické rozpory hlásí jako chybu. My je žijeme jako osobnost.

Ekolog aktivista s SUV větším než jeho svědomí Přes den sdílí příspěvky o uhlíkové stopě. Večer nastartuje osmiválcové monstrum, aby si dojel pro tofu. A cítí se u toho morálně čistý.

Minimalista s plným košíkem na Alze„Méně je více.“ Ano... kromě elektroniky, doplňků, chytrých žárovek a kabelů, které možná jednou použije. AI by zahlásila konflikt hodnot. Člověk tomu říká „odměna po náročném dni“.

Bojovník za duševní zdraví, který seřve baristu Na Instagramu sdílí citáty o laskavosti. V kavárně vyvolá třetí světovou, protože dostal o půl stupně teplejší latté. A ještě to vypráví jako příběh o osobní statečnosti.

Rodič, který zakazuje dětem mobily — a sám je na TikToku do půlnoci

„Děti potřebují být offline.“ Říká člověk, který má screen time 6 hodin denně a tři rozjeté chaty. AI by to označila jako nekonzistenci. Člověk jako „výchovný styl“.

Manažer, který káže work-life balance — a píše e-maily v 00:47 „Musíme všichni zpomalit.“ A pak přijde zpráva: „Jen drobná úprava prezentace.“
Člověk dokáže být zároveň guru klidu i zdroj stresu. AI by to neudělala. Nemá potřebu dokazovat si hodnotu.

Milovník zvířat, který si objedná steak medium rare„Zvířata miluju.“
Říká člověk, který právě posílá číšníkovi talíř s kusem hovězího. A necítí v tom jediný paradox. To je lidská magie.

Autor: Milan Hausner | neděle 19.4.2026 9:25

Další články autora

Milan Hausner

Sonet ještě před kofeinem

Kdepak, už jsem jednou psal, když chcete opravdu veršovanou básničku, nechte AJEJE spát. Díky tomu, jak počítá (nikoli přemýšlí), žádný věru pořádný rým nevymyslí...

19.4.2026 v 8:10 | Karma: 0 | Přečteno: 26x | Diskuse | Společnost

Milan Hausner

Tablety a čtení, tak v tomhle to není

Na Seznamu právě vyšel článek, který propojuje nákup tabletů pro norské školáky a následný propad výsledků v PISA v roce 2022. Jenže kauzalita a realita se od daného závěru v lecčems liší, ale v jednom bodě se shodují.

18.4.2026 v 15:03 | Karma: 6,03 | Přečteno: 86x | Diskuse | Společnost

Milan Hausner

Slepý a hluchý na cestě za vzděláním

Česká škola netrpí nedostatkem pedagogických vizí. To jste na omylu. Máme jich tak akorát... dvě. A obě fungují dokonale, tedy, jak se to vezme... A samozřejmě pak je tu třetí. Ta nejdůležitější.

18.4.2026 v 13:28 | Karma: 7,33 | Přečteno: 101x | Diskuse | Společnost

Milan Hausner

Boty, botičky, nuly a jedničky

Od uhlíkově neutrálních tenisek k uhlíkově horkým GPU: Anatomie jednoho panického pivotu. Ještě před pár lety byl Allbirds miláček Wall Streetu. Značka, která slibovala, že zachrání svět.

17.4.2026 v 8:51 | Karma: 4,38 | Přečteno: 113x | Diskuse | Společnost

Milan Hausner

Evoluce proroků, kteří ale poušť viděli z rychlíku

Žijeme v době, kdy se lidé chovají jako přehřáté servery: blikají, hučí a občas se restartují, když slyší slovo „AI“. Každý druhý člověk dnes tvrdí, že rozumí neuronovým sítím...

16.4.2026 v 17:38 | Karma: 8,16 | Přečteno: 148x | Diskuse | Společnost
Další články autora

Nejčtenější

Dvorecký most promění také pražskou autobusovou dopravu v Praze. Máme velký přehled

Dvorecký most
16. dubna 2026  10:35

Už zítra se slavnostně otevře Dvorecký most, nová 361 metrů dlouhá spojnice přes Vltavu mezi...

Speciální tramvaje i plavby zdarma. Slavnostní otevření Dvoreckého mostu bude velkolepé

Testovací jízdy tramvají a autobusů po novém Dvoreckém mostě v Praze (12....
14. dubna 2026  13:38,  aktualizováno  15. 4. 12:45

Spojuje lidi s prací, školou, rodinou, zábavou i kulturou. Je neodmyslitelnou součástí životů...

Dvorecký most se pro veřejnost otevře už zítra. Kolem je zatím staveniště

Dvorecký most, který spojí Prahu 4 a 5, se otevře 17. dubna, pravidelný provoz...
16. dubna 2026  10:28

V pátek 17. dubna 2026 se po novém Dvoreckém mostě projedou první tramvaje a autobusy plné...

Turisté našli nový způsob, jak zaneřádit města. Problém má New York i Praha

Petřín (duben 2026)
15. dubna 2026  11:45,  aktualizováno  12:50

Čtvrť Brooklyn patří k nejnavštěvovanějším místům v USA. Turisté míří k ikonickému Brooklynskému...

Výluka tramvají mezi Želivského a Vinice potrvá téměř 3 měsíce. ROPID mění trasy

V ulici Želivského došlo ke srážce tramvají (16. prosinec 2025)
15. dubna 2026  12:40

Kvůli napojení nové tramvajové trati bude od soboty 18. dubna 2026 přerušen provoz tramvají v úseku...

Na skládce u Plzně hořel odpad, zashovalo přes 30 hasičů, škodliviny neunikly

ilustrační snímek
19. dubna 2026  7:59,  aktualizováno  7:59

Na skládce Vysoká u Dobřan u Plzně hořel v noci odpad na překládacím místě. Zasahovalo přes 30...

ČSÚ: Ve městech loni žilo 56,2 pct obyvatel Olomouckého kraje, podíl vzrostl

ilustrační snímek
19. dubna 2026  7:50,  aktualizováno  7:50

Na konci roku loňského roku žilo ve městech Olomouckého kraje kraje 354.969 lidí, meziročně o 850...

Pracuje s problémovými psy. Největší chybou je jejich polidšťování, říká žena

Spolek Doggoland se věnuje péči o opuštěná a problémová zvířata, hlavně psy....
19. dubna 2026  8:42,  aktualizováno  8:42

V Tisé na Ústecku funguje spolek Doggoland, který se věnuje péči o opuštěná a problémová zvířata,...

Co udělá dělostřelecká palba s lidským organismem? Rusové to testují na živých lidech

Spálená soukromá auta po ruském raketovém útoku v Kyjevě (16. dubna 2026)
19. dubna 2026  8:40

Výzkumný ústav ruské armády už několik let testuje účinky dělostřeleckých granátů na lidský...

Milan Hausner

  • Počet článků 465
  • Celková karma 9,39
  • Průměrná čtenost 206x
Milé čtenářky i čtenáři, doba popracovní se vyznačuje tím, že zaměstnává mou uštěpačnou povahu víc, než když jsem na to neměl čas. A tak píšu a píšu, a doufám, že se alespoň občas nad mým slovosledem rozlije na vaší tváři úsměv, i když ono to vlastně ani tak k smíchu není.

Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.
 

