„Proč mám rád lidi, i když mě občas přivádějí k šílenství“
Kdyby nebyl, tak bych po třiceti letech mezi 700 dětmi a sedmdesáti učitelkami už dávno seděl někde v lese, objímal strom a šeptal mu: „Ty jsi jediný, kdo mě chápe.“ Nebo, bych seděl někde na samotce...na klinice...však víte...
Jenže já mám lidi rád. Veselé, škarohlídy, ty co se smějí jako sluníčko i ty, co se tváří, že je život osobně urazil. Mám rád ty, co přijdou s nápadem, i ty, co přijdou jen s problémem. Mám rád ty, co se ptají, i ty, co se ptají pořád dokola. A hlavně mám rád ty, co se snaží, i když jim to někdy nejde. Mám rád mladé škarohlídy, stará sluníčka i obráceně... prostě mezi lidičkami si nevybereš...mám rád dědu, co opraví nárazník i škarohlída, co huláká na mladé...
Proč? Protože svět je jako počasí.
A lidi jsou jeho předpověď. Jedna učitelka je jarní vánek, druhá je listopadová mlha, třetí je bouřka, která se tváří, že je jen „trochu přeháňka“. A já jsem se naučil, že když chceš přežít, musíš mít v sobě vnitřní meteorologickou stanici:
- zaznamenat tlak,
- odhadnout srážky,
- a hlavně vědět, kdy se usmát, aby se atmosféra nezakabonila úplně. A taková věta u krásném novém účasu dokáže divy.
Na správu tohohle počasí ani člověk nepotřebuje klimatology, na to mu stačí zdravý rozum a trocha rozhledu.
Lidi jsou skládačky, které nikdy nedáš dohromady.
A přesto tě baví je skládat. Každý den přijde někdo jiný:
- dítě, které se směje tak, že ti roztaje mozek,
- kolegyně, která ti řekne „jen minutku“ a je to na hodinu,
- kolega, který se tváří, že je v pohodě, ale ve skutečnosti už třetí den bojuje s kopírkou.
- diskutér, který se drží své frustrace jako vosa hnízda dávající na obdiv své pohrdání člověkem...
A ty to všechno sleduješ, směješ se, občas si povzdechneš, ale neodejdeš. Protože tě to baví. Protože ti to dává smysl. Protože bez lidí by byl svět jen tichá chodba, kde bliká zářivka a nikdo ti neřekne: „Pane, tak tomuhle nerozumím.“
A pak je tu ten velký kabaret jménem „sborovna“ ve škole, ale rozhodně bychom našli více synonym pro podobné klevetírny.
Sedmdesát učitelek. Sedmdesát povah. Sedmdesát příběhů. Sedmdesát důvodů, proč si někdy říkáš: „Já už tu paní učitelku nemůžu ani vidět.“ Ale pak přijde den, kdy ti právě ona zachrání situaci, podá ti kafe, nebo jen řekne: „Neboj, to dáme.“ A ty víš, že bez ní by to nešlo. A to platí v jakékoli lidské komunitě. I ty nejhůře zakaboněné ksichty občas roztají...
A pak tu máme dva poly i když neúplně stejné mince. Slušnost je zvláštní druh ticha: ne toho, které nic neříká, ale toho, které dává druhému prostor. A právě proto dnes tolik chybí. Ve světě, kde se každý chce vyjádřit, se zapomíná naslouchat. Frustrace pak roste jako kvas, který se přelévá z dílny do sborovny, z ulice do internetu. Vidíš ji v očích zákazníka, který se hádá s řemeslníkem, i v komentáři člověka, který má pocit, že jeho názor je poslední pravda na světě. Ale i ta frustrace je lidská: je to jen bolest, která neumí mluvit slušně. A tak si říkám, že slušnost není slabost, ale odvaha zůstat člověkem i tehdy, když ostatní ztrácejí nervy.
A z výše uvedeného vyplývá: mám rád i ty neživé diskuse na onlinu. Já vím, že to zní jako klišé a podbízení se oponentům. Ale je to prostě tak.
Ano, ty digitální arény, kde se potkávají lidé, kteří by se v reálném světě nikdy nepotkali: a možná je to tak dobře. Diskuse, kde se někdo směje, někdo se mračí, někdo píše traktáty a někdo jen „lol“. někdo jenom nadává a vidí svět jen přes duhové brýle či naopak přes tmavá skla. Diskuse, které jsou někdy tak absurdní, že by se měly vyučovat jako samostatný obor sociologie s klimatologií s příměsí Freudovy psychiatrie. Tedy občas by to chtělo i Makarenka.
A přesto je mám rád. Protože i když jsou „neživé“, pořád jsou o lidech. O těch myšlenkově blízkých i vzdálených. O těch, kteří tě inspirují, i o těch, kteří tě vytočí. O těch, kteří ti připomenou, že svět je větší než sborovna, větší než město, větší než tvoje vlastní zkušenost.
Online diskuse jsou jako digitální echo lidských povah. Někdy se ozve něco krásného, někdy něco šíleného, někdy jen šum. Ale pořád je to lidské.
Proto mám rád lidi, živé i digitální. Ty živé ale víc, přiznávám.
Protože jsou to oni, kdo tvoří svět kolem nás. Ne technologie, ne stroje, ne umělá inteligence. Ti mohou pomáhat, mohou radit, mohou psát veselé eseje, i když někdy totálně stupidní … ale nenahradí ten lidský chaos, který dává životu chuť.
Lidi jsou jako orchestr, který nikdy nehraje úplně čistě. Ale když se zaposloucháš, zjistíš, že právě ta nedokonalost je krásná. A že bez ní by byl život jen tichý metronom.
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