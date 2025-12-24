Proč kočky vědí, že na chlapa se musí zařvat MŇAU.
Proč kočky více mňoukají na chlapy? Míněno ty čtyřnohé, aby nebyla mýlka. U těch lidských by to asi bylo harašení...
Taťka se vrací z práce o Štědrém dni, obtěžkaný dárky a stresem z toho, že zase zapomněl koupit svíčky. Jeho kočka, která celý den filosofovala o pomíjivosti myší a krášlila pohovku, jej přivítá sérií hlasitých „MŇAU“, která by zastínila i zvonkohru. Žena ve stejné situaci dostane možná tiché „mnau“ a přátelské otření se o nohu. Proč? Vědec by řekl: „Je to sociální flexibilita a kognitivní schopnost koček přizpůsobit se lidskému chování.“ My, prostí pozorovatelé u vánočního stromku, řekneme: „Kočky prostě vědí, na koho je třeba více zařvat.“
Zatímco politika se hemží sliby, které se rozplývají jako sníh na rozpáleném krbu, kočičí taktika je přímočará a účinná. Muž, unavený po dni řešení světských problémů, potřebuje jasný, hlasitý signál, že jeho pozornost má směřovat jinam – konkrétně k otevírání konzervy a drbání za ušima. Žena, bytost tradičně vnímavější k neverbálním signálům (a také ta, která s větší pravděpodobností ví, kde se schovávají pamlsky), nepotřebuje takové násilné upozornění. Kočka to intuitivně chápe. Není to sexismus, je to efektivní komunikace.
Vánoce jsou přeci o zázracích. A co může být větší zázrak než deset tisíc let domestikace, která z tvora schopného přežít v divočině udělala mistra manipulace, který si u chlapa vymňouká to, co potřebuje? Však to znáte, umí to všechny ty domácí potvory. Zatímco my se dohadujeme o detailech, kočky dokonale ovládly umění přežití v lidské společnosti. Jejich vánoční poselství je jasné: „Nech politiku, hoň mě hračkou na pružině.“
Turecká studie sice zmiňuje kulturní vlivy – třeba to, že turečtí muži jsou možná méně „povídaví“ se svými mazlíčky – ale myšlenka je to univerzální. Koček je v Istanbulu opravdu houf.
Kočka je ovšem dokonalý sociální psycholog. Vědec Dennis Turner to trefně glosuje: „ženy si s kočkami více povídají a berou je více „na milost“. Muž možná potřebuje kočičí monolog, který zní jako naléhavá koleda: „Já tě vítám, teď mě nakrm.“ Cílená, jasně mířená... chlap je holt v některých běžných činnostech v domácnosti, ehm...jak bych to řekl...
Letošní Vánoce tedy nabízejí únik. Místo sledování další politické přestřelky se zamysleme: Má vaše kočka sofistikovaný komunikační plán, jak vás, zvláště pokud jste mužského pohlaví, dostat pod palbu svých přání? S největší pravděpodobností ano. Tak snad máme na štědrý den téma, co nás spojuje a nerozděluje. Když to nedokážou politici a političky, tak snad ty kočky? No, jo, ale když i tady je mezi námi zapřísáhlá vrsta kočkofobů. Dnes ne, dnes se nikdo nehádá, jestli je mňoukání na muže správné nebo ne. BASTA, DNESKA TO TAK JE. A kočky, ti malí chlupatí géniové, to věděly dávno před tím, než to věda potvrdila.
Takže příště, až uslyšíte, jak vaše kočka spustí svou vánoční ódu na mužského člena domácnosti, vzpomeňte si. Není to jen hlasité mňoukání. Je to staré jako domestikace sama, moudré jako letité tradice a vtipné jako špatně uvázaná mašle na dárku. Je to připomínka, že někdy ta nejhlubší moudrost přichází na čtyřech tlapkách a zní: „Mňau. Teď se mnou jednej a ty strejdy a tetky v parlamentu nech dnes klafat na řečništi.“
Přeji vám veselé Vánoce, plné pohody, a pokud možno, méně politiky a více důvtipných kočičích pohledů. Ony totiž vědí, o čem jsou svátky klidu doopravdy.
Milan Hausner
- Počet článků 240
- Celková karma 8,43
- Průměrná čtenost 202x
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.