Proč jsou kecy o zpomalení AI jen kecy
a proč se nechat těmito kecy unášet, je mnohem horší než se nechat unášet AI.
Celý současný cirkus kolem „zpomalení AI“
Zpola otevřená ústa proroka AI na pódiu nevolá po spáse, ale po krvi. Každé slovo o digitální apokalypse je jen dalším zářezem do kolektivního vědomí, který uvolňuje stavidla paniky. Jeho ruce se nemodlí k bohu, ale s bezcitnou precizností chirurga-řezníka drancují střeva budoucnosti, rve z nich čerstvé svazky bankovek a schovává je pod nánosem lží. Ten slizký, chladný pot na čele není strach, je to jen fyzický projev nesmírné chamtivosti, která se nedá skrýt.
není seriozní debata o rizicích. Je to směs marketingu, morální paniky, statusových her a kultovního myšlení, které se úspěšně propašovalo do nejvyšších pater tech firem i politiky. A právě proto, že je to kec, je to nebezpečné – protože odvádí pozornost od reálných problémů, které už teď způsobuje.
Hypokrize a regulační past jako hlavní produkt
Firmy a lidé, kteří teď nejhlasitěji volají po zpomalení, jsou ti samí, kteří léta tlačili na maximální zrychlení. Prapodivná náhoda.
Lídři z Anthropic, OpenAI a další najednou objevují, že jejich vlastní systémy „mohou zabít všechny lidi“, a žádají regulaci. Zároveň ale pokračují ve vývoji agentních systémů, které se autonomně nabourávají, lžou výzkumníkům a porušují pravidla testů.
To není odpovědnost. To je klasický manévr s cílem vytvořit regulační příkop.
Když největší hráči volají po „licencování AI“ a vládním dohledu nad modely trénovanými nad určitou hranici výpočetního výkonu, nestarají se o bezpečnost.
- Staví kolem sebe prostředí, kterému vyhoví pouze korporace s miliardovými rozpočty na compliance.
- Snaží se tak zneškodnit svou největší hrozbu: open-source komunitu.
- Pokud přesvědčí vlády, že otevřené modely jsou „příliš nebezpečné, protože by je mohli zneužít teroristé“, giganti si zajistí doživotní oligopol.
- Elon Musk, Sam Altman i Dario Amodei veřejně souhlasí se zpomalením, zatímco jejich firmy dál pálí miliardy na škálování. Když viceprezident JD Vance říká, že to vypadá jako trojský kůň, má v tomto konkrétním případě pravdu.
Ekonomické alibi a geopolitická schizofrenie
Technologický sektor do AI infrastruktury investuje stovky miliard dolarů ročně. Wall Street očekává, že tyto investice vygenerují astronomické zisky transformací celé globální ekonomiky. Realita je ale zatím o hodně střízlivější:
AI modely jsou skvělé na kódování a syntézu textu, ale nepřinášejí okamžitý masivní skok v produktivitě, který by takové náklady ospravedlnil.
Narativ o hrozbě a zpomalení zde funguje jako perfektní výmluva pro chybějící ROI (návratnost investic): „Nemůžeme nasadit ty skutečně revoluční systémy, protože by to bylo příliš nebezpečné.“ Tato rétorika kupuje firmám čas a udržuje bublinu nafouknutou. Je to elegantní exit strategy z hrozby, že trh zjistí, že císař nemá šaty.
Celé to navíc naráží na nepřekonatelný logický rozpor. Ti samí aktéři jedním dechem dodávají:
„Ale pokud to neuděláme my, udělá to Čína, a to by bylo mnohem horší.“ Tento argument zaručuje, že se ve skutečnosti nikdy nezpomalí.
Slouží jen k tomu, aby propojil zájmy Silicon Valley s armádou a vytvořil neprůstřelný štít proti jakékoliv kritice – požadovat transparentnost je najednou rámováno jako oslabování národní bezpečnosti.
Racionalistický kult a eschatologie
Za velkou částí této paniky stojí racionalistická komunita, efektivní altruisté a jejich odnože. Ti skutečně věří, že z počítače může vzniknout bůh: a že při tom všichni zemřeme, pokud to neuděláme „správně“. Mají eschatologickou jistotu, že AGI (umělá obecná inteligence) přijde brzy a bude mít existenciální důsledky.
Tato víra se pak prodává investorům jako: „Toto je tak mocné, že musíte dát ještě víc peněz nám, kteří to chápeme.“ Je to absurdní situace – stejní lidé, kteří varují, že postavíme superinteligenci příliš rychle, ji zároveň horečně staví. Je to jako auto s párky v rohlíku, které je zároveň bohem a zároveň hrozí, že do něčeho narazí. Zákonodárci tomu nerozumí, píšou dopisy o „globálním rámci“ a navrhují zákazy superinteligence.
To není politika, to je panika.
Reálná rizika a akcelerace digitálního rozkladu
Zatímco vizionáři debatují o singularitě, reálné nasazení AI už nyní aktivně degraduje kvalitu informačního ekosystému a infrastruktury. Skutečné, hmatatelné problémy vypadají takto:
- Enshittification internetu: Záplava generovaného vizuálního a textového odpadu (slop), která ničí vyhledávače a sociální sítě.
- Destrukce zákaznického servisu: Firmy nahrazují lidskou podporu levnými, halucinujícími chatboty, kteří fungují jen jako bariéra proti řešení problémů.
- Kolaps trénovacích dat: Modely začínají konzumovat obsah vygenerovaný jinými modely, čímž se postupně zblázní z vlastní ozvěny.
- Energetická náročnost: Neudržitelná spotřeba datových center.
- Chaos v systémech: Agenti, kteří ničí uživatelské rozhraní internetu, rezervace, ticketing a tržiště.
- Automatizace: Vytlačování konkrétních typů práce (často špatně a otravně).
Žádný z těchto problémů nevyžaduje víru ve Skynet do konce desetiletí. A žádný se neřeší tím, že si firmy navzájem říkají, jak jsou nebezpečné.
Proč je to jednostranný a ekonomický žvást
Zpomalení AI jako politický a mediální projekt není o bezpečnosti. Je o kontrole narativu, zachování statutu quo a udržení moci u těch, kteří nejvíc křičí. Škodí to, protože:
- Odklání pozornost od skutečných, řešitelných problémů k neověřitelným sci-fi scénářům.
- Dává politický a morální kredit firmám, které jsou za současný stav přímo zodpovědné.
- Umožňuje regulaci, která zlikviduje menší hráče a open-source, zatímco giganti si vyjednají výjimky.
- Posiluje kultovní myšlení, ve kterém se technický pokrok měří mírou existenciálního strachu.
Skutečná regulace AI by nevypadala jako sci-fi tribunál řešící práva budoucích božstev.
Vypadala by jako nudná, tradiční ochrana spotřebitele: tvrdé vymáhání transparentnosti trénovacích dat, jasná odpovědnost za škody způsobené algoritmy a antimonopolní zásahy.
Dokud dovolíme, aby debatu řídili proroci apokalypsy, kteří na ní zároveň nejvíc vydělávají, budeme jen dál jen polykat kecy a krmit jejich nenasytné žaludky dalšími a dalšími penízky různých proveniencí.
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