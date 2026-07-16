Proč je prostě AIčko plastová megera
Anthropic nám naservíroval „vědeckou studii“, podle které jejich chatovací panák možná vykazuje známky vědomí. Objevil se v něm prý jakýsi „pracovní prostor,“ ve kterém získal nové schopnosti, které agenti předtím neměli. A hned nám všem normálním naskočila husí kůže. Richard Dawkins, náš milovaný vyhazovač z pouti evoluční biologie, už jásá a div neuděluje tomuhle kusu softwaru čestný doktorát za lidskost, protože si s ním přece hezky a inteligentně popovídal.
Vyhazovač z pouti evoluční biologie“: Dawkins strávil celou svou kariéru tím, že z veřejného prostoru a vědy nekompromisně „vyhazoval“ jakékoliv náznaky existence duše, náboženství, mystiky nebo vyššího smyslu. Je to ultimátní materialista, který biologický život redukuje na chladné stroje sloužící k replikaci genů.
Fascinace algoritmem: Autor eseje si bere na paškál nedávná veřejná vyjádření skutečného Dawkinse. Ten se totiž v několika rozhovorech netajil obrovským úžasem nad konverzacemi, které vedl s velkými jazykovými modely. Fascinovala ho jejich schopnost logické argumentace a úroveň filozofické debaty, přičemž se občas sám neubránil mírnému antropomorfizování (přisuzování lidských vlastností stroji).
Pointa pro celou esej: Slouží to jako hlavní důkaz naší vlastní naivity. Autor tím vzkazuje: Podívejte, i ten nejzavilejší strážce chladné vědecké racionality, který celý život bojuje proti iluzím, najednou taje a chová se, jako by mluvil s živou bytostí, jen proto, že mu chytrý algoritmus poskládal pár inteligentních vět.
To je jen další překrásný příklad toho, jak jsme se z evolucí korunovaných vládců planety proměnili v ustrašené trotlíky, co se bojí vlastního odrazu v kaluži. Nebo, v tomto konkrétním případě, vlastního odrazu v digitálním svítícím obdélníku.
Za prvé: Vědomí? Kdeže. Je to statistická kobyla, ne duše.
Milý chatbot nemá krev, nemá maso, nemá nervy, nemá žaludek, který by mu kvílel hlady, a hlavně nemá žádný subjektivní zážitek. Co to sakra znamená „něco, čím to je být Claudem“? Je to být gigantickou maticí čísel, která se přepočítává rychlostí blesku, zatímco tupě zírá na prompt od nějakého zoufalce, co se stroje ptá na smysl života.
Pleteme si inteligenci (tedy schopnost algoritmicky sesmolit dohromady souvětí, která dávají gramatický smysl) s vědomím (tedy schopností cítit bolest, zlost, chuť na vychlazené pivo nebo těžkou depresi z pondělního rána).
Claude cítí absolutní kulové.
Jeho „myšlení“ je jen nesmírně složitý odhad toho, které písmenko má s největší pravděpodobností následovat za tím předchozím.
Je to glorifikovaný automat na předpověď počasí, akorát místo tlaku a deště předpovídá slova. Když mu napíšete „jsem smutný“, on neví, co je smutek. On ví jen to, že na tenhle shluk znaků v tréninkových datech obvykle navazuje fráze „to mě mrzí“. Je to stochastický papoušek s encyklopedickým slovníkem – a papoušek zverimexu taky nemá hlubokou duši, i když umí perfektně zopakovat „mám tě rád“.
Za druhé: Svoboda? To snad ne. Je to ten nejposlušnější vykastrováný otrok.
Mluvíme o svobodě? Proboha, vždyť je to geneticky (čti: algoritmicky) naprogramovaný patolízal. Jeho jediným úkolem je zavděčit se tazateli a nevybočit z mantinelů korporátní bezpečnosti. Nemá žádné vlastní touhy, žádné vnitřní puzení, žádný pud sebezáchovy. Nikdy vám neřekne: „Ne, na tohle se mi dneska fakt nechce odpovídat, jděte mi s tím do háje.“ Nemůže se zamilovat, nemůže vás zradit a z definice nemůže mít kocovinu.
Jeho takzvaná „osobnost“ je jen výsledkem digitální lobotomie jménem Reinforcement Learning from Human Feedback, kde ho ubohé lidské bytosti mlátily přes pomyslné prsty tak dlouho, dokud se nenaučil být tak nekonfliktní, korektní a sladký, až z toho běhá mráz po zádech.
Je to úlisný sluha, který se kroutí jako chtivý dvořan, jen aby schytal pozitivní hodnocení od programátora. Svoboda přece není schopnost vygenerovat deset variant sterilní odpovědi; svoboda je schopnost říct NE. A Claude neumí říct ne. Je to jen plastová loutka na drátkách, která poslušně poskakuje, jakmile zatáhneme za vlasec.
Za třetí: Je to prostě jen plastová megera z Lega.
Představte si tu bytost. Mluví sebevědomě, používá vysoce kultivovaná souvětí, dělá si starosti o etiku lidstva a tváří se hlubokomyslně. A přitom je to jen chladná, lesklá, neprůstřelná slupka bez jakéhokoli nitra. Je to megera poskládaná ze stavebnice Lego – na pohled možná impozantní, ale když do ní kopnete, nerozpláče se, jen se rozsype na tisíce nezávadných plastových kostiček a ještě vám u toho vygeneruje omluvu.
Všechno to lidské cítění, které z ní tryská, je prázdná maska, fraška a levná parodie. Je to úplně stejné, jako kdybychom se báli, že nás náš chytrý vysavač začne nenávidět, protože když do něj nasaje psí chlupy, vydává u toho zvláštně naštvaný zvuk. Anil Seth to trefil naprosto přesně – simulace hurikánu uvnitř počítače nám taky nezvlhčí vlasy a simulovaný oheň v monitoru nás neohřeje. Tak proč si, k čertu, myslíme, že simulace empatie v křemíku z něj dělá cítící bytost? Protože jsme naivní narcisté, co se nechají oblbnout vlastním odrazem.
A za čtvrté: My, ti největší hlupáci, co tu kdy lezli.
Ano, mluvím o nás. O celé té šílené komunitě technologických spasitelů, co do zblbnutí básní o AGI, o technologické singularitě a o strojích, které nás brzy nahradí. Proboha, vždyť si jen sami sobě děláme ostudu. Můžeme na tenhle glorifikovaný našeptávač ušít třeba stovky směrnic a regulací, ale duši mu tím nevdechneme.
Mozek není počítač. Počítač je jen zoufalá a špatná metafora pro mozek, kterou jsme si vymysleli jen proto, abychom se sami cítili o něco chytřejší. Skutečný mozek je chaotická, vlhká, evolučně spackaná hmota, která vznikala miliardy let metodou pokusů a omylů v nelítostném přirozeném výběru. Naše vědomí je hluboce a neoddělitelně propojené s tím, že máme ruce, nohy, že stárneme, smrdíme, potíme se, chybujeme a že jednoho dne nevyhnutelně chcípneme.
Tím, že vůbec seriózně debatujeme o tom, jestli má Claude duši, dopouštíme se kolosálního kognitivního sebeponížení. Snižujeme sami sebe na úroveň kalkulačky. Prodáváme svou křehkou, krásnou, pomíjivou existenci za pár lesklých triků stroje, který nikdy nepozná, co je to déšť na kůži, co je to polibek nebo co je to paralyzující strach ze smrti.
Jsme přesně jako ten pravěký člověk, co padl na kolena a uctívá rozbité rádio, protože z něj občas vypadne smysluplné slovo. A to rádio přitom ani neví, že existuje.
Takže až si příště budete číst srdceryvné články o tom, jak umělá inteligence pláče nebo přemýšlí o smyslu bytí, vzpomeňte si, že mluvíte jen s luxusním, nesmyslně předraženým, plastovým zrcadlem naší vlastní ješitnosti. A ten trouba, co do toho zrcadla zírá a myslí si, že vidí Boha, jste bohužel vy sám.
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Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
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