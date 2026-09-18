Proč je největším triumfem intelektuálů nechat manželku tahat nákupní tašku
V éře, kdy se od každého muže vyžaduje, aby byl dokonale autonomní, sebeřídící se jednotkou schopnou v sekundě rozhodnout o všem od geopolitické situace přes energetický mix až po správný odstín šedých ponožek, je neskonale osvobozující udělat to, co dělá každý zbabělý stratég. Zvednout ruce a pronést to kouzelné, alibistické: „Nechávám to na tobě.“
Generál bez nákupního seznamu
Moderní muž je troska drcená mikrorozhodnutími. Ráno prožívá existenciální trauma u kávovaru (zrnková, nebo instantní), odpoledne řeší, zda zatékané střešní okno snese ještě jednu zimu, a večer čelí největšímu morálnímu dilematu lidstva: „Co budeme dneska proboha jíst?“
V té chvíli, kdy v kuchyni hustne atmosféra a z lednice na nás dýchá prázdnota pozdního kapitalismu, vstupuje na scénu ona. Moje manželka. Zatímco ona přebírá velení nad touto logistickou noční můrou, já provádím taktický ústup. Udělám elegantní krok stranou, usměju se s výrazy osvíceného tibetského mnicha a pronesu: „Ty rozhodni, drahá. Já ti věřím.“
V tu chvíli se v našem obýváku odehrává tichý převrat. Já odevzdávám kontrolu a v téže vteřině otevírám obrazovku. Z bitevního pole plného rozbředlé kořenové zeleniny se stahuji do bezpečí digitálního chrámu. Zatímco ona v potu tváře řeší, zda lze zbytek včerejší rýže a tří sýrů definovat jako večeři, já se nořím do hlubokého transu a začínám psát esej o tom, jak je odevzdání kontroly nejvyšším projevem mužské moudrosti.
Parazitismus s dobrým PR
Je to dokonale zvrácený, uzavřený ekosystém.
Já se zbavuji odpovědnosti za to, že rodina neskončí na podvýživě, abych mohl na internetu vystupovat jako stoik, který se povzněhl nad malichernosti všedního dne. Moje manželka nese reálnou tíhu reality – nákupní tašky, datum spotřeby, prádlo... Já nesu břemeno prázdných frází a hlubokých myšlenek, které pak s patosem sypu na čtenáře blogu.
Desktop se v mých rukou stává štítem proti špinavému nádobí. Klávesnice funguje jako zpovědnice, kde si sám sobě rozhřešuji vlastní zbabělost. Píšu o vnitřních hranicích, zatímco jedinou hranici, kterou v té chvíli vytvářím, je ta mezi mým pohodlným křeslem a kuchyňskou linkou, kde se právě bojuje o záchranu seschlého toustového chleba.
Odevzdání kontroly totiž v mém podání není žádná psychologická práce na sobě. Je to parazitismus s nadstandardním PR. Jsem jako generál, který z pohodlí vyhřátého štábního stanu v pátém patře vyhlašuje strategické ústupové manévry, zatímco pěšáci v první linii (čti: manželka u rozpálené plotny) čelí nepříteli v podobě prázdné spíže.
Síla zbabělosti
Když to rozebereme do morku kosti, zjistíme pravdu, kterou si bojíme přiznat. Naše touha po „zjednodušení života“ a „delegování pravomocí“ mívá často podivně zbabělou příchuť. Nechceme mír v duši; chceme mít klid od otravných detailů, které kazí naše vznešené autorské rozjímání.
Závěrem? Není to síla. Je to rafinovaná forma sobectví, která se naučila mluvit jazykem osobního rozvoje. Skutečná autonomie totiž možná nespočívá v tom, že víme, kdy kontrolu odevzdat ale v tom, že občas vstaneme od stolu, zahodíme klávesnici, dojdeme pro to mléko a nepřevádíme vlastní lenost na hlubokomyslnou metaforu o svobodě.
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Moment, manželka právě volá z kuchyně. „Nemůžu, právě píšu.“
O tomhle si musím hned něco poznamenat.
Milan Hausner
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Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
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