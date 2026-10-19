Proč dnes umíme lépe komunikovat se slony než s politickými blogery
Při pohledu na současný pokrok v oblasti umělé inteligence si člověk musí položit zásadní otázku: Jak je možné, že s divokým africkým slonem dnes dokážeme navázat smysluplnější dialog než s průměrným politickým blogerem?
Zde je několik vědecky i empiricky podložených důvodů:
Sloni mají vlastní jména a reagují, když na ně mluvíte
Vědci zjistili, že divocí sloni používají ve svých hlubokých infrazvukových bručeních (rumbles) konkrétní osobní jména. Když AI přehrála nahrávku se jménem daného slona, dotyčný jedinec odpověděl a vydal se směrem k reproduktoru.
Politický bloger: Když ho oslovíte jménem a předložíte mu fakta, nereaguje na obsah. Místo toho vás označí za agenta cizí mocnosti, zablokuje vás a napíše o vás tříodstavcový status.
Sloni komunikují na frekvencích, které neobtěžují okolí
Velká část sloní komunikace probíhá v infrazvuku – na tak nízkých frekvencích, které lidské ucho ani nezaslechne. Sloni nepotřebují křičet do světa každou svou myšlenku, aby si dokázali předat klíčové informace.
Politický bloger: Funguje na přesně opačném principu. Jeho komunikace probíhá výhradně v pásmu maximálního akustického i vizuálního spamu. Velká písmena (CAPS LOCK), vykřičníky a emodži sirén jsou jeho základním „fonetickým aparátem“.
Sloni dovedou naslouchat a do cizích věcí se nepletou
Když slon slyší volání, které bylo určeno pro někoho jiného, zachová klid a téměř nereaguje. Reaguje pouze v případě, že se zpráva týká přímo jeho,
Politický bloger: Trpí neodolatelnou potřebou vyjádřit se ke všemu od geopolitiky přes makroekonomiku až po pěstování pelargonií. Zásadně nenaslouchá, protože čas strávený čtením cizího názoru považuje za zmařenou příležitost napsat vlastní komentář.
Umělá inteligence u slonů nachází smysluplné vzorce
Místo toho, aby vědci nutili zvířata učit se lidská slova, AI naslouchá jejich přirozeným zvukovým vzorcům. Analýza stovek sloních volání odhalila jasnou strukturu a skryté vzorce, které slouží k soudržnosti stáda.
Politický bloger: Pokud dáte texty politického blogera analyzovat pokročilé AI, výstupem nebude strukturovaný jazyk, ale diagnostické upozornění na logické klamy, rozporuplné argumenty a zvýšenou hladinu žluči.
Rozumět slonům tedy vyžaduje jen pokročilé algoritmy a schopnost naslouchat jejich přirozenému hlasu.
Rozumět politickému blogerovi naopak vyžaduje zázrak, který zatím neobjevila ani ta nejvýkonnější neuronová síť.
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Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
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