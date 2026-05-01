Proč dává gender AI na zadel
Fejeton pro všechny, kdo si mysleli, že chatbot zvládne vynést koš
Data jsou neúprosná: osmdesát procent mužů už AI používá, zatímco u žen se číslo krčí někde u padesáti devíti. A komentátoři se předhánějí ve vysvětleních, jako by šlo o vesmírnou záhadu. Nechápou, že ženy nedělají nic zvláštního, jen dávají dávají té chytračce na zadel. A dělají to naprosto vědomě, racionálně a s elegancí, která umělé inteligenci zůstane navždy odepřena.
Karel vykládá Evženovi: „Kámo, já už vůbec nepíšu maily! To dáš prompt, a je to.“ Jeho manželka, Maryša se právě vrátila z práce, cestou vyzvedla dítě z kroužku, zapamatovala si, že zítra je ve škole projektový den a potřebují kostým včely, a během vaření večeře zjistila, že partner sice „pomohl“ s nákupem, ale koupil , jako vždycky ... špatnou mouku. Když Karel začne doma vykládat, jak je to AJEJE skvělé a jaká je to revoluce, ona se na něj podívá pohledem, který by zmrazil i datové centrum Googlu, a řekne: „A umí to vybrat správnou mouku?“ Neumí. A je po EJAJ v celé její kráse.
Ta propast v adopci není žádná záhada. Je to docela prosté: ženy už totiž jednu umělou, ale nikoli virtuální, inteligenci ve svém životě mají. Jmenuje se manžel. Funguje na přesně stejném principu generativního textu: zeptáte se, co je potřeba udělat, a on vygeneruje odpověď: „To zvládneme, neboj.“ Výstup je sice gramaticky správně, ale s realitou nemá nic společného. Ve skutečnosti, když dojde na lámání chleba, musíte mu dodat prompt (například nákupní seznam) o pěti stech slovech, jinak přinese místo plenek pivo a zamění jogurt za kefír. Takže ptát se, proč ženy nespěchají adoptovat další systém, který slibuje pomoc, ale vyžaduje detailní briefing, to je jako divit se, proč si člověk po rozvodu hned nepořídí papouška, který umí jen opakovat „Já to zařídím“. A pak tu verbální vlastnost rozvíjí po celý život.
A to nemluvím o datech, na kterých se ty modely trénovaly. Většina textů na internetu pochází od mužů, takže AI je kulturně takový trochu pan Zdeněk z účetnictví: rozumí excelovým tabulkám, zná výsledky hokeje a myslí si, že „emocionální práce“ je název nové kavárny. Když mu zadáte úkol „naplánuj rodinnou oslavu“, vygeneruje seznam položek: maso, pivo, židle. Že je tchyně vegan a synovec má bezlepkovou dietu, to nevytextuje, protože tyhle postavičky nežijí na internetu, ale v hlavě jedné konkrétní ženy, která to tam nosí už hezkou řádku let a tyhle stavy nikdy nedostaly ani softwarovou aktualizaci.
A co ukázal pověstný pokus z Harvardu? Když programátoři hodnotili kód a dozvěděli se, že ho psala AI, šly body dolů. Ale hádejte komu víc? Ženám. Muži s AI asistencí dostali srážku šest procent, ženy třináct. A kdo byl nejpřísnější? Muži, kteří sami AI nepoužívají. Takže scénář: žena použije AI, aby si usnadnila práci, a kolega, který dodnes píše kód v Poznámkovém bloku, jí srazí hodnocení, protože má dojem, že to není fér. To není adopční krize, to je dokonalá racionální analýza nákladů a přínosů. Mít AI rozum, tak ženám doporučí, ať se na ní vykašlou.
Vrcholem ironie je, že vysněná aplikace AI podle žen by byl „předseda sboru náčelníků štábu“ (Joint Chefs = není překlep). Něco, co by hlídalo termíny, očkování, narozeniny, co by vědělo, že došla mléčná náhražka a že zubař volal třikrát. Něco, co by konečně převzalo ten neviditelný duševní maraton, který ženy běhají od probuzení do usnutí. A hádejte, proč to nefunguje. Protože ten šéf štábu by musel být napojený na data z reálného světa, ne na korpus diskuzí o Bitcoinu. Musel by rozumět kontextu, emocím, nedořečenému. Musel by umět poznat, že „nic mi není“ znamená přesný opak. Na to žádný jazykový model nemá prompt.
…A to nás přivádí k Evropské unii. Protože kdyby se všechny strategie, akční plány, roadmapy, závěry Rady, sdělení Komise, pracovní dokumenty útvarů, hodnocení dopadů, konzultace se zúčastněnými stranami, výzvy k předkládání důkazů, stanoviska výborů, parlamentní usnesení, trialogy, trialogy o trialozích a přílohy k přílohám, které EU od roku 2020 produkuje, měly řídit stejnou schopností číst kontext, emoce a nedořečené; pak by se celá Unie musela nejdřív naučit rozpoznat, že „nic mi není“ znamená přesný opak. Kdyby se tyto dokumenty na téma gender = tady ve smyslu „ženy a AI“ vytiskly a složily na sebe, měli bychom nejen vyřešenou genderovou mezeru v adopci AI, ale zároveň by ten sloupec papíru dosáhl až na oběžnou dráhu, odkud by mohl posloužit jako vesmírný výtah, což je ironicky jediná infrastruktura, kterou EU ještě nestihla zahrnout do žádné směrnice. (možná mi to jen není známo). Mezitím si každá matka tří dětí, která se pokusila nechat si od AI naplánovat týdenní rozvrh, všimla, že skutečný rozdíl mezi bruselskou legislativou a užitečným nástrojem je zhruba stejný jako mezi letákem na biopotraviny a plným nákupním košíkem.
Ženy to pochopily okamžitě. Zatímco pánové objevují Ameriku a nechávají si od chatbota psát omluvenky do posilovny a plastovou terapeutkou se za to ještě pochválit, dámy provedly rychlou kalkulaci: přidat si do života další rozhraní, které vyžaduje vstupní data, kontrolu výstupu a neustálé opravování chyb?
Děkuji, nechci. Už takhle mám doma jednoho hlasového asistenta, který neodpovídá a jen klade pořád dokola stejnou otázku „Co bude k večeři?“ Většinou je navíc nezdvořilý, když mu po páté odpovím, že „Chléb a jogurt, protože je to zdravé.“ Žádnou verzi premium nepotřebuji.“
Ano, statistiky ukazují mezeru. Ale ta mezera není žádné selhání. Je to tichý, masový, racionální verdikt. Kdyby umělá inteligence prošla Turingovým testem podle kritérií průměrné matky tří dětí, neprošla by ani registrační tiskárnou, co vydává lístky na pořadí na úřadu práce. To je ten pravý důvod, proč ženy dávají AJEJE na zadel dál. Protože jestli je něco, co ženy za staletí tréninku vypilovaly k dokonalosti, tak je to rozpoznávání neefektivních nástrojů. A AI přes všechnu svou chytrost, zatím spadá dost často do kategorie „spíš přidělá práci“. Filozofuje, nabízí varianty, a kecá. Prostě jako ...však víte...
Ženy prostě ve výchově často sahají po ostřejších gestech než muži. Ne proto, že by byly tvrdší, ale protože jejich láska bývá tělesnější, přímější, zakořeněná v rytmu každodennosti. Kde muž hledá slova, žena už jedním pohybem nastavuje hranici: rychle, jasně, bez okolků. Muž domlouvá, žena koná; jako by obě poloviny světa byly dvě struny téhož nástroje, jedna jemná a druhá napnutá, a teprve spolu drží melodii v rovnováze. A tohle se nemění ani ve vztahu k tomu pořád do něčeho kecajícímu rozumbradovi.
Takže pánové, klidně si dál generujte básničky. Dámy mezitím potichu přestaví svět, přenastaví pravidla a ještě stihnou vyzvednout děti. Jako vždycky. A bez promptu, protože realita se neptá na parametry;
Ta se totiž musí zvládnout, nikoli okecat.
Milan Hausner
Horská střediska v hradeckém kraji zahájila letní sezonu, lanovky v provozu
Horská střediska v Královéhradeckém kraji dnes zahájila turistickou sezonu. Do letního provozu se...
Prodej domu s pozemkem - Lučenice, Chroboly
Chroboly - Lučenice, okres Prachatice
4 900 000 Kč
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.