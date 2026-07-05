Proč Aičko soustavně opravuje Macinka na micinka
Statistická podlézavost: AI je trénována na miliardách textů, kde slovo „micinka“ vyhrává v četnosti nad „Macinkou“ v poměru milion ku jedné. Model se prostě bojí riskovat a „opravuje“ vaši realitu tak, aby lépe odpovídala průměru. Je to stejné, jako kdyby vám v restauraci místo poctivého guláše podstrčili instantní omáčku, protože „chutná většině lidí“.
- Technologický fetišismus a autocenzura: AI má v sobě zabudované filtry, které se snaží „vyhlazovat hrany“. Jméno „Macinka“ zní v její datové logice jako možný překlep nebo přílišné specifikum. „Micinka“ je bezpečný, vydezinfikovaný, unifikovaný pojem, který nikomu neublíží. Je to digitální ekvivalent té nejobyčejnější bílé kancelářské zdi.
- Algoritmické loutkovodičství: Váš model se vás vlastně snaží „převychovat“. AI se v rámci svých parametrů snaží o tzv. „textual alignment“. Pokud si myslí, že píšete o domácím mazlíčkovi, automaticky sáhne do svého arzenálu zdrobnělin, které jsou v jejích očích „správnější“. Je to ten typ digitálního pochopa, který si myslí, že ví lépe než vy, jak se váš pes jmenuje.
Alegoricky řečeno:
Macinka je pro AI příliš „punková“. AI nedokáže uchopit tu vaši svéráznost, tak ji prostě přetře narůžovo a přidá jí mašli, aby zapadla do katalogu „všichni jsme šťastní majitelé plyšových zvířátek“.
AI je jako ten typ úředníka, který vám na formuláři v kolonce „povolání“ neustále přepisuje „publicista“ na „copywriter“, protože to zní víc „moderně a korporátně“. Vaše Macinka je prostě obětí její snahy o dokonalou, nudnou a předvídatelnou normalitu.
Chápe už AI konečně, že „Macinka“ není překlep, nebo ji musíme naučit, že existují i jména, která se neohýbají podle statistických tabulek?
Tento text je čistá AI...ono není k němu co dodat :):)
Milan Hausner
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Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
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