Překladač mezi strojovou dokonalostí a lidskou duší

Proč AI nepíše sama sci - fi? Proč takové slátaniny našinci neradi čtou? Vždyť ten lidský pisálek to tvoří stejně jako ten stroj? Zkušenosti s vesmírem nemá, tak jakýpak rozdíl?

Diskuze pod mým posledním článkem, (děkuji, byla pro mne velmi podnětná) mne vede k dalším souvislostem...

V budoucnosti, která už klepe na dveře, se autorské dílo stává paradoxem. Na jedné straně stojí AI – neuvěřitelně výkonný nástroj, který dokáže generovat texty rychleji, než člověk stihne přečíst nadpis. Na druhé straně zůstává lidský autor, který do příběhu vnáší něco, co algoritmus nikdy nevyčte z dat: zkušenost, intuici, chybu, duši a emoce.

Kuchař a šéfkuchař

AI je jako dokonalý kuchař z linky:

  • zná tisíce receptů,
  • vaří podle statisticky nejoblíbenějších kombinací,
  • nikdy neochutnala vlastní jídlo.

Lidský autor je šéfkuchař. Přijde do kuchyně, kde AI připravila dvacet literárních gulášů. Ochutná je a řekne:
Tenhle je fádní – přidej špetku existenciální úzkosti. Tamten je překořeněný – uber klišé. A do toho třetího přidej scénérie a víc krve, ať to víc bolí.“

AI vytvoří technicky dokonalé vyprávění. Lidský autor ho udělá zajímavě nedokonalým.

Průzkumník po podrobné mapě

AI je dokonalá mapa světa:

  • zná každou cestu, každé město, každou řeku,
  • dokáže vygenerovat miliony variant z bodu A do bodu B.

Lidský spisovatel je průzkumník. Dívá se na mapu a řekne:
„Tahle cesta je bezpečná, ale nudná. Pojďme raději přes ten temný les, o kterém se mapa jen zmiňuje. A víte co? Opusťme mapu úplně – tam, kde je prázdné místo s nápisem Hic sunt leones.“

AI navrhuje. Člověk objevuje.

Spisovatel jako něco navíc

V éře AI se lidský autor stává tím, kdo je:

  • kurátor – pročítá hory generovaného materiálu a rýžuje z nich zlato.
  • dramaturg – dává příběhu směr, napětí, emoční propojení, volí postavy a některé AI modely prostě škrtá.
  • injektor lidskosti – přidá detail, který AI nikdy nevolí: pach babiččina koláče, mokré ponožky v botách, iritující zvyk postavy, který nemá na děj vliv, ale dělá ji skutečnou.
  • provokatér – testuje hranice AI, ale i čtenáře: „Napiš tu samou scénu, ale jako by ji vyprávěl depresivní robot, který ztratil víru v lidstvo.“ Vidí, co hýbe lidičkám duší (i politikům), i když zdánlivě to do příběhu nepatří). Zase ta intuice pana Fleminga jen v trochu jiné konotaci...

Panečku, to bude počtení, až všechny příběhy napíše AI! Jaký význam pak bude mít slovo bestseller? Budou dokonalé, poutavé...nejspíš prodejné v první gardu, a to jde. Čtenáři ovšem brzo zjistí, že AI pisálek ponechal v toku textu opakující se vzorce, sémantické viry a hlavně bude celý ten sloh stát za bačkoru, ačkoli se v něm hovoří o robotovi, který ty bačkory nosil večer k televizi.

Tyto vzorce začnou podvědomě ovlivňovat myšlení čtenářů. Spisovatel, jako jediný, kdo do procesu vnáší chaos a nepředvídatelnost lidské mysli, je ten, kdo tuto hrozbu dokáže odhalit a buď ji odmítnout nebo smysluplně využít. Role spisovatele tak získává zcela novou náplň; je v zásadě stejná, jako kdysi byla? Nebo je snad právě díky datovým sadám ještě významnější?

AI je neuvěřitelně mocným nástrojem. Ale tvůrcem záměru, vkusu a lidského kontextu zůstane ČLOVĚK. Už ne s kalamářem a brkem, už ne s psacím strojem, ale tentokrát s...
Budoucnost psaní nebude o „psaní od nuly“, ale o řízení kreativity. Lidský autor bude režisérem vlastní představivosti, zatímco AI bude hrát roli celého filmového štábu, herců i speciálních efektů zároveň.

Převedeno, sice do technické mluvy, ale přeci jen: Spisovatel, novinář a koneckonců učitel je překladač mezi strojovou dokonalostí a lidskou duší.

Autor: Milan Hausner | neděle 5.10.2025 8:48 | karma článku: 0 | přečteno: 0x

Milan Hausner

  • Počet článků 109
  • Celková karma 9,08
  • Průměrná čtenost 219x
Občas si Vás, milé čtenáře, dovolím oslovit s nějakým tím blogem, teď už i mimo školství.

Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.
 

