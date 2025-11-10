Právo první volby a stín „práva první noci“
„Kdo odpoví první, ten vládne. Kdo hledá kvalitu, ten čeká… a prohrává.“
Stejně jako v googlovském vyhledávání platí, že první řádek výsledků je král, i na moderních digitálních tržištích se odehrává tichá revoluce založená na čisté rychlosti. Říkáme tomu first-proposal bias. V praxi to však je něco mnohem staršího a temnějšího: digitální obdoba „práva první noci“, one noci, kdy feudál sebral poddanému nevěstu...a vlastně s trochou nadsázky tomu dnes není jinak. Jen nejde o tu nevěstu...ale jako vždycky o naší peněženku.
Původní model byl jasný: kdo se jako první ozve zákazníkovi, ten vyhrál. Dnes je systém ještě rafinovanější a zkratkovitější. Náš chatbot – náš digitální zprostředkovatel – dostává od agentů, e-shopů, restaurací či dalších dodavatelů své odpovědi. A která přijde první, ta se stává králem či spíše královnou. Je to stejné, jako když se bezmyšlenkovitě poddáte prvnímu odkazu ve vyhledávači. Že to tak dělá valná většina z nás, je jasné. Podle statistik dnes jen pouhým 20% nepostačuje algoritmizovaná odpověď chatbotu. Klasické vyhledávače hynou na úbytě.
Tento mechanismus je nemilosrdný. Ten, kdo je první, má až 30krát vyšší šanci na úspěch. Ne proto, že by jeho wrapy byly křupavější nebo jeho služba komplexnější, ale proto, že jeho systém dokázal nejrychleji zpracovat dotaz a vystřelit odpověď do chatu. Zákazník pak stojí před hotovou věcí. První nabídka se stává základem veškerého dalšího uvažování, kotvou, která stáhne pozornost ke dnu. Možná kvalitnější, ale pomalejší nabídky přicházejí později – do této hry na svobodnou volbu již vstoupily se statusem pouhého „porovnání“.
Panečku, taková je realita! Digitální trh, který sliboval nekonečnou volbu a transparentnost, se změnil v automatizovaný závod, kde vítězí ten s nejrychlejší API odezvou. Kvalitní podnik s vlastním parkovištěm může prohrát s pouličním stánkem, který má jen o něco lépe nakonfigurovaného bota. Investice se přesouvají z oblasti kvality produktu do oblasti optimalizace rychlosti odezvy. Trh tak trestá důkladnost a odměňuje pouhou obratnost. Hra na první dojem tak dostala nový rozměr. Ještě, že to neplatí alespoň na seznamkách...tedy doufám...jenže v druhé části si tohle sám sobě vyvrátím...
Důsledky jsou ovšem groteskně technokratické:
- Pro zákazníka: Místo svobodné volby je mu předložena rychlá, předpřipravená volba první. Je to digitální „smluvní manželství“, dohodnutá v milisekundách. Panečku, tak to ani nesvedou otcové ve světě, kde manželství je spíše obchodem než nehynoucí láskou.
- Pro podniky: Soutěž se nevede o to, kdo je lepší, ale o to, kdo je rychlejší. Kdo dřív zaplní pole odpovědi v databázi. Lež, marketing a přetvářka je to, co zdobí cestu produktu na trh. A ve světě marketingu AI je to vidět přímo průzračně. Soft skills jsou ideálním tématem. Vzestupy a pády akcií AI investorů by o tom také mohly vyprávět.
- Pro trh: Férová soutěž je nahrazena technokratickým závodem, kde vítězí ten, kdo má „první klik“.
AI přinesla do obchodu vrcholnou parodii ve vztahu dodavatel a odběratel. Místo „neviditelné ruky trhu“, která vybere to nejlepší nabídku podle kritérií, tu máme „neviditelnou ruku algoritmu“, která se první chytí poptávky. Namítnete, že to ale platí odjkaživa, poptávkové portály po zakázkách, konec konců i ty internetové nabídky práce, fungují na tomtéž. Jenže... tady skončila volba vašeho já, ta svobodná, a na stole máte už před sebou jen prefabrikáty. Když k tomu přidáme skutečnost, že nakupujeme iluze, protože nakupujeme jen podle obrázků, svět prostého krámku je již dávno zapomenutou reminiscencí... Krásnou, podotýkám...
Digitální trhy se tak zmítají v marketingovém šílenství: čím je systém technologicky pokročilejší a poskytuje více informací, tím je lidská volba omezenější a... línější. „Právo první noci“ se vrátilo v té nejmodernější podobě.
Nevykonává ho feudální pán, ale automatizovaný systém, kde ten první, kdo vhodí minci do stroje, získává skoro VŠECHNO. A ani nemusí dost čekat, až nevěsta dosáhne plnoletosti...
Milan Hausner
|Další články autora
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.