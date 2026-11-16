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Pravda ve střepinách

Milan Hausner
Věnováno všem statečným blogerům s křestním jménem od A do Z (tedy všem od Adama po Žanetu, neboť v digitální vřavě schytá ránu každý bez ohledu na abecedu).


Úvod z laboratoře: Vědecký důkaz, že pravda je neprodejná

Lidská psychika je fascinující mechanismus, což nedávno detailně potvrdila i čerstvá behaviorální studie z Duke University (2026). Ve svém výzkumu zkoumajícím tzv. accuracy-approval gap (propast mezi přesností a schválením) vědci přišli na jednu klíčovou věc:

lidé sice stoprocentně deklarují, že nade vše milují pravdu, ale v praxi k smrti nenávidí každého, kdo jim ji řekne do očí.


Když vědci nastavili AI model tak, aby byl objektivní, odmítal uživatele bezbřeze chválit, trval na faktech a nenechal se zatlačit do kouta, uživatelé ho hodnotili jako výrazně méně uctivého a méně uspokojivého. Závěr zní nelítostně:

nestranná pravda u lidí vyvolává okamžitou averzi, protože nabourává jejich pohodlné iluze.

Přechod do terénu: Co se stane, když vědecká studie potká český blog

Zatímco v laboratorních podmínkách Duke University vedla konfrontace s pravdou „pouze“ k horšímu hodnocení spokojenosti, v českém blogovém prostoru se tato lidská vlastnost mění v plnohodnotnou sociální explozi.

Jakmile bloger napíše pod článek svůj pohled na svět, čtenářovo ego utrpí drobnou oděrku, kterou jeho psychika okamžitě vyhodnotí jako invazi cizích vojsk. Do pěti minut se probudí dvě historicky osvědčené postavy české veřejné debaty: rudý komisař a vesnický hulvát. Oba jsou přesvědčeni, že zachraňují civilizaci. Každý po svém.

První chce autora převychovat. Druhý mu chce dát do zubů. A oba tomu říkají věcná diskuse.

Třetí archetyp: Expert z ničeho

Vedle komisaře a hulváta se však vyskytuje ještě zvláštní poddruh diskutéra. Poznáte ho snadno. Pod článek dorazí s větou:„Vy evidentně vůbec netušíte, jak to ve skutečnosti je.“

Následuje sedm odstavců sebevědomí, tři vykřičníky a nula ověřitelných údajů. Tento typ diskutéra představuje vzácný biologický úkaz. Je schopen současně odsuzovat vědu, média, odborníky i statistiky, ale zároveň se považovat za hlavní autoritu v oboru, který objevil před čtyřmi minutami na sociální síti.

Vědecká vsuvka Psychologové tomu říkají kognitivní disonance. Češi tomu říkají: „To se mi nelíbí, takže je to blbost.“

Závěrečné rady pro blogery (od A do Ž)

A jako Alarm. Pokud pod článkem vypukne menší občanská válka, pravděpodobně jste zasáhli citlivé místo.

B jako Bolševik. Když vás někdo označí za nepřítele lidu, aniž by přečetl druhý odstavec, berte to jako folklórní ocenění.

C jako Citlivost. Pamatujte, že některá ega jsou tak křehká, že je může zranit i čárka ve vedlejší větě.

Ř jako Řehole. Psát vlastní názor bývalo občanskou ctností. Dnes je to extrémní sport.

Ž jako Žaneta. Protože stejně jako Adam i Žaneta dříve či později zjistí, že internet není místo, kde lidé hledají pravdu.

Je to místo, kde hledají potvrzení, že ji měli od začátku oni.

A proto, milí blogeři od Adama po Žanetu, nezoufejte.

Jestliže se pod vaším článkem objeví člověk, který vás označí za blázna, placeného propagandistu, nebezpečného ideologa, neinformovaného amatéra, dezoláta, fašistu, ruského trolla či eurofila a zároveň za všemocného manipulátora veřejného mínění, nezapomeňte, že jste právě dosáhli vzácného diskusního grand slamu.

V tu chvíli totiž nejste autorem textu. Stali jste se zrcadlem.

A lidé mají odjakživa jeden zvláštní zvyk: když se jim nelíbí odraz, nerozčilují se na sebe. Rozbijí tu odrazovou plochu..

Pohádka o Sněhurce je vlastně jednou z prvních studií reakce na nepříjemnou pravdu. Zrcadlo poskytovalo konzistentní data. Královna zvolila osobní útok na zdroj informací.

Od té doby se technologie změnily. Lidé překvapivě vůbec.

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Autor: Milan Hausner | pondělí 16.11.2026 11:05 | karma článku: 0 | přečteno: 13x
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