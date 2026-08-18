Pravda, nebo lež, tož raději předem měř
Je to elegantní systém, skutečný perpetuum mobile intelektuální sebeobrany.
Pravda už není něco, co hledáme. Pravda je něco, co si vybíráme.
Moderní diskusní hrdina totiž pochopil, že svět je mnohem jednodušší, když si nejdřív rozhodne, co je pravda: a teprve potom se podívá, které informace mu to potvrzují. A když se náhodou objeví informace, která jeho pravdu nepotvrzuje? To není problém. To je jen nepřátelský materiál.
Mechanismus je dokonalý:
- Informace, která se hodí → důkaz.
- Informace, která se nehodí → lež.
- Zdroj, který se hodí → odborník.
- Zdroj, který se nehodí → propagandista.
- Člověk, který se hodí → svědek.
- Člověk, který se nehodí → agent.
A když se náhodou ukáže, že se mýlí? Nemýlí se. Mýlí se svět. A basta. Když navíc umíte psát, tak to prostě omelete vším možným zleva zprava. To podle víry a směrování.
Internetová diskuse tak dospěla k fascinující evoluci: už nejde o to, kdo má pravdu, ale kdo má lepší pancíř proti pravdě. Někteří lidé si vybudovali tak dokonalý systém obrany, že je neohrozí žádná informace, žádný dokument, žádný svědek, žádná realita. Pravda se od nich odráží jako hrách od zdi a oni se tím cítí neporazitelní. A vlastně neporazitelní jsou.
Je to vlastně úchvatné. Člověk může celý život žít v přesvědčení, že má pravdu. A celý život se mýlit. Ale hlavně: nikdy se to nedozví. Či spíše dozví, ale jeho vnitřní já si tenhle myšlenkový bug prostě nenechá dovnitř proniknout. Parazity přece nepěstujeme.
A to je přece ta největší výhoda názoru, který rozhoduje o pravdě. Pravda je v takovém světě jen dekorace. Což ovšem autorovi nebrání tvrdit, že má pravdu. Důsledně, málem přes příslovečné mrtvoly s všemi atributy online konfliktu.
Pravda je natolik ohebný termín, má nejméně oněch 72 variant jako pohlaví.
Pravda je kulisa. Rekvizita, kterou si ohnete podle potřeby.
A když se někdo pokusí přinést skutečnost? Stačí říct, že je zmanipulovaná. Nebo zaplacená. Nebo že ji napsal někdo, kdo „má zájem“. A tím je hotovo. Spor vyhrán. Realita poražena. Názor zvítězil. A když náhodou ztratím glanc, sbalím pár švestek a budu psát něco jiného.
A autor, který tento mechanismus popisuje? Ten je samozřejmě jen další důkaz. Ne o pravdě. Ale o tom, jak dokonale funguje svět, kde pravdu už dávno nepotřebujeme.
Milan Hausner
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Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
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