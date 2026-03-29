Pozor, pozor! Meta zase zachraňuje lidstvo. Tentokrát vaším mozkem.

Zatímco normální lidé řeší, jestli si mají koupit dražší předplatné na Instagram bez reklam, géniové z Meta FAIR přišli s další věcí, která nám úplně změní život. Jmenuje se TRIBE.

Je to „foundation model“. A umí to, na co js

„Facebook skenuje mozek a ví, co si myslíme“
Facebook už dávno nepotřebuje vaše lajky. Ty jsou pro amatéry. V roce 2026 totiž Meta představila svůj nejnovější vynález: Neurální Sběrač Myšlenek™, který prý „neskenuje mozek“ – jen velmi pozorně naslouchá tomu, co byste si mohli myslet, kdybyste měli čas si to uvědomit.
A tak se stává, že:
ještě než vás napadne, že byste si mohli koupit nové boty, Facebook vám je nabídne ve třech barvách, s dopravou zdarma a s jemným pocitem viny, že jste to neudělali už včera;
když se vám mihne hlavou, že byste měli méně scrollovat, algoritmus vám okamžitě ukáže video koťátka, které se učí řídit traktor;
a když se pokusíte myslet na něco opravdu soukromého, objeví se reklama na „digitální detox“, protože systém vyhodnotil, že jste emocionálně unavení z vlastních myšlenek.
Meta samozřejmě tvrdí, že „žádné čtení mozku neprobíhá“. Jen se prý jedná o pokročilou predikci založenou na 14 000 signálech, které o vás sbírá váš telefon, vaše lednička, vaše chytré hodinky a pravděpodobně i váš pes.
A největší ironie?
Všichni to víme. A stejně tam zítra zase přijdeme. Protože kdo by nechtěl platformu, která nás zná lépe než my sami – a ještě nám to připomíná s úsměvem a personalizovanou reklamou na mindfulness?

me všichni čekali – předpovídat, co se děje ve vaší hlavě, když koukáte na kočičí videa.

Firma Marka Zuckerberga, která nám už dala Metaverse (pamatujete? Ty prázdné místnosti bez nohou), nyní oznamuje, že vyvinula digitální dvojče vašeho mozku. Ale nebojte, je to jen „in-silico neuroscience“. Což je odborný výraz pro: „už nemusíme platit dobrovolníkům za to, že dvě hodiny nehnutě leží v tunelu, zatímco jim pouštíme akční filmy.“

70x větší rozlišení? To je jako jít z brejlí do kontaktních čoček!

Hlavní tahák modelu TRIBE je jeho sedmdesátinásobné zvýšení rozlišení oproti předchozím systémům. Co to ale znamená v praxi? Zatímco dřív vědci s jistotou říkali: „Tahle oblast se rozsvítila, asi přemýšlíte o jídle,“ dnes model TRIBE s jistotou prohlásí: „Tahle oblast se rozsvítila, pravděpodobně přemýšlíte o tom veganském burgeru, který jste viděli na Reels, a konkrétně o té okurce na něm, která vám přijde zbytečná.

Je to průlom. Skutečný. Hlavně pro marketingové oddělení. Zero-shot capability: Mluvte cizí řečí, mozek to stejně nezvládne

Nejvíce se ale Meta chlubí takzvanou „zero-shot“ schopností. Model údajně zvládne předpovídat mozkovou aktivitu u lidí, na kterých nebyl trénovaný, a v jazycích, které nikdy neslyšel.

„Je to jako kdybyste naučili psa sednout si na povel ‚fuj‘, a on si pak sedl i když na něj zakřičíte ‚papat‘,“ vysvětluje tisková zpráva s tím, že tato analogie dává smysl pouze v Silicon Valley. Ve skutečnosti to spíš znamená, že model umí hádat s podobnou přesností, jako když se snažíte uhodnout, co si vaše kočka myslí. Tedy špatně, ale vy to stejně prodáte jako umělou inteligenci.

Digitální dvojče mozku – vaše soukromí už není vaše, je Meta

Celý ten humbuk kolem „in-silico neuroscience“ má jednu jedinou praktickou výhodu:

Meta už nebude potřebovat váš mozek skutečně skenovat. Stačí, když si vytvoří jeho digitální kopii. A protože Meta má vaše fotky, zprávy, polohu, seznam přátel a teď už ví, jak přemýšlíte, může vám konečně ukazovat reklamy na prášky na spaní ještě předtím, než si uvědomíte, že jste unavení.

„Lidé se ptají na etiku,“ řekl na tiskové konferenci jeden z výzkumníků, který si říká „Dr. Future“ a nosí tričko s nápisem „Move fast and break synapses“. „Ale my jsme se rozhodli pro otevřenou vědu. Zveřejnili jsme kód, model i demo. Aby každý výzkumník na světě mohl ověřit, že jsme mu omylem neukradli jeho myšlenky na lepší sociální síť.“

Realita? Kdo ji potřebuje, když máme tiskovou zprávu

Odborníci z oboru, kteří nejsou na výplatní pásce Meta, však zůstávají mírně skeptičtí. „FMRIskeny jsou hlučné jako sekačka na trávu,“ uvedl anonymní neurovědec z univerzity, která nemá dostatek financí na vlastní fMRI. „Model může mít sedmdesátkrát vyšší rozlišení, ale pokud vstupní data jsou k ničemu, výsledkem je jenom sedmdesátkrát podrobnější maglajz. Ale hezké, barevné prd. To se dobře prodává.“

Jiný kritik dodává: „Zero-shot schopnost? To zní skvěle, dokud si neuvědomíte, že model prostě hádá. A když se splete, nikdo to nepozná, protože mu nemáme jak zkontrolovat, co se skutečně děje v mozku někoho, kdo poslouchá podcast o pěstování kedluben. Třeba tam nic neděje. Třeba je mozek prázdný jako Metaverse.“

Meta čte vaše myšlenky? Teda, leda byste neměli žádné.

TRIBE je nepochybně technický skvost. Stejně jako všechno, co Meta oznámí v pátek odpoledne, aby to do pondělí utopila v jiné kauze. Opravdová otázka ale zní: Potřebujeme digitální dvojče mozku, když většina z nás stejně přemýšlí o tom, co si dá k večeři a proč nás ten a ten na Threads zablokoval?

Až si příště přečtete titulek „Meta odhalila model, který dekóduje lidské vědomí“, vzpomeňte si na toto: stejná firma vám nedokáže spolehlivě doručit zprávu na Messengeru bez zpoždění. Ale jejich AI už prý ví, že se vám ta ironická poznámka právě teď líbí. Až o tom bude mít sedmdesátkrát větší jistotu, pošle vám nabídku na antidepresiva.

Vaše soukromí je nám fuk. Ale váš mozek – ten chceme. – Meta, 2026

Autor: Milan Hausner | neděle 29.3.2026 11:24 | karma článku: 0 | přečteno: 22x

Milan Hausner

  • Počet článků 424
  • Celková karma 9,46
  • Průměrná čtenost 206x
Milé čtenářky i čtenáři, doba popracovní se vyznačuje tím, že zaměstnává mou uštěpačnou povahu víc, než když jsem na to neměl čas. A tak píšu a píšu, a doufám, že se alespoň občas nad mým slovosledem rozlije na vaší tváři úsměv, i když ono to vlastně ani tak k smíchu není.

Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.
 

