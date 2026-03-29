Pozor, pozor! Meta zase zachraňuje lidstvo. Tentokrát vaším mozkem.
Je to „foundation model“. A umí to, na co js
„Facebook skenuje mozek a ví, co si myslíme“
me všichni čekali – předpovídat, co se děje ve vaší hlavě, když koukáte na kočičí videa.
Firma Marka Zuckerberga, která nám už dala Metaverse (pamatujete? Ty prázdné místnosti bez nohou), nyní oznamuje, že vyvinula digitální dvojče vašeho mozku. Ale nebojte, je to jen „in-silico neuroscience“. Což je odborný výraz pro: „už nemusíme platit dobrovolníkům za to, že dvě hodiny nehnutě leží v tunelu, zatímco jim pouštíme akční filmy.“
70x větší rozlišení? To je jako jít z brejlí do kontaktních čoček!
Hlavní tahák modelu TRIBE je jeho sedmdesátinásobné zvýšení rozlišení oproti předchozím systémům. Co to ale znamená v praxi? Zatímco dřív vědci s jistotou říkali: „Tahle oblast se rozsvítila, asi přemýšlíte o jídle,“ dnes model TRIBE s jistotou prohlásí: „Tahle oblast se rozsvítila, pravděpodobně přemýšlíte o tom veganském burgeru, který jste viděli na Reels, a konkrétně o té okurce na něm, která vám přijde zbytečná.“
Je to průlom. Skutečný. Hlavně pro marketingové oddělení. Zero-shot capability: Mluvte cizí řečí, mozek to stejně nezvládne
Nejvíce se ale Meta chlubí takzvanou „zero-shot“ schopností. Model údajně zvládne předpovídat mozkovou aktivitu u lidí, na kterých nebyl trénovaný, a v jazycích, které nikdy neslyšel.
„Je to jako kdybyste naučili psa sednout si na povel ‚fuj‘, a on si pak sedl i když na něj zakřičíte ‚papat‘,“ vysvětluje tisková zpráva s tím, že tato analogie dává smysl pouze v Silicon Valley. Ve skutečnosti to spíš znamená, že model umí hádat s podobnou přesností, jako když se snažíte uhodnout, co si vaše kočka myslí. Tedy špatně, ale vy to stejně prodáte jako umělou inteligenci.
Digitální dvojče mozku – vaše soukromí už není vaše, je Meta
Celý ten humbuk kolem „in-silico neuroscience“ má jednu jedinou praktickou výhodu:
Meta už nebude potřebovat váš mozek skutečně skenovat. Stačí, když si vytvoří jeho digitální kopii. A protože Meta má vaše fotky, zprávy, polohu, seznam přátel a teď už ví, jak přemýšlíte, může vám konečně ukazovat reklamy na prášky na spaní ještě předtím, než si uvědomíte, že jste unavení.
„Lidé se ptají na etiku,“ řekl na tiskové konferenci jeden z výzkumníků, který si říká „Dr. Future“ a nosí tričko s nápisem „Move fast and break synapses“. „Ale my jsme se rozhodli pro otevřenou vědu. Zveřejnili jsme kód, model i demo. Aby každý výzkumník na světě mohl ověřit, že jsme mu omylem neukradli jeho myšlenky na lepší sociální síť.“
Realita? Kdo ji potřebuje, když máme tiskovou zprávu
Odborníci z oboru, kteří nejsou na výplatní pásce Meta, však zůstávají mírně skeptičtí. „FMRIskeny jsou hlučné jako sekačka na trávu,“ uvedl anonymní neurovědec z univerzity, která nemá dostatek financí na vlastní fMRI. „Model může mít sedmdesátkrát vyšší rozlišení, ale pokud vstupní data jsou k ničemu, výsledkem je jenom sedmdesátkrát podrobnější maglajz. Ale hezké, barevné prd. To se dobře prodává.“
Jiný kritik dodává: „Zero-shot schopnost? To zní skvěle, dokud si neuvědomíte, že model prostě hádá. A když se splete, nikdo to nepozná, protože mu nemáme jak zkontrolovat, co se skutečně děje v mozku někoho, kdo poslouchá podcast o pěstování kedluben. Třeba tam nic neděje. Třeba je mozek prázdný jako Metaverse.“
Meta čte vaše myšlenky? Teda, leda byste neměli žádné.
TRIBE je nepochybně technický skvost. Stejně jako všechno, co Meta oznámí v pátek odpoledne, aby to do pondělí utopila v jiné kauze. Opravdová otázka ale zní: Potřebujeme digitální dvojče mozku, když většina z nás stejně přemýšlí o tom, co si dá k večeři a proč nás ten a ten na Threads zablokoval?
Až si příště přečtete titulek „Meta odhalila model, který dekóduje lidské vědomí“, vzpomeňte si na toto: stejná firma vám nedokáže spolehlivě doručit zprávu na Messengeru bez zpoždění. Ale jejich AI už prý ví, že se vám ta ironická poznámka právě teď líbí. Až o tom bude mít sedmdesátkrát větší jistotu, pošle vám nabídku na antidepresiva.
Vaše soukromí je nám fuk. Ale váš mozek – ten chceme. – Meta, 2026
Milan Hausner
Na rande s nemocí...ale jakou? (VI)
Záchranářka, co už viděla leccos, si tentokrát na rande vybrala vážně zajímavý objekt. Kam se takový vztah může vyvinout? No, uvidíte sami.
Milan Hausner
Portrét padoucha 21. století: Když chatbot přestane být poslušným nástrojem
Každá doba má své typické padouchy. Dvacáté století jich mělo na výběr hned několik: od zlověstných diktátorů přes šílené vědce až po korporátní magnáty, kteří prodávali duše za zisk.
Milan Hausner
Život bez digitálních závislostí? Jen když se dá sdílet
Rodina detoxuje. Mobily v koši, tablety pod stolem, pes lajkuje. Wide formát běží, svědomí se načítá. Digitální pokrytectví v přímém přenosu – a všichni se tváří offline.
Milan Hausner
Plat je věcí veřejnou… aneb co bude, až opravdu bude…
Výborně, dámy a pánové, vítáme vás u stolu, který je prostřený pro skutečně výjimečný gurmánský zážitek. Dnešní menu vám bude servírováno v několika chodech a ručíme za to, že se u něj pobavíte, možná i pozastavíte
Milan Hausner
Modla, kněží a poddaní tam dole
„AI umí psát, kreslit i rozhodovat. Právo ale zůstává pozadu: definice vágní, odpovědnost mlhavá. Když technologie běží sprint, paragrafy kulhají na obě nohy.
Obří razie v českém fotbale. Asociace prověřuje prvoligové sudí i hráče Šiguta
Policie v souvislosti s podezřením z korupce v českém fotbale napříč několika úrovněmi soutěží...
Stanice metra Českomoravská po roce otevřela. Zaujmou černé bublinky a tichý eskalátor
Českomoravská je po více než roce znovu otevřená. Kompletní rekonstrukce proměnila stanici z roku...
Demonstrace na Letné: Dorazilo zhruba 250 tisíc lidí, máme fotky z místa
Letenská pláň se v sobotu zaplnila lidmi. Na demonstraci svolanou spolkem Milion chvilek pro...
MS v krasobruslení 2026 v Praze: Do O2 areny zamířila světová špička, předvedli se i Češi
Po dlouhých 33 letech se mistrovství světa v krasobruslení opět vrátilo do Česka. A to konkrétně do...
Jo Nesbø a jeho temný detektiv Harry Hole míří na Netflix. Novinka startuje už tento týden
Pokud patříte mezi milovníky severské krimi, máte se na co těšit! Už ve čtvrtek začne na...
Praha
Příští běžci fandili. Pražský půlmaraton
Praha
Kdopak to asi je? Pražský půlmaraton
Praha
Plácneme si? Pražský půlmaraton
Strašnice
V kostele v Praze 10-Strašnicích se na Květnou neděli 29.03.2026 uskutečnila tradiční slavnostní...
Vyhrajte balíček pivní kosmetiky pro krásné a silné vlasy
Milujete tradiční české ingredience a svěží vůně? Pivní kosmetika je legendou, která pomáhá vlasům k vitalitě a lesku již po generace. Zapojte se...
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.