Pozor na oči, slunce a hlavně na vlastní úsudek
... vlastně nikam cestovat. Stačí se podívat do nejbližší či jen místní tuzemské politické debaty, kde své vlastní galaktické představení s pravidelnou spolehlivostí předvádí dokonale zatemněný jedinec.
Zatímco astronomové varují před poškozením sítnice a doporučují speciální svářečské brýle, v hlavě takového ideologického matadora probíhá zatmění zcela opačného druhu: světlo pochybností nemá šanci uniknout jeho gravitaci, a on sám už dávno zapomněl, že nějaké slunce vůbec existovalo. Pojďme si tohoto „pana Všehosvětlého“ rozebrat podrobněji, neboť jeho osobní mentální nastavení se stává nebezpečným vzorem pro celou společnost.
Anatomie jednoho čistého názoru: Od izolace k systému
Je to muž/žena, jehož názorová výbava připomíná černou díru. Nejenže se v ní ztrácí jakýkoliv dotek s realitou, ale tento psychologický stav se postupně propisuje do chodu celých institucí i veřejného prostoru.
1. fáze: Dokonalá termofyzikální izolace a jeho vlastnosti
Zatímco běžný člověk občas zakopne o realitu: například když zjistí, že rohlík stojí víc než včera, nebo že na úřadě opět nefunguje systém, náš pan Všehosvětlý disponuje jedinečným filtrem. Všechny jevy ve vesmíru rozdělí do dvou škatulek:
Důkaz o tom, že měl celou dobu pravdu versus Spiknutí nepřátel, kteří se snaží maskovat, že měl celou dobu pravdu.
Fakta na něj nepůsobí jako argumenty, nýbrž jako nepřátelské projektily. Když mu ukážete graf, který popírá jeho teorii, s úsměvem mučedníka pokrčí rameny: „Přesně tohle by přece zkorumpovaná data tvrdila.“
Mezi klíčové vlastnosti takového jedince patří:
- Absolutní absence sebereflexe: Pan Všehosvětlý je přesvědčen o své neomylnosti. Pokud se někde stala chyba, byla to chyba někoho jiného, nebo selhání vnějších okolností, které proti němu konspirují.
- Povýšenost a pohrdání oponentem: Protože on drží pomyslný vypínač světla, na všechny ostatní hledí buď s lítostí (jsou to „ovce“), nebo s despektem (jsou to „zaprodanci“). Diskuzi nevede, on pouze přednáší pravdy.
- Emocionální závislost na konfliktu: Jeho identita je definována bojem proti „temnotě“ (kterou definuje on sám). Kdyby nastal mír a shoda, ztratil by smysl existence.
2. Fáze: Svět bez šedi a nepropustný skafandr
Pro pana Všehosvětlého neexistují odstíny šedi. Kdo s ním souhlasí na 99 %, je podezřelý dezolát. Kdo s ním nesouhlasí v jediném detailu, je okamžitě agentem protistrany, placeným trolem nebo ideologickým sabotérem.
Jeho domovem je sociální bublina, kde algoritmy s chirurgickou přesností odřezávají jakýkoliv závan cizího vzduchu. Žije v ekosystému, kde si všichni navzájem tleskají za to, jak hluboce prokoukli hru mocných či těch druhých. Skutečný svět ho vlastně nudí, protože je v něm až příliš mnoho náhod, chaosu a chybějících konspiračních linií. Však také pořád píše z toho jediného svého pohledu na svět, nejspíše už prostě nemá v oku už žádnou slepou skvrnu.
3. fáze: Vrchol kariéry – Debata s oponentem
Setkání s panem Všehosvětlým v ostré diskuzi, ať už na sociální síti, na schůzi, nebo v televizním studiu, je zážitek srovnatelný s pokusem vysvětlit kvantovou mechaniku kobercovému čtverci.
- Vy přinesete ověřená data. On vytáhne pocity a metaforu.
- Vy ukážete logický závěr. On vytáhne výstřižek z roku 2014, který sice nemá s tématem nic společného, ale zní velmi znepokojivě.
Když už mu docházejí argumenty, nasadí svůj nejcennější trumf: hluboký, shovívavý úsměv člověka, který ví něco, co vy ne, ale „nemůže vám to říct, protože byste to stejně nepochopili“. Zatemnění je dokonáno, místnost je beznadějně vyvětrána od jakéhokoli závanu pochybností.
Mechanika šíření tmy: Když se z diagnózy stane norma
Tento osobní syndrom se pak bohužel zrcadlí jako intelektuální a společenské zatemnění. Když podobně uvažující směr získá monopol na interpretaci reality, veřejný prostor se mění v jednu velkou černou díru. Tento proces obvykle nezačíná radikální cenzurou, ale nenápadným posunem v tom, co je považováno za „správné“ či „společensky únosné“.
- Monopolizace veřejného diskurzu: Komplexní problémy jsou redukovány na binární dělení: buď jste s námi, nebo jste „dezinformátor“ či „nepřítel pokroku“. V takovém prostředí mizí prostor pro kompromis a kritické myšlení.
- Autocenzura z obav ze sankcí: Lidé včetně odborníků či novinářů začínají raději mlčet, než aby čelili společenskému lynči. Zatemnění tak nepostupuje jen shora, ale šíří se zdola strachem.
- Ideologizace institucí: Místo toho, aby školy, úřady či vědecká pracoviště sloužila jako neutrální prostory pro svobodné hledání pravdy, stávají se hlásnou troubou jediné správné ideologie.
Důsledky pro společnost: Život ve tmě
„Když všichni myslí stejně, nikdo nemyslí příliš mnoho.“ — Walter Lippmann
- Ztráta korektivní zpětné vazby: Žádná politická doktrína nemá patent na absolutní pravdu. Pokud odmítáme naslouchat oponentům, přicházíme o varovné signály. Společnost řízená lidmi typu pana Všehosvětlého jede plnou rychlostí ke zdi, protože varovné cedule jsou označeny za propagandu.
- Růst společenského napětí: Tlak jednoho dominantního názoru nevede k harmonii, ale k potlačovanému hněvu a radikalizaci v bublinách, které zůstávají mainstreamu skryty až do okamžiku, kdy se naplno projeví ve volbách nebo krizích.
- Eroze důvěry: Lidé ztrácejí důvěru v instituce, jakmile nabydou dojmu, že slouží k prosazování úzké agendy namísto objektivní služby veřejnosti.
Cesta ven: Obnova svobody slova a kritického myšlení
Lékem na ideologické zatemnění není nahrazení jednoho dogmatu jiným, ale návrat k principům svobodné diskuse, respektu k faktům a ochraně odlišných úhlů pohledu.
Demokracie nestojí na tom, že všichni souhlasí, ale na tom, že spolu dokážou nesouhlasit bez toho, aby byla druhá strana morálně diskvalifikována. Ať už tedy sedíte doma a pozorujete vesmírné divadlo skrze svářečské sklo, nebo se díváte na zarytého politického dogmatika, pamatujte: největší nebezpečí nehrozí zvenčí, ale z naší vlastní neochoty pustit dovnitř světlo pochybností. Zbavme se mentálních filtrů, než bude trvalá tma standardem. A zvláště prosím některé diskutéry zde, aby se nad tímto tématem, nikoli nad sebou zamysleli.
Vlastní prompt Grok Imagine
Milan Hausner
Jedna paní povídala, a tak to tak prostě je… říká pan Trump
Celá tato záležitost je učebnicovým příkladem toho, co se stane, když se vědecká metoda nahradí metodou „jedna paní povídala“ (nebo v tomto případě „někteří lidé to říkají“) a politickým marketingem.
Milan Hausner
Jak jsem se ztratil v letopočtu a místopisu
Když jsem se poprvé pustil do WenWare, čekal jsem jen další z mnoha digitálních hříček. Banální únik z reality, který na pár minut ukradne pozornost a pak tiše zmizí v zapomnění.
Milan Hausner
Táborová výzva: razítko pro guláš a další
Veleben buď papír, neboť papír snese všechno – včetně vznešených myšlenek, které prošly hlavou úředníka s přesností a hloubkou parního válce.
Milan Hausner
Strach v mramoru a betonu, dvě tváře téhož
Václav Havel kdysi poznamenal: Moc je anonymní a neosobní a přežívá jen díky naší ochotě ji hrát. Když se však podívám na současný svět, vidím, že tato hra má dvě tváře, které se odrážejí v sobě navzájem jako v zakřiveném zrcadle.
Milan Hausner
Od sociálního inženýrství k resilienci: Děje se to dnes skutečně v našich školách?
Podle nejnovější studie IDEA při CERGE-EI se vzdělání v Evropě stále docela slušně dědí. (odkaz pod článkem) Rodiče vysvětlují zhruba 57 % přenosu z prarodičů na vnoučata, prarodiče dalších 31 %.
|Další články autora
V těchto dnech se láme osud českého Tesca. Britové už hledají kupce pro své obchody
Britští vlastníci Tesca podle mnohých finančních médií rozjíždějí prodej svých aktivit ve střední...
Jste milovníkem italské kuchyně? Tak se ukažte!
Pizza, těstoviny, tiramisu nebo Aperol Spritz. Italská kuchyně patří bezpochyby k nejoblíbenějším...
Kolik toho víte o vesmíru?
Planety, černé díry, Měsíc nebo slavné vesmírné mise. Vesmír fascinuje lidstvo od nepaměti a dodnes...
V Letenských sadech hořelo, na nábřeží se odkláněla veřejná doprava
V Praze v Letenských sadech hořelo. Na místě zasahovalo několik jednotek hasičů. Podle policie byl...
Barrandovský kopec bez pozlátka luxusu. Nafotili jsme zákoutí, kterým se filmová čtvrť nechlubí
Filmový magnát Miloš Havel. Režiséři a herecké star. Takhle obvykle vnímáme Barrandov, hlavně jeho...
Ústavní soud vyhlásí, jak rozhodl o další stížnosti Jiřikovského kvůli vazbě
Ústavní soud (ÚS) dnes vyhlásí, jak rozhodl o stížnosti Tomáše Jiřikovského, hlavního aktéra...
Rychlík na Blanensku srazil dva muže, jeden z nich střet nepřežil
Rychlík u železničního přejezdu v Rájci-Jestřebí na Blanensku srazil dnes odpoledne dva muže...
Stížnosti na nepořádek spustily změnu. Praha 5 bude na úklidovou firmu přísnější
Praha 5 zpřísňuje kontrolu úklidu ulic. Reaguje tak na stížnosti obyvatel Smíchova, kteří si po...
Vandalové zničili dveře hrádku Aichelburg v Krkonoších, je dočasně uzavřený
Vandalové zničili dveře od lesního hrádku Aichelburg u Horního Maršova ve východních Krkonoších....
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...
- Počet článků 707
- Celková karma 8,46
- Průměrná čtenost 190x
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.
Ostatní mé publikace naleznete na mém profilu linkedin.
Knihy: Každý blázní po svém, Seznamte se, 1.A. Dialýza: Příběhy z čekárny naděje, Zápisky z mastného konce dějin. LSD.