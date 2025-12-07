Povídali, že mu hráli: o digitální dovednosti, občanské kompetenci a čtení mezi řádky
Děkuji Jankovi Wagnerovi na pefagogickém infu za publikaci některých materiálů k obecnému pohledu na AI podle evropských dokumentů. (PISA, draft AI kompetencí, EduCOm 3.0). Jsou to příspěvky, které ukazují, jakým směrem se dnes musíme na AIčko dívat.
O to více mne překvapuje pohled metodických útvarů ministerstva školství.
Ještě jsem si nikde nepřečetl o postavení AI jako nového fenoménu, stále jde jen o digitální gramotnost a to už jsme si několikrát vysvětlili, že tomu tak prostě a jednoduše není.
V době, kdy se tato oblast řítí rychlostí blesku, AI dětem sklízí zaslouženou a těžce odpracovanou i cenu za první nástin osnov (vida, tady nám zůstal původní termín místo očekávaných výstupů učení, což považuji za skvělý počin). Přesto AI podle metodiků patří do digitálních kompetencí.
Povídali, že mu hráli. A tak doufám, že tento trend nové občansko-mediální gramotnosti, na který už upozorňuji dlouho, se konečně nějak propíše do oficiálních materiálů.
K 1. listopadu vydal hlavní pověřenec pro ochranu osobních údajů přípis k regulaci Ai ve veřejné správě. Přenos těchto pravidel je do praxe škol také nezbytný. Zde jen konstatuji ten nejzásadnější požadavek:
Nad veškerými výstupy AI, které mohou ovlivnit vzdělávací cestu, musí být LIDSKÝ DOHLED. (Pro ty, co si snad myslí, a jsou takoví, že jim formativní hodnocení napíše mašina).
Představte si umělou inteligenci jako geniálního, ale lehce rozmarného puberťáka. Umí bleskově vyřešit úkol, který jste mu zadali, ale občas je třeba mu porozumět, nasměrovat ho a hlavně – nekriticky nevěřit každé jeho výmluvě. A právě proto je zařazení AI čistě mezi „digitální dovednosti“ stejně mylné, jako považovat rodičovství pouze za kurz vaření a praní prádla. Je to komplexní občanská mise, která vyžaduje notnou dávku čtenářské gramotnosti, abyste pochopili, co vám to vlastně ten váš digitální svěřenec chce (nebo nechce) říct.
AI jako digitální dovednost aneb „Umím si to naklikat“
Tradiční pohled na AI jako na digitální dovednost je stejně přímý jako návod k použití rychlovarné konvice.
Cíl je jasný: stisknout správná tlačítka, aby se voda ohřála, a nespálit se. V tomto světě je AI jen super chytrý nástroj. Chcete prezentaci? „Hej, ChatGTP, napiš mi něco o fotosyntéze, ať to mám do zítra do školy.“ Potřebujete obrázek? „Dalle, vygeneruj mi kočku, která hraje na housle v kosmu.“ Je to funkční, efektivní a neuvěřitelně užitečné. Tato dovednost se učí podobně jako jízda na kole – zkoušíte to, dokud nenabijete kokos (nebo dokud vám AI nevyplivne nesmysl), a pak se z chyb poučíte.
Tento přístup je jako naučit se řídit auto, aniž byste chápali pravidla silničního provozu. Můžete být skvělý řidič, ale pokud nevíte, co znamená červená na semaforu, skončíte brzy v příkopě. A přesně takový je přechod k občanské kompetenci.
AI jako občanská kompetence aneb „Nenechám se okecat (ani od algoritmu)“
Zde se z uživatele stává občan digitálního věku. Nejde už jen o to, jak AI použít, ale proč a s jakými důsledky. Tato perspektiva z vás dělá něco jako digitálního detektiva nebo soudce.
- Etika: Když AI doporučí nepřijmout někoho na pracovní pozici, je to spravedlivé, nebo jen reprodukuje historické předsudky z dat, která „snědla“? Je to, jako když váš puberťák prohlásí, že všichni, kdo nosí červené tričko, jsou divní – protože to jednou řekl jeho kamarád.
- Společenské dopady: Bude AI likvidovat pracovní místa? A pokud ano, kdo za to nese odpovědnost? Je to jako diskutovat o tom, zda mít ve městě továrnu, která zaměstná lidi, ale také znečistí vzduch. Občansky kompetentní člověk o těchto věcech přemýšlí a ptá se.
- Soukromí a manipulace: Když se vám v síti objevují podivně cílené reklamy, je to AI, která vás „pozoruje“. Občanská kompetence je ten vnitřní hlas, který křičí: „Hej, někdo mi tu kouká přes rameno a snaží se mi prodat můj vlastní život!“
V tomto režimu nejde o to, jestli umíte AI použít, ale jestli jí rozumíte jako společenskému fenoménu. A k tomu potřebujete tu nejlepší zbraň: čtenářskou gramotnost.
AI jako čtenářská gramotnost aneb „Co mi tím básník vlastně chtěl říci?“ (aneb Chatování s básníkem)
Interakce s AI
Interakce s AI je jako čtení velmi zvláštní knihy, kterou píšete společně. Vy jste spoluautor, který dává podněty, a AI je hyperaktivní spisovatel, který občas trpí „spisovatelským blokem“ v opačném smyslu – nedokáže přestat psát.
- Promptování jako básnická dílna: Když napíšete „něco o psech“, AI vám dá suchý encyklopedický výstup. Když napíšete „Napiš vyprávění o smutném jezevčíkovi, který našel odvahu a přestal se bát vysavače“, otevřete bránu do literárního univerza. Umění promptovat je jako umění klást dobré otázky při interview. Špatná otázka = strohá odpověď. Dobrá otázka = příběh, který vás zaujme.
- Kritické myšlení a ověřování: AI je ten přítel, který vždycky zní nesmírně sebejistě, i když si polovinu věcí vymýšlí. Její „halucinace“ (vymýšlení si faktů) jsou legendární. Čtenářská gramotnost v tomto kontextu znamená nebrat vše za bernou minci. Když vám AI tvrdí, že „velryba je nejrychlejší suchozemské zvíře“, nesmíte jen přikývnout. Musíte ji přečíst „mezi řádky“ a říct si: „Počkat, tady něco nehraje. Velryba? Suchozemská? Jdi už spát, ChatGTP, zase jsi byl moc dlouho vzhůru.“
Proč je to všechno dohromady?
AI je jako kuchyňský robot.
- Digitální dovednost vás naučí, jak ho zapojit do zásuvky a které tlačítko stisknout.
- Občanská kompetence vás naučí přemýšlet o tom, jestli je etické, že byl vyroben dětskou prací, a jak jeho masové používání změní trh práce pekařů.
- A čtenářská gramotnost je schopnost přečíst si návod, abyste pochopili, že nemáte míchat vařečkou v hrnci, když je robot zapnutý, a hlavně – abyste poznali, že váš robot občas místo cukru sype do těsta sůl, a vy jste to museli ochutnat a opravit ho.
Považovat AI pouze za digitální dovednost je proto jako koupit si Ferrari a jezdit s ním jen na nákup do vzdáleného obchodu na dvě stě metrů. Je to obrovské plýtvání potenciálem. Abychom z AI nezískali jen rychlého, ale občas líného a chybujícího pomocníka, musíme z ní vychovat informovaného, etického a kriticky uvažujícího společenského partnera. A to se bez občanské a čtenářské gramotnosti jednoduše neobejde. Jinak nám ten puberťák ještě celý dům převrátí naruby – a my nebudeme ani vědět, jak se to stalo.
Milan Hausner
|Další články autora
- Počet článků 213
- Celková karma 8,76
- Průměrná čtenost 206x
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.