Pouliční interview není o vzdělanosti národa...tedy aspoň doufám...
Nijak jsem nehodnotil vzdělání a jeho dopady na ty naše teenagery, satiricky jsem si spíš utahoval z těch, kteří na základě pouličních interview dělají sáhodlouhé soudy o (ne) vzdělanosti populace a i těch moulů s mikrofonem či kamerou. Šlo mi opravdu o ten formát, který je tak populární a tak zoufale dezinformační. A víte co? Je to vlastně skvělý příklad toho, jak zajímavě může jakýkoli text v době digitální fungovat.
Čteme každý trochu jinak: a to je v pořádku. Někdy je to jako dívat se na obraz: jeden vidí barvy, druhý příběh a třetímu to připomene vlastní zážitek. Žijeme ve světě plném podnětů: Naše pozornost občas přirozeně přeskakuje jako motýl mezi květinami. Když v textu narazíme na něco známého (třeba „mladí“ a „vzdělání“), někdy nás to automaticky zavede k našim vlastním myšlenkám na toto téma. Náš mozek miluje novost. Každá notifikace, odkaz nebo zajímavá odbočka je jako malá odměna. Číst soustředěně jednu věc je někdy jako jíst pohanku, když vedle čeká dortík (nebo uherák, to podle chuti).
Raději budeme mít přehled „o všem trochu“, než se ponořit do jedné věci. Je to jako sbírat zajímavé kamínky na pláži, ale nevšimnout si, že za námi stojí velryba. Tohle znám věru dobře. Čteme tolik textů, že z nás jsou „skenovači klíčových slov“. Vidíme „mladí + neznalost“ a už dotváříme svůj názor. Někdy nám uteče, že autor hrál úplně jinou hru.
Pokud navíc čteme blog, který se většinově věnuje politickým kontroverzím a ostré kritice z jedné či druhé strany, naše mysl se automaticky nastaví na tento režim a uplatňujeme jej na všechno. Jako bychom vešli do knihkupectví plného detektivek a pak se divili, že i básnická sbírka v regále je nějaká podezřelá. Tento kontext může nevědomky zkreslit naše vnímání i těch článků, které mají zcela jiné určení.
Různé úhly pohledu jsou obohacující: I když se původní záměr autora a interpretace čtenáře rozcházejí, mohou vzniknout zajímavé debaty. Někdy objevíme souvislosti, které ani autor původně nezamýšlel. Texty žijí vlastním životem: Jakmile článek publikujeme, začíná žít mezi čtenáři. Každý si z něj nese trochu jiný význam – a to je vlastně povzbuzující síla jakéhokoli textu. Pro mne je včerejší diskuze poučením, zda to už někdy opravdu nepřeháním s tím „nadhledem.“
Nejsme špatní čtenáři. Jen občas čteme v prostředí, které vypadá jako herna plná blikajících světýlek, a navíc jsme si už zvykli, že z reproduktorů zní stejný hudební styl. A v té herně se někdy zapomene, že jsme právě začali poslouchat něco úplně jiného.
Čtení je jako společná hra, kde autor připraví hřiště, ale čtenáři přinesou své vlastní míče. A někdy se hraje úplně jiná hra, než se plánovala – a může to být zábavné.
Pěkný den a ať vás čtení baví a inspiruje! Přinejmenším tak jako mne.
Milan Hausner
1A ...začínáme s mindfullness (14)
Do moderní školy vstupuje celá řada nových aktivit, o kterých metodici slyšeli, že přispívají... k relaxaci, lepšímu učení, klidu v duši. Takovými kroky jsou i pro první třídu procesy mindfullness, exitky a ledoborky.
Milan Hausner
Mladí na špici AI pelotonu, senioři hodně v závěsu. Jak si Česko vede v AI? OECD (2025).
Pár čísel v celosvětovém srovnání OECD v loňském roce ukazuje, kam se náš svět pomalu, ale jistě sune. Nestojíme si tak špatně, ale zase to také není žádná velká sláva, jak se mnozí snaží pořád vytrubovat.
Milan Hausner
Civilizace se oficiálně zhroutila = puberťáci neznají prezidenty
„Puberťák nezná prezidenty. Čumilové na sítích propadají panice a rozhořčení, školy svolávají krizové štáby a experti varují, že civilizační úpadek dorazil rychleji, než stihly vyjít nové učebnice. Národ hledá viníka.“
Milan Hausner
Devět let = zlomový věk čtenářské gramotnosti
Devítileté děti dnes stojí na zvláštním prahu. Ještě včera hltaly příběhy, dnes už jen hltají notifikace. Mezi osmým a devátým rokem se totiž stane tichý zlom: svět knih začne prohrávat.
Milan Hausner
1A, rodiče a AI k tomu (13), budoucnost se blyští
AI už v 1.A je, ale odezvy rodičů, ostatně jako vždy, jsou dvojí, možná vlastně trojí... demokratická třídní schůzka určitě najde východisko...
- Počet článků 336
- Celková karma 9,21
- Průměrná čtenost 205x
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.