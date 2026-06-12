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Potřetí "od třetí."

Vítejte na dalším pokračování naší diskuze; tentokrát už ne o tom, kdo koho přeřval v diskuzi, ale o tom, jak jsme se po jedné zdánlivě ostré, místy až kabaretní debatě nakonec dobrali překvapivě širokého konsensu.

Ano, chvílemi to vypadalo, že kdo nezačne s angličtinou v šesti, skončí jako sběrač hub bez budoucnosti. Ano, padaly dramatické výroky, a zdálo se, že můj postoj, že na věku začátku nezáleží, že výsledek výuky je multifaktoriální a tvrzení pana Urbana, že odsun povinné výuky angličtiny je málem zločin. Zdánlivě antagonistické názory se ale najednou bez velkých slov vlastně protly.

Ale když se emoce usadily, ukázalo se, že se vlastně shodneme skoro na všem. Tedy vyjma jediné věci: kdy PŘESNĚ začít.

Není na škodu začít brzy, pokud má k tomu škola opravdové podmínky.

Papouškova matematika

Učitelka Marcela, kvalifikace: maturita, nadšení a půlroční kurz v Čáslavi, pustí CD přehrávač nebo YouTube.

„Repeat after me. Apple.“
„Eppl.“
„Very good!“

A šestiletá Terezka si s chirurgickou přesností zafixuje výslovnost, kterou bude později přepisovat stejně těžko jako rodinné trauma z roku 1998. Ne proto, že by Marcela byla špatná. Ale protože šestiletý mozek není továrna na fonetiku.

Přesně tady se naše debata poprvé uklidnila. Všichni jsme uznali, že kvalitní model výslovnosti je víc než básnička ve školce.

Co říká věda – a proč ji má smysl brát vážně, i kdyže ne jako náboženství

Velká studie MIT a Harvardu s 670 000 respondenty (2018), největší jazykový výzkum v historii, ukazuje, že rozdíl mezi začátkem učení se cizímu jazyku „od narození“ a začátkem kolem 10 let je v dlouhodobém výsledku prakticky nulový. Žádné signifikantní vlivy. To je i má empirická zkušenost. Proto stále tvrdím, že rozvoj angličtiny jako nezbytného jazyka je odvislý od všeho možného jen ne od toho věku (do 10 let).

Škodolibě si říkám, lidičky se rádi vylepšují, a z toho plyne, že respondenti tohoto rozsáhlého testu jsou nejspíš ti, co se chtějí ukázat. Spíš ti sebevědomější, co jazykem nepochybně vládnou..
Padesát procent populace má ale s jazyky docela problém, o nich nám tento supervýzkum neříká nic. I když vlastně všechno. Pokud ranná výuka se nepropíše u těch motivovaných, propíše se u těch průměrných? Jsem si jist, že nikoli.

Ale právě to je pointa: Kdyby raný start dával dětem zásadní výhodu, v tom testu by to bylo vidět.
A tady jsme se v debatě shodli na zásadním:
Dřívější start nepomáhá. Pozdější start neškodí.

Kde to funguje přirozeně

Finsko, Nizozemsko, Skandinávie. Země, které citujeme v každé druhé prezentaci o školství. A všude tam začínají s cizím jazykem kolem 8–10 let. Výsledek?
Nejlépe anglicky mluvící neanglofonní populace na světě.

Ne proto, že by se zde všichni drtili od šesti. Ale proto, že nemají dabing. Takhle řečeno, je to samozřejmě také zkratka. Angličtina tam zní doma, v televizi, ve hrách, v rádiu. Dítě ji nasává pasivně, přirozeně, s výslovností, kterou žádná Marcela s CD nikdy nenahradí. V našem prostředí z prvních hodin bez odborného zázemí zbude jen ...

Výzkumníci z MIT k tomu dodávají:
Pokud máte na výběr mezi „dřív, ale špatně“ a „později, ale kvalitně“, vyberte imerzi. Její efekt smaže věkovou charakteristiku do poslední šmouhy.

Tady jsme se shodli potřetí:
Kvalitní imerze dává ranému papouškování hodně na frak.

Proč tedy u nás vzniká ten tlak na výuku od kolébky?

Protože odpověď je lidská, ne vědecká:

  • rodiče mají úzkost, aby něco nezanedbali
  • je to dnes vděčné mediální téma
  • ředitelé škol potřebují marketingové brožury
  • učitelé bez aprobace potřebují pracovní místa

A šestileté děti?
Ty mají v hlavě akorát ten eppl.

Po všech argumentech, emocích i výkřicích jsme se vlastně shodli na dvou věcech:

  1. Kvalitní učitel ve třetí třídě je lepší než kdokoli neaprobovaný v první.
  2. Dřívější start není nutný – ale ani škodlivý, pokud je přirozený a bez tlaku.

A jediná věc, kde se stále neshodneme?
Kdy přesně začít.
Někdo chce první třídu, někdo třetí.
A to je v pořádku.

Důležité je, že už víme, že nejde o katastrofu ani o spásu.
A že místo paniky máme konečně prostor pro klidné rozhodování.

Třetí třída. Aprobovaný učitel. Ověřeno vědou, praxí i severní Evropou. Zbytek jsou jen módní výkřiky, které se v debatě sice hezky vyjímají, ale realitu nezmění.

A ještě si dovolím přidat pár historek, ty už budou jen k pousmání.

Autor: Milan Hausner | pátek 12.6.2026 19:52 | karma článku: 0 | přečteno: 36x

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Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
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