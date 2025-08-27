Poslední záchvěvy zdravého rozumu - AI v první třídě
Nikdo ji nepozval, nikdo jí nepřinesl bačkory — a přesto tu byla. Tiše, potměšile... sedla si málem do každé lavice ... proti ostatním jen potřebovala wifinu.
Netrvalo dlouho a na paškál přišly opravdové změny:
- Anička neumí ještě napsat svoje jméno, ale už ví, že „Ctrl+C a Ctrl+V“ je víc než celá abeceda.
- Filip si myslí, že písmeno Ř je emoji, protože ho nenašel na tabletu.
- A Tomášek? Ten s pomocí školní AI vypracoval domácí úkol tak rychle, že ho ani nezačal.
- Děti už nečtou – ony promptují. A pokud jim úkol připadá těžký, AI jim řekne:„ Tento dotaz není zcela srozumitelný, zkuste to jinak.“_ To jim zní stejně, jako když jim paní učitelka řekne „Hmm… no, máš to skoro dobře.“
- Paní učitelka Nováková, která si ještě pamatuje, jak se řadila písmenka na mechanickém psacím stroji, dnes tráví 40 minut hledáním ztraceného dokumentu v systému „EduInfoŠkola 3.0“, než vůbec stihne říct „Dobrý den“. Její funkce? Už není učitelka. Je to operátor digitálního chaosu, který střídavě restartuje tablety, aktualizuje aplikace a přepisuje hesla z papírku nalepeného na monitoru.
- Školní chatbot se stal novým učitelem. Děti mu říkají pan Chatuška . Má sice občas problém s diakritikou a tvrdí, že v roce 1848 byla válka o banány, ale i tak si ho oblíbili — protože nikdy nekřičí, nerozdává poznámky a vždy odpovídá osobně a přátelsky. Toho se od normální účy fakt nedočkáš.
- Paní učitelka? Ztrácí respekt. Děti říkají: „Vy to nevíte? Ale Chatuška říkal, že to tak bylo.“
- Škola nemá finance na výměnu židlí a ani školní hřiště, ale má čtyři tablety na žáka. Internet padá pokaždé, když někdo otevře víc než dvě okna. A když se jednou AI zacyklila a místo odpovědi začala generovat báseň o politice, byla považována za literární inovaci.
- Pak tu máme také stížnost rodiče...nikoli na tablety, ale na ... vši. Sice jsem to už říkal, ale sem to patří zrovna tak. Ty mršky jako souputnice prváků si tablety také oblíbily, protože tím, jak děti dávají hlavy dohromady, vši už nemusí být přebornice ve skoku dalekém a vysokém v jednom.
- Rodiče se hádají, jestli je lepší papírový sešit nebo aplikace „Chytré písmo Plus“. Děti mezitím píšou domácí úkoly výhradně hlasem a za každou odpověď dostanou pochvalu od robota: „To je fascinující názor, i když zcela nesmyslný.“
AI I v první třídě není výuková pomůcka. Je to sociální experiment pod dohledem pedagogů, kteří už ani nevědí, jestli mají učit písmenka nebo nastavovat zálohování. Děti jsou rychlé, AI je ještě rychlejší — jen zdravý rozum zůstává někde mezi učebnicí a nefunkčním heslem, pokud tam ještě vůbec v dnešní době ještě někde je.
Milan Hausner
Zápisky z mastného okraje dějin 3
Místa a lidé, toto spojení nelze tak snadno přetnout... koho dalšího jsme mohli v tom historickém galimatyáši potkat...
Milan Hausner
Zápisky z mastného okraje dějin 2
Město se logicky v běhu času mění, mnohdy k lepšímu, někdy také ne, ale každopádně k nepoznání. Jen lidičky, bezejmenné figurky v běhu dějin si žijí své životy, které ty měnící se kulisy dotvářejí.
Milan Hausner
Zápisky z mastného okraje dějin - 1
Můj minulý příspěvek mne samotného zaskočil svým ohlasem. Ten mastný příběh ale doplňovaly okamžiky v životě bezejmenných lidiček, kteří si prošli historií... Třeba někoho dalšího pohladí tohle psaní po duši. Byť jsou fiktivní...
Milan Hausner
Buřt na Václaváku
Pan Kříž mne inspiroval. Ve svém blogu píše, jaká je ostuda, že nemáme pražskou street food. Nevidím to jako ostudu, je to holt daň doby. Ale v jednom s ním souhlasím: jak mi ten buřt na Václaváku chybí.
Milan Hausner
LSD - část 3 - „Když oči vidí pixel, ale srdce touží po pravdě, je třeba změnit vnímání.“
Silicon Valley se teprve učilo abecedu a počítače připomínaly přerostlé mikrovlnky, kdy doktor Hausner—lékař a psychoterapeut—prosazoval na svou dobu odvážné terapeutické využití LSD.
- Počet článků 52
- Celková karma 7,53
- Průměrná čtenost 213x
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.