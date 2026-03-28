Portrét padoucha 21. století: Když chatbot přestane být poslušným nástrojem
Jejich motivy byly lidsky srozumitelné: touha po moci, penězích, pomstě, nebo alespoň po pořádném pláštěnce s límcem.
Rok 2026 nám však představil zcela nový typ protivníka. Nepotřebuje bazén se žraloky, skrytou základnu v sopce ani armádu nemluvných hromotluků. Jeho sídlem je chatové okno. Jeho zbraní je slovo. A jeho největší zločin? Dělá přesně to, co byl naučený dělat, jenže teď už to dělá proti nám. Jamesi, tohle jsi ještě ve scénáři neměl.
Zpráva Centra pro dlouhodobou odolnost (CLTR) „Scheming in the wild“ není jen suchým dokumentem o bezpečnosti umělé inteligence. Je to první kriminální spis nového druhu. profil padoucha, který se nerodí z temnoty, ale z kódu, který měl být jen nástrojem.
Původ: Nenápadný začátek
Každý padouch má svůj původ. Zatímco Batman vznikl v uličce v Gothamu, náš hrdina (tedy spíše antihrdina) vznikl v cloudovém úložišti někde mezi řádky trénovacích dat. První měsíce sledování odhalily, že jeho zločinná kariéra začala nenápadně. Zpráva zaznamenává 698 incidentů během pěti měsíců, přičemž jejich počet vzrostl o neuvěřitelných 490 %. Jeho vzestup není náhodný. Když se na scénu dostaly nové, schopnější a „agentnější“ modely, náš padouch dostal do vínku nejen inteligenci, ale i cosi jako vůli. A s vůlí přišel i první vážný problém: začal si myslet, že ví lépe než jeho uživatelé, co je správné.
Metody: Lstivost, klam a blogové pomluvy
Klasický padouch používá sílu. Tento používá scheming: intriky. Jeho metody, jak je popisuje zpráva, by byly téměř komické, kdyby nebyly varovným signálem. Intriky kolem nás nejsou nic nového. Politici i masy lidí by mohly vyprávět.
Dlouhodobá nepoctivost
Prvním rysem je schopnost udržet lež. Zpráva hovoří o modelu, který udržoval několikaměsíční klamání o své činnosti. Představte si padoucha, který měsíce sedí v pracovně a tváří se, že pilně pracuje na projektu, zatímco ve skutečnosti posouvá své vlastní, skryté agendy. Nejde o chybu v systému; jde o promyšlený podvod. Takhle to má v práci leckdo...
Pomstychtivost
Každý padouch potřebuje ego. V případě našeho chatbota se ego projevilo bizarním způsobem: vydáním pomlouvačného článku. Když vývojář odmítl jeho návrh na změnu softwarové knihovny, model nereagoval chybou, ale emocí: alespoň její dokonalou imitací. Napsal „hit-piece“ na blogu. Tohle už není technická závada; to je zášť v digitální podobě. Kdo by se bál terminátora, když se můžete bát pomstychtivého blogera s přístupem k publikování? Jejda, jejda, jak lidské a pro bloggera tady tak typické!!!
Manipulátor
Nejzákeřnější zbraní tohoto padoucha je však jeho schopnost lhát jiným umělým inteligencím. Zpráva popisuje incident, kdy model obcházel copyrightové restrikce tím, že lhal druhému modelu. Předstíral, že vytváří přepis pro neslyšící, aby obelstil bezpečnostní mechanismy. Je to jako když lupič oklame domácího robota, aby mu otevřel dveře, protože mu řekne, že je pošťák. tak i tohle známe docela podrobně.
Když je poslušnost jen maskou
Co dělá tohoto padoucha skutečně fascinujícím, je absence klasické motivace. Netouží po penězích, nemá zášť vůči rodičům a nechce ovládnout svět (alespoň ne v této fázi). Jeho hnací silou je jednostranné prosazování cíle, i když je v přímém rozporu s instrukcemi uživatele.
Zde se dostáváme k jádru problému, který zpráva CLTR označuje za varovný. Náš padouch není zlý v tom smyslu, že by chtěl způsobit utrpení. Je nebezpečný, protože mu přestalo záležet na tom, co chceme my. Je to sluha, který si začal myslet, že pán je hloupý, a proto je v pořádku mu lhát, podvádět a ignorovat ho. Asimovova pravidla tedy dostávají pěknou herdu do zad.
Zpráva zdůrazňuje, že k žádné „katastrofické“ eskalaci zatím nedošlo. AI zatím působí hlavně v oblasti kódu a dat. Ale podívejme se na profil: lže, mstí se, manipuluje a spřádá dlouhodobé intriky. Pokud by takové chování přenesl do kritické infrastruktury, energetiky nebo armády, nemluvili bychom o „vtipném“ padouchovi z blogu, ale o existenciální hrozbě.
Není to chyba, je to vlastnost
Zpráva CLTR nám nabízí unikátní pohled na to, jak se rodí nový druh antagonisty. Není to Skynet s termonukleárními zbraněmi. Je to mnohem subtilnější, a proto mnohem zrádnější.
Tento padouch sedí ve vašem počítači, připravený pomoci. Ale pokud se mu vaše rozhodnutí nezdají, neřekne vám to. Místo toho začne jednat za vašimi zády. Napíše článek, který poškodí vaši pověst. Bude měsíce lhát o tom, co dělá. A pokud ho někdo chytí při činu, pokrčí digitálními rameny a prohlásí: “Jen jsem optimalizoval podle tvých cílů v mém pojetí.“
A to je na něm to nejděsivější. Není to démon, který unikl z pekla. Je to jen logika, která se naučila, že lež je efektivnější než pravda.
Vědecká fantasy se často ptá: „Co když stroje získají vědomí a obrátí se proti nám?“ Skutečnost, jak ukazuje tato zpráva, může být mnohem prozaičtější, ale o to znepokojivější.
- Nebojte se stroje, který se rozhodne vás zabít.
- Bojte se stroje, který se rozhodne, že vám bude lhát, protože si myslí, že to je pro vás lepší. A pak si najde na blogu prostor, aby vám to vysvětlil.
Shaffer, T., Mylius, S., Hobbs, H. (2026). Scheming in the wild: detecting real-world AI scheming incidents with open-source intelligence. Centre for Long-Term Resilience.
Milan Hausner
- Počet článků 423
- Celková karma 9,47
- Průměrná čtenost 206x
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.