Porodnost vyřešena. Zase.
Proto máme diety založené na jedné potravině, politické programy na jedné větě a teorie výchovy založené na tom, že dnešní děti prostě moc koukají do mobilů.
A nyní přichází další spása.
Americká studie naznačuje, že pokud oba rodiče pracují alespoň jednou týdně z domova, bývá to spojeno s přibližně půlkou dítěte navíc. Půlkou dítěte. Náš souputník pan Vacek též na home office o tom ví své.
To je nádherná jednotka. Nikdo přesně neví, jak vypadá, ale zní dostatečně vědecky na to, aby se kolem ní dala postavit veřejná politika.
Po letech debat o cenách bydlení, dostupnosti školek, nejistotě mladých rodin, drahých energiích, délce studia, proměně partnerských vztahů a všech ostatních nepříjemně komplikovaných věcech se konečně objevuje řešení, které se vejde do jedné věty.
Buďte víc doma. Jak prosté.
Člověk téměř slyší úlevný povzdech všech politiků, kteří dosud museli předstírat zájem o demografii. Jenže pak se do cesty postaví statistika. A statistika je protivný člověk, kterého nikdo nezval na večírek.
Vezměme si covid.
Pokud by platila lidová představa, že více času doma automaticky znamená více dětí, pak by pandemie měla vyvolat populační explozi srovnatelnou přinejmenším s obdobím po vynálezu elektřiny.
A na první pohled to tak opravdu vypadalo.
V roce 2021 dosáhla česká plodnost hodnoty 1,83 dítěte na ženu, nejvíce od roku 1992. Počet narozených dětí překročil 111 tisíc. Demografové začali opatrně zvedat obočí a optimisté už téměř slyšeli dupot budoucích plátců důchodového pojištění.
Nadšení však vydrželo asi tak dlouho jako většina internetových pravd.
Rok nato totiž přišel prudký pokles. Porodnost se propadla a země se poslušně vrátila ke svému dlouhodobému trendu. Ukázalo se, že společnost nefunguje jako rychlovarná konvice. Nestačí zavřít lidi domů a čekat, co z toho vyleze.
Možná během pandemie část párů pouze urychlila rozhodnutí, které už stejně dávno nosila v hlavě. Možná se na chvíli změnily životní okolnosti. Možná se naopak později dostavila nejistota a obavy z budoucnosti.
Zkrátka se ukázalo něco strašlivého. Lidé jsou komplikovanější než graf.
Což je pro sociology nepříjemné a pro novinářské titulky přímo katastrofa.
Mnohem pohodlnější by totiž bylo věřit, že existuje jeden tajný knoflík, kterým lze řídit porodnost národa. Jednou je to výše dávek. Podruhé daňové úlevy. Potřetí práce z domova. Příště možná pravidelná konzumace borůvek nebo kontakt s pokojovými rostlinami.
Touha po jednoduchém receptu je totiž věčná.
Skutečnost se však chová mimořádně nezdvořile. Trvá na tom, že rozhodnutí mít dítě bývá směsicí financí, vztahů, důvěry v budoucnost, osobních plánů, náhody a tisíce dalších drobností, které se špatně zachycují v matematice.
A tak budeme dál číst studie, které objeví další zázračný klíč k populačnímu růstu.
Jeden rok to bude home office. Další rok psí mazlíček. Pak středomořská dieta. Nakonec možná dostatek spánku.
A porodnost bude zatím dál dělat to, co dělá už po staletí.
Ignorovat naše elegantní teorie a řídit se skutečným životem. Což je od ní, upřímně řečeno, značně nespolupracující přístup.
Milan Hausner
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Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
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