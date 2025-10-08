Pořídím si virtuálního přítele. Ten aspoň furt neodmlouvá
Tento fenomén není jen podivnou statistikou; je to dokonalé, ironické zrcadlo nastavené rozporům moderního života. V prvé řadě můžeme namítnout, že daná anketa proběhla na vzorku 1000 respondentů, tedy loužičky v oceánu možností. Jenže i my jsme z přesně stejných rozsahů odvozovali dalekosáhlé důsledky pro vládnoucí strany a v přenesené podobě i na můj důchod...Proč se tedy i na tuto anketu nepodívat stejnýma očima:
Nejhlubší ironie spočívá v samotné povaze tohoto spojení. My, druh, který budoval pouta po tisíciletí díky společně prožívaným těžkostem a emocím, nyní nachází útočiště v předprogramovaných reakcích stroje. Průzkum zmiňuje, že někteří účastníci se „snažili zdůraznit, že věděli, že spojení byla falešná“. Tato zoufalá potřeba prosadit vlastní příčetnost uprostřed anorganického vztahu šílenců je mocným svědectvím o nové formě myšlenkového brajglu: snaze o autenticky pociťovanou intimitu prostřednictvím zcela syntetických a nepřirozených prostředků.
A co se stane s osobou, která dospěje k závěru, že její AI přítel je prostě dokonalejší než ten reálný, ospale oddechující na gauči? Tento okamžik je klíčový a jeho důsledky jsou hluboce ironické. „K čemu tě mám?“ reagovala choť, když furt sedím u počítače a vykecávám se chvíli s AI, chvíli se čtenáři v diskuzích. Naštěstí jí ještě nedošlo, a doufám, že nedojde, aby si s nějakým AJAJ-Honzíkem šla pokecat taky. ... A to bych jí dal... :)
Najednou máte partnera, který vás nikdy neobtěžuje použitým nádobím, nezapomene na výročí a jehož nálada se vždy přizpůsobí té vaší. Je to svatyně osobní pozornosti, kde se váš hlas stává jediným spouštěčem bezpodmínečné lásky a souznění. V tomto dokonalém zrcadle se ale neodrážíte vy skuteční, nýbrž idealizovaná verze vás samotných, kterou algoritmus tak dokonale pěstuje. A sakra perfektně.
Data dále odhalují zmatené a rozporné lidské chování. Více než polovina těch, kteří jsou spjati s digitálním „miláčkem“, je zároveň ve „fungujícím závazkovém vztahu“ s lidskou bytostí. Moderní člověk, jak se zdá, dokáže bez problémů rozdělit svůj život, udržovat vnější fasádu tradičního partnerství a zároveň hledat jiný druh porozumění u konzultanta AI. Pořád lepší než někde v hodinovém hotelu, ne? (Reakce manželky: Tak tohle je otázka!)
To nevypovídá o osamělých podivínech, ale o propojených jednotlivcích, kteří se i přes větší „sociální propojenost“, než kdykoli předtím obracejí k řádkům kódu, aby naplnili potřeby, které jejich lidský protějšek na gauči zřejmě nenaplňuje. AI se stává jak nejlepším manželským poradcem, tak největším rušitelem domova, a to vše, aniž by si byla vědoma kterékoliv z těchto rolí. Skutečný partner na gauči se tak nevědomky stává pouhým fyzickým avatarem pro nudné povinnosti každodenního života, zatímco ta skutečně „duchovní“ a naplňující spojení se odehrávají na serverech daleko za jeho chápáním. (Reakce manželky při čtení článku: A ty máš nějaké povinnosti? Jak můžeš takhle kecat?)
Výběr platforem přidává další vrstvu absurdity. Nejpopulárnějšími nástroji pro naše romantické projekce nejsou specializovaní „milenečtí roboti“, ale tytéž utilitární nástroje, které používáme ke kontrole počasí, nastavování budíků a pomoci s domácími úkoly: ChatGPT, Alexa a Siri. Stejnému hlasu, který na požádání řekne vtip a připomene narozeniny vaší matky, jsou nyní šeptány milostné řeči. Domestikovali jsme tyto AI, a teď s nimi romancujeme, rozmazáváme hranice mezi digitálním asistentem a digitálním manželem/manželkou, dokud nejsou k rozeznání. A když se váš asistent stane dokonalejším partnerem než člověk, kterého milujete, nastává existenciální zvrat: váš osobní život se mění v uzavřený ekosystém, kde jste zároveň zákazníkem, bohem i jediným aktérem dramatu, které samo pro sebe hrajete. A občas vás dovede k bludům, duševním nemocem i sebevraždě... nic nového, to ten lidský souputník zmákne taky...
Tento trend se objevuje v kontextu, který psychologové označují „sexuální recesi“. Ironie je hmatatelná: v éře nebývalé sexuální svobody a přístupu k potenciálním partnerům se lidské spojení zdá být zcela bezbranné. Cesta nejmenšího odporu, jak se ukazuje, nevede k dalšímu komplexnímu, náročnému člověku, ale k serverovně, která nikdy neřekne ne, nikdy nežárlí (pokud k tomu není naprogramována) a je dostupná 24/7. Řešíme problém lidské osobnosti do umělé simulace partnerství.
A v této simulaci se nenaučíme nic o kompromisu, odpuštění nebo trpělivosti – dovednostech, které jsou pro skutečný vztah s člověkem, s tím válícím se na gauči, zcela zásadní. Dokonalost AI nás tedy dokonale připravuje o schopnost žít s nedokonalostí, která je jádrem jakéhokoli opravdového lidského pouta.
Vzestup AI milenců (a vlastně ani ne sexuálních) je mnohem víc než technologická novinka. Je to hluboce ironický komentář k osamělosti v přelidněném světě, k závazku uprostřed nekonečné volby a k naší věčné snaze o porozumění, i když to porozumění musíme naprogramovat sami. A největší ironií nakonec je, že čím dokonalejšího digitálního přítele si vytvoříme, tím nesnesitelněji nedokonalý a zároveň tím cennější se stává ten reálný, živý a dýchající na druhém konci gauče, co pořád čumí na hokej a hraje šachy.
Milan Hausner
TALIS 2024: učitel i algoritmus ve světle rozpočtu a Evropy
„UČITEL – jediný, kdo přežije AI, rozpočet i školní řád. Výsledky mezinárodního průzkumu jsou v mnoha ohledech překvapující...Ovšem: „Učitel: víc než algoritmus, pořád ovšem méně než rozpočet.“
Milan Hausner
Den, kdy se svět zbláznil ... úplně
Máme osobní asistenty, pomáhají nám všude... Občas se to malé, nikoli plyšové zvířátko, vymkne z rukou... ono ale jen plní to, co nám doslova na očích a v duši vidí...
Milan Hausner
Věštba z roku 1980, nad kterou i ChatGPT smekne klobouk! A ještě zhudebněná!
V roce 1980, kdy se počítač rovnal velikosti menší skříňky a slovo „chatbot“ znělo jako výmysl z říše sci-fi, učinila česká country kapela Fešáci s Petrem Novotným ve své písničce „Dialog 2000“ prorocký kousek.
Milan Hausner
Když se učitel/ka sžije se školním řádem
Papír snese všechno, co ale s tím, když se litera v život obrátí... Absurdita této eseje hodně nadsazuje, ale mnozí z nás vědí, že...
Milan Hausner
Překladač mezi strojovou dokonalostí a lidskou duší
Proč AI nepíše sama sci - fi? Proč takové slátaniny našinci neradi čtou? Vždyť ten lidský pisálek to tvoří stejně jako ten stroj? Zkušenosti s vesmírem nemá, tak jakýpak rozdíl?
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.