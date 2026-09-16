Pomocná síla v politice
Tentokrát si vybral prezidenta republiky a prohlásil ho za „pomocnou sílu v zahraniční politice“. Ironie je tak hustá, že by se dala krájet sekerou.
Muž, který ještě nedávno coby akademický funkcionář proslul prokremelskými hláškami (jeden ruský prezident je pro něj důvěryhodnější než ředitel domácí zpravodajské služby, napadená země je „nejzkorumpovanější režim v Evropě“, dárci na zbraně pro ni jsou „blázni a exhibicionisté“), teď v televizním studiu předvádí ústavní kutilství. Prezident podle něj nemá tvořit zahraniční politiku: má jen poslouchat. To není konzistence. To je exhibicionismus maskovaný za princip.
Jeho politická dráha je učebnicí pomocné síly. Nejdřív jedno hnutí, pak druhé – vždy jako nestraník, vždy jako ten, kdo se nechá přivézt na kandidátku, aby dodal „ekonomickou váhu“, a pak ve studiu křičí o soudcokracii, kdykoli Ústavní soud nerozhodne podle jeho nálady. Když soud nařídil, že prezident má být součástí delegace na summit, bylo to „nehoráznost prvního stupně“ a „převedení moci na soudcokracii“. Když se mu nelíbí jmenování ministrů, křičí, že „nejsme vojenská junta“ a prezident nemá „dělat kádrováka“. Vždy stejný vzorec: ústavní instituce je v pořádku, dokud dělá přesně to, co chce on. Jakmile ne, je to puč, zášť, dětinské chování: a on je ten jediný dospělý v místnosti.
Nejzábavnější na tom je, že on sám je živoucí důkaz toho, co znamená být pomocnou silou. Není lídrem, není strategem, není ani pořádným ideologem. Je to muž, který ve studiu hraje divadlo, vytahuje peníze, předvádí scénky a pak se tváří, že dělá státnickou analýzu. Jeho „pomocná síla“ je ve skutečnosti projekce. Prezident má být podle něj poslušný vládní linii: přesně tak, jak je on poslušný linii, která zrovna letí. Jen s tím rozdílem, že prezident má ústavní mandát a on má pouze mikrofon a potřebu být viděn.
Ústava neříká, že prezident je „pomocná síla“. Říká, že je nejvyšším představitelem státu navenek. On to ví. Jen se mu to nehodí do jeho permanentního boje proti „vojákovi na Hradě“. A protože argumenty mu docházejí, sahá po dehonestaci. To je klasická taktika člověka, který nemá dost sil na to, aby vedl, a proto potřebuje, aby ostatní klečeli.
Takže ano: má pravdu. Někde opravdu existuje pomocná síla. Jen si spletl adresáta. Prezident republiky to není. To je on sám: profesionální přívažek, televizní klaun s akademickým titulem, který si myslí, že když dost dlouho křičí, stane se z něj státník.
Nestane. Zůstane tím, čím vždycky byl: hlasitým, jedovatým a úplně zbytečným pomocníkem.
Milan Hausner
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