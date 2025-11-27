Pomaranč: exotika z tiskárny

Pomaranč – plod obrazotvornosti. Jedna tisková chybka a svět má nový exotický druh: ovoce, které chutná po záhadě, voní po fantazii a srká se se s úsměvem.

Typická scéna v tiskárně: Někdo unavený po noční směně místo „pomeranč“ chvatně vysází „pomaranč“. Chybička se vloudí, e přeskočí na a. A svět je hned o jedno nové slovo bohatší. Závisí to totiž na úhlu pohledu.

Varianta číslo 1: Prostá chyba, která prošla kontrolou

Tuto teorii zastávají cynici, realisti a lidé, kteří v životě nikdy nepropadli kouzlu okamžiku. Podle nich je „pomaranč“ jen trapný přehmat, který prošel kontrolou kvality. Důkaz? Suchá záměna samohlásek. Je to pomeranč ochuzený nejen o grácii, ale i o diakritiku. Je to pomeranč, který zaspal dobu globalizace a teď se za svůj exotický původ stydí. Kdyby to byl orange, tak by se to nejspíš nestalo. V této verzi příběhu je „pomaranč“ jen smutný doklad lidské nepozornosti a roztěkanosti.

Varianta číslo 2: Geniální marketingový tah, který měl štěstí

A teď se podívejme optikou vizionáře! Co když to nebyla chyba, ale promyšlená strategie? Co když se zrodil pomaranč – nový plod prodejcovy obrazotvornosti?

Název „pomeranč“ je starý, známý, obyčejný. Je to ovoce, které si dáte k snídani. Nebo si loknete pomerančového džusu. Ale „pomaranč“? To je okamžitě jiná liga. To slovo je lehce cizí, trochu mysteriózní. Zní jako vzácný druh z dalekých krajin, který chutná po záhadě a voní po nevšedním zážitku. Najednou nejde o banální nákup, ale o objevování. Zákazník nekupuje ovoce, kupuje příběh. Kupuje kus obrazotvornosti.

Marketingový génius by za tím viděl brilantní tah:

  • Vyvolá pozornost: Lidé se zastaví, podrbou se na zátylku a řeknou si: „Pomaranč? Co to je?“
  • Spustí virální vlnu: Je to dokonalý podnět k diskusi – je to hloupé, nebo geniální?
  • Vytvoří komunitu (možná) Zákazníci se stanou součástí „klubu těch, kdo vědí“. Nekupují jen ovoce, kupují status průzkumníka jazykových i chuťových hranic.

Pravda je někde uprostřed obrazotvornosti

Pravda je samozřejmě ta nudná záměna písmen. A pravda je, že přetiskovat etikety by stálo nemalé peníze. Krása celé té situace spočívá v tom, že důležitý není záměr, ale interpretace. Ale to máme v době sociálních sítí, vždycky ne?

„Pomaranč“ přestává být pouhým ovocem. Stává se zrcadlem, v němž se každý z nás uvidí podle své povahy. Pedant uvidí chybu, kterou je třeba napravit. Básník uvidí nový básnický tvar. Marketér uvidí zlatý důl. A snílek si koupí ten podivný „plod obrazotvornosti“, odnese si ho domů tekutý v láhvi a při jeho srkání bude snít o tom, jaké by to bylo, kdyby opravdu chutnal po představivosti – sladce, kysele a naprosto jedinečně.

A v tom je to pravé kouzlo. I ten nejprostší přehmat se může stát, alespoň na chvíli, semínkem něčeho nového a neotřelého. Stačí jen trocha obrazotvornosti.

PS: Fotku etikety nepřidávám, byla by to nedovolená reklama :)

Děkuji za věcný podnět v diskuzi. Možná, že je celá story ještě prozaičtejší. Firma prostě vytiskla dvojjazyčnou etiketu – pro český a slovenský trh... :) ach jo...

Autor: Milan Hausner | čtvrtek 27.11.2025 10:08 | karma článku: 0 | přečteno: 36x

Další články autora

Milan Hausner

Slibem zakázat mobily nezarmoutíš

„Digitální prohibice podle ANO: Plaga s detektorem signálu u dveří, Prokop jako šerif školních chodeb – mobily ven, poslušnost dovnitř.“ Jak to ovšem jde dohromady s masivní podporou AI, to fakt nevím.

27.11.2025 v 12:54 | Karma: 0 | Přečteno: 21x | Diskuse | Společnost

Milan Hausner

Zelená voda, tváře rudé

Se zelenou hladinou do zeleného ráje, aktivisté jsou jak z jiného kraje. Pokuty v kapse, virál v síti, Benátky čekají na činy, ne mýty.

26.11.2025 v 11:39 | Karma: 14,96 | Přečteno: 193x | Diskuse | Společnost

Milan Hausner

Od lidí, ne od tabulek

Nedávno padl skvělý podnět: „Co kdyby si každá předmětová komise vzala na celý rok jeden konkrétní úkol, který by ji bavil a posunul dopředu?“ Děkuji Mirkovi Čermákovi za jeho nápad.

26.11.2025 v 10:39 | Karma: 3,30 | Přečteno: 133x | Diskuse | Společnost

Milan Hausner

Klobouk dolů před uhlíkovou stopou

Kdysi dávno, v šerém dávnověku, stačilo, když jste přišli do banky v čistém obleku a slíbili, že nezkrachujete. Nyní ovšem nastala éra zeleného bankovnictví.

25.11.2025 v 12:47 | Karma: 21,59 | Přečteno: 338x | Diskuse | Společnost

Milan Hausner

Hlava v cloudu, rozum pozadu

Třída je tichá, jen křída škrábe po tabuli. Žáci hledají smysl v řádcích, které by jim cloud vyřešil lusknutím prstu. Ale právě v té pomalosti se rodí rozum – bez loginu, bez statusu, bez validace.

24.11.2025 v 10:00 | Karma: 9,75 | Přečteno: 179x | Diskuse | Společnost
Další články autora

Nejčtenější

Vítězka Zrádců Šáchová pózuje v latexu pro Playboy. I rozum může být sexy, říká

Playmate Nicole Šáchová na titulce magazínu Playboy (prosinec 2025)
20. listopadu 2025  14:40

Hlavní hvězdou nového vydání magazínu Playboy je Nicole Šáchová – vítězka první řady show Zrádci....

Krásná sebevražedkyně. Vrhla se z mrakodrapu, její fotka okouzlila Ameriku

Fotografie Evelyn McHaleová vyšla v roce 1947 v časopise Life.
26. listopadu 2025

Seriál Bylo jí jen třiadvacet let, když napsala dopis na rozloučenou a vrhla se z vyhlídkové plošiny...

Desítky zraněných při srážce vlaků na jihu Čech. Ministr Kupka promluvil o příčině

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno srazil rychlík s...
20. listopadu 2025  6:51,  aktualizováno  20:36

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno čelně srazil rychlík s osobním vlakem....

Inferno v Hongkongu zuří druhý den. Ve věžácích zemřelo nejméně 55 lidí

Bytový komplex v Hongkongu zachvátil rozsáhlý požár. (27. listopadu 2025)
26. listopadu 2025  10:29,  aktualizováno  27. 11. 9:57

Hasiči v Hongkongu druhý den bojují s jedním z nejtragičtějších požárů v moderní historii města....

Uvnitř vlaku po čelní srážce. Hasiči ukázali záběry ze zásahu v RegioPanteru

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno srazil rychlík s...
20. listopadu 2025  12:15

U Zlivi na Českobudějovicku se ráno čelně srazily rychlík a osobní vlak. Při nehodě se zranilo...

V které obci Česka se žije nejlépe? Loňský vítěz obhájil, překvapení na třetím místě

Říčany, Masarykovo náměstí, kostel svatého Petra a Pavla
27. listopadu 2025  10:28,  aktualizováno  13:20

V každoročním žebříčku kvality života v České republice opět zvítězily středočeské Říčany, druhou...

Neporušíme zákon, říká Stanjura. Vláda se podle něj poradí ohledně rozpočtu

Schůze Poslanecké sněmovny. Na snímku hovoří Zbyněk Stanjura (ODS). (26....
27. listopadu 2025  12:55

Vláda se podle ministra financí Zbyňka Stanjury z ODS poradí, jak přistoupí k tomu, že Sněmovna...

Petronel s Uriášem vyrazili na Ukrajinu. Paramedikům dovezli sanitky

Herci Trojan s Dvořákem pomáhají s Pamětí národa na Ukrajině
27. listopadu 2025  12:45

Herci Ivan Trojan a Jiří Dvořák vyrazili s humanitární pomocí na Ukrajinu. Sanitky a zdravotnický...

Co může Babiš udělat s Agrofertem? Slepý fond je řešením, převod na děti ne

Andrej Babiš předal prezidentu Petru Pavlovi návrh na složení nové vlády. (26....
27. listopadu 2025  12:31

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš zatím veřejnosti nepředstavil, jak hodlá vyřešit svůj střet zájmů...

Milan Hausner

  • Počet článků 193
  • Celková karma 9,17
  • Průměrná čtenost 200x
Občas si Vás, milé čtenáře, dovolím oslovit s nějakým tím blogem, teď už i mimo školství.

Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.
 

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.