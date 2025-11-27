Pomaranč: exotika z tiskárny
Typická scéna v tiskárně: Někdo unavený po noční směně místo „pomeranč“ chvatně vysází „pomaranč“. Chybička se vloudí, e přeskočí na a. A svět je hned o jedno nové slovo bohatší. Závisí to totiž na úhlu pohledu.
Varianta číslo 1: Prostá chyba, která prošla kontrolou
Tuto teorii zastávají cynici, realisti a lidé, kteří v životě nikdy nepropadli kouzlu okamžiku. Podle nich je „pomaranč“ jen trapný přehmat, který prošel kontrolou kvality. Důkaz? Suchá záměna samohlásek. Je to pomeranč ochuzený nejen o grácii, ale i o diakritiku. Je to pomeranč, který zaspal dobu globalizace a teď se za svůj exotický původ stydí. Kdyby to byl orange, tak by se to nejspíš nestalo. V této verzi příběhu je „pomaranč“ jen smutný doklad lidské nepozornosti a roztěkanosti.
Varianta číslo 2: Geniální marketingový tah, který měl štěstí
A teď se podívejme optikou vizionáře! Co když to nebyla chyba, ale promyšlená strategie? Co když se zrodil pomaranč – nový plod prodejcovy obrazotvornosti?
Název „pomeranč“ je starý, známý, obyčejný. Je to ovoce, které si dáte k snídani. Nebo si loknete pomerančového džusu. Ale „pomaranč“? To je okamžitě jiná liga. To slovo je lehce cizí, trochu mysteriózní. Zní jako vzácný druh z dalekých krajin, který chutná po záhadě a voní po nevšedním zážitku. Najednou nejde o banální nákup, ale o objevování. Zákazník nekupuje ovoce, kupuje příběh. Kupuje kus obrazotvornosti.
Marketingový génius by za tím viděl brilantní tah:
- Vyvolá pozornost: Lidé se zastaví, podrbou se na zátylku a řeknou si: „Pomaranč? Co to je?“
- Spustí virální vlnu: Je to dokonalý podnět k diskusi – je to hloupé, nebo geniální?
- Vytvoří komunitu (možná) Zákazníci se stanou součástí „klubu těch, kdo vědí“. Nekupují jen ovoce, kupují status průzkumníka jazykových i chuťových hranic.
Pravda je někde uprostřed obrazotvornosti
Pravda je samozřejmě ta nudná záměna písmen. A pravda je, že přetiskovat etikety by stálo nemalé peníze. Krása celé té situace spočívá v tom, že důležitý není záměr, ale interpretace. Ale to máme v době sociálních sítí, vždycky ne?
„Pomaranč“ přestává být pouhým ovocem. Stává se zrcadlem, v němž se každý z nás uvidí podle své povahy. Pedant uvidí chybu, kterou je třeba napravit. Básník uvidí nový básnický tvar. Marketér uvidí zlatý důl. A snílek si koupí ten podivný „plod obrazotvornosti“, odnese si ho domů tekutý v láhvi a při jeho srkání bude snít o tom, jaké by to bylo, kdyby opravdu chutnal po představivosti – sladce, kysele a naprosto jedinečně.
A v tom je to pravé kouzlo. I ten nejprostší přehmat se může stát, alespoň na chvíli, semínkem něčeho nového a neotřelého. Stačí jen trocha obrazotvornosti.
PS: Fotku etikety nepřidávám, byla by to nedovolená reklama :)
Děkuji za věcný podnět v diskuzi. Možná, že je celá story ještě prozaičtejší. Firma prostě vytiskla dvojjazyčnou etiketu – pro český a slovenský trh... :) ach jo...
