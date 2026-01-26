Politický střet nad bufetovým stolem
Je to věru úžasně efektivní způsob, jak oslovit voliče: „Nezáleží na daňové zátěži, kvalitě školství nebo stavu infrastruktury. Důležité je, aby vaše svačina odpovídala vašemu politickému kompasu.“
Václav Klaus svou tehdy provokativní a nadsazenou rétoriku používal jako ironický štětec k malování karikatury levicového myšlení. Byla to hyperbola, intelektuální žert. Jeho mladí následovníci však tento žert sebrali, oškubali ho o veškerý kontext a ironii a servírují ho světu s vážností doktora filozofie obhajujícího dizertační práci na téma „Politická polarizace oplatek“.
Výsledek? Dokonalá absurdita. Strana, která chce být považována za seriózní správkyni státu, se veřejně chlubí, že její budoucí elita rozhoduje o tom, zda je Horalka úderkou proletariátu nebo Milka cukrovinkou kapitalistických vykořisťovatelů. Je to politický folklór, který se změnil v trapnou sebe-parodii. Kola nebo Kofola? Ba ani ten zdravý životní styl už v té oplatkové taškařici nemá argument.
Ne, nemohu jen tak přijmout, kdy se strana, která se hlásí k odpovědnosti, racionalitě a svobodě, redukuje na takto směšný mem. Dělá ze sebe karikaturu, kterou pak její oponenti s povděkem sdílí a bohužel dlouho sdíleti budou se slovy: „Podívejte se, na čem pracují a čím žijí.“
Prosím, nedělejme ze sebe hlupáky.
Pravicová politika má co nabídnout: důraz na svobodu jednotlivce, osobní odpovědnost, zdravé finance a efektivní stát. Není to vážně souboj Snickers vs. Tatranka. Vtip je kořením i politiky, ale prostě nesmí vytvořit karikaturu obsahu, a to se bohužel v tomhle případě dost silně stalo.
Je to o myšlenkách, které utvářejí společnost. Když tyto myšlenky nahradíme debatou o politické příslušnosti croissantů, sami se degradujeme na úroveň, kde nás nikdo nemůže, a vcelku správně, brát vážně.
Tento „vtip“ se vymkl kontrole, protože ztratil kontakt s realitou. Ukazuje nebezpečnou tendenci zaměňovat identitu za ideologii a obsah za branding.
Pokud má být pravice vítěznou alternativou, musí být chytrá, sebevědomá a myšlenkově bohatá. Ne karikatura, která se hádá o to, zda je Kofola rudá.
