Politická triáž aneb konzervativec sleduje televizi
Výrok přitom mířil na tehdejší vládní garnituru, nikoli výslovně na její voliče. Na celé věci je nejzajímavější ještě jedna okolnost. Paní Decroix se po silné kritice omluvila. Jenže později vysvětlovala, že se omlouvala spíše za způsob vyjádření než za samotný názor. Teď se k tématu v diskuzi znovu vrátila.
A právě tady začíná být příběh zajímavější než původní výrok. Protože mezi větami „omlouvám se“ a „stále si to myslím“ je prostor, ve kterém se obvykle rozhoduje, zda šlo o skutečnou korekci, nebo jen o jazykovou úpravu téhož přesvědčení. Nicméně rozhovor v televizi dal této banalitě novou gradaci.
Vrcholný politik touto větou vlastně neříká, mýlí se, jejich politika škodí zemi: vedou republiku špatným směrem.
Řekla: „svoloč“ a opakovaně. A v tom vidím docela zásadní problém.
Demokrat bojuje s názorem. Moralista začne bojovat s lidmi.
Ve chvíli, kdy z politického soupeře uděláte „svoloč“, už nevedete spor. Už neposuzujete argumenty. Provádíte politickou triáž.
Někteří zůstávají legitimními účastníky debaty. Jiní se mění v problém. Někteří mají nárok na vyslechnutí. Jiní už jen na odsudek.
Demokratická politika stojí na předpokladu, že protivník může mít pravdu. Politická triáž začíná ve chvíli, kdy už protivník není protivník.
Je případ. Diagnóza. Kategorie.A nakonec jen položka v kolonce „ti druzí“.
Starému konzervativci právě tady zatrne. Ne kvůli vládě. Vlády přicházejí a odcházejí. Ale kvůli okamžiku, kdy vzdělaný člověk přestane argumentovat a začne rozdělovat svět na normální a nenormální, přijatelné a nepřijatelné.
Jenže aby bylo jasno. Ani druhá strana není žádný salon demokratických ctností. Když člověk čeká odpověď na moralizující nadřazenost, často dorazí hospodský bonmot. Když čeká polemiku, přijde infantilní vtípek.
Na jedné straně nálepky. Na druhé straně grimasy, úšklebky a infantilní pokusy o vtipy.
Jedni občany poučují. Druzí je baví. Oba tábory jsou přesvědčeny, že zachraňují demokracii.
A oba se diví, proč jim lidé stále méně věří.
Roky posloucháme přednášky o respektu, slušnosti a kultivovaném jazyce. Pak přijde ostrá politická chvíle a zjistí se, že některé urážky nevadí. Záleží jen na tom, kdo je pronese a proti komu míří.
Když správný člověk použije správnou urážku vůči správným lidem, promění se nadávka téměř v občanskou ctnost.
A mimochodem. V době, kdy se zkoumá geopolitický původ každého druhého slova, najednou nikomu nevadí výraz „svoloč“. Patrně proto, že správně použitá urážka získává diplomatickou imunitu.
Ostatně, co je vlastně ta „svoloč“? Politici? Ministři? Stranické vedení? Ok.
Jenže podobné nálepky mají tendenci se rozrůstat. Dnes označují vládu. Zítra její příznivce. Pozítří každého, kdo si dovolí nesouhlasit.
A právě proto byli konzervativci vždy nedůvěřiví k lidem, kteří si nárokují mravní převahu. Ne proto, že by měli pravdu málo. Ale proto, že jsou si jí příliš jisti.
Praha má svůj slovník. Televizní studia mají svůj slovník. Sociální sítě mají svůj slovník. A politici zjevně také.
Jenže zatímco se ve vyhřátých sálech vede debata o tom, kdo ještě patří do „normálního světa“ a kdo už je „svoloč“, obyčejní lidé mají stále silnější pocit, že s nimi nikdo nemluví. Že se o nich jen mluví a rozhoduje.
A když se tak dívám kolem sebe, děje se vlastně totéž i tady na blogu. Jedni provádějí politickou triáž. Druzí společenskou. Jedni mají za svoloč vládu. Druzí její kritiky. Jedni se považují za poslední obránce demokracie. Druzí za poslední obránce zdravého rozumu.
A obě skupiny si stále méně povídají a stále více se diagnostikují. Už nehledají argument. Hledají kategorii. Už se neptají, co si druhý myslí. Ptají se, kam ho zařadit. Do správného tábora. Do špatného tábora.
Mezi normální. Nebo mezi ty druhé. Stačí se začíst do diskuzí, když se zeptáte druhého, z té které pravdy, na argument, přijde jen zášť a osobní svinstva.
Pevně doufám, že se vrátí rozum. Že se vrátí schopnost nesouhlasit bez pohrdání. Že se vrátí politika, která argumentuje místo nálepkování.
A že si jednou zase vystačíme se slovy jako protivník, soupeř nebo oponent.
Protože mezi slovem „oponent“ a slovem „svoloč“ není rozdíl jen jazykový.Je mezi nimi rozdíl civilizační.
První říká:nesouhlasím s tebou. Druhé říká: nezasloužíš si respekt.
A právě tam obvykle nekončí demokracie. Právě tam její problémy začínají.
A možná proto dnes působí tak unaveně. Možná totiž demokracie nikam neodešla. Možná jen tiše vstala od stolu ve chvíli, kdy se z oponentů staly diagnózy. Možná opustila televizní studia, stranické sekretariáty i internetová bojiště. A možná dnes sedí někde úplně jinde.
U obyčejného kuchyňského stolu.
Mezi lidmi, kteří spolu ještě dokážou nesouhlasit, aniž by se navzájem posílali mezi svoloč nebo do politické triáže. Tam bych ji ostatně hledal spíš než mezi všemi těmi bojovníky za demokracii. Ti o ní totiž mluví neustále. Jen jí nějak čím dál méně připomínají.
A dějiny bývají v podobných chvílích nepříjemně předvídatelné.
Nejprve přijdou diagnózy. Pak nálepky. Pak seznamy. A nakonec přijdou holínky a marše.
Ne proto, že by si je společnost přála.
Ale protože už dávno zapomněla, že mezi oponentem a nepřítelem je rozdíl. A že demokracie stojí právě na tom rozdílu.
Tu situaci navíc nevnímají jen političtí protivníci. Registrují ji i lidé uvnitř vlastní strany. I odtud se ozývá silné volání po změně. A upřímně řečeno, je to víc než dobře. Strana, která ztratí schopnost pochybovat sama o sobě, začíná být nebezpečná především sama sobě. Každý uzavřený svět totiž časem dospěje do bodu, kdy už nehledá pravdu, ale potvrzení vlastní výjimečnosti. A odtud bývá k politické triáži jen jeden krok.
Je už pak jen otázkou, na které straně pak ta partaj skončí.
Milan Hausner
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