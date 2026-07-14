Politici-influencerové či influencerky: nevkus povrchnosti
Musíte umět točit reels, dělat „authentic“ content, tančit na trendové zvuky a vysvětlovat voličům, že „rozumíte mladým,“ fotit se s kohoutem, pávem či jinou havětí. Pak unboxovat krabice, nebo lítat po festivalu poněkud... Pro mladé to možná je; konečně mají pocit, že je někdo bere vážně. Pro všechny ostatní je to vrchol nevkusu, trapnost na druhou a důkaz, že politika se proměnila v nekonečný casting na nejsympatičtějšího klauna (pokud by se to nedalo označit ještě hůř) v zemi.
Místo seriózní debaty o rozpočtu, školství nebo bezpečnosti sledujeme politiky, jak se snaží vypadat kůůl. (Rým by se zde hodil lépe). Selfie před sněmovnou s filtrem, story „den ze života ministra“ a citáty z knih, které evidentně nikdy nedočetli. „Jsem tady pro vás, lidi!“ – říká pán v obleku za deset tisíc, který právě zvýšil daně nebo zrušil nějakou slušnou reformu. Trapárna taková, že i průměrný teenager by se zastyděl. A přesto to funguje. Algoritmy milují emoce, jednoduchost a obličej, který se usmívá i při totálním nesmyslu. Hlasy se dnes nevyhrávají programem, ale engagementem. Můžeme se pak divit, že některé opravdu nebezpečné aktivity, které jsou prezentovány vážně, pak najednou získávají na domnělé serioznosti?
Škola prý může za to, že děti nečtou. To je oblíbená mantra. Škola je vinna za nižší gramotnost, za TikTok mozek, za to, že mladá generace preferuje patnáctivteřinové klipy před knihou. Ale kdo, sakra, může za ty idiocie na politické scéně? Za ty nekonečné otočky, za sliby, které vydrží tak týden, za výroky, u kterých by se i středoškolák zastyděl? Za to, že seriózní diskuse nahradily memy a „klipy“? Škola na to nemá vliv. To je čistě dílo dospělých, kteří by měli především myslet. Nebo za to může škola ta minulá? To by bylo docela šikovné vysvětlení, že?
Politik-influencer je symptom hluboké mentální choroby. Je to totální kapitulace před povrchností. Místo toho, aby vedl společnost, přizpůsobuje se jejím nejhorším tendencím. Místo dlouhodobého myšlení prodává okamžité emoce. A my to žereme, protože je to jednoduché, zábavné a nevyžaduje to žádné úsilí. Proč číst program, když stačí vidět, jak hezky vypadá na videu? Proč analyzovat fakta, když stačí pocit „je to náš člověk“? Tedy snad...
Výsledek je tristní. Politická scéna plná trapáků, kteří se bojí vypadat „staromódně“ – tedy seriózně, připraveně a zodpovědně. Místo státníků máme obsahové tvůrce s mandátem. A ti nejúspěšnější z nich vědí, že podstatné není, co říkají, ale jak to zabalí. Sarkasmus stranou: je to smutné a vlastně ... Je to důkaz, že jsme se jako společnost vzdali nároků na kvalitu ve jménu přístupnosti a onlinového bahna.
Neumím si představit, že bych takové trapáky volil. Radši už bych volil kocoura nebo toho kohouta. Ten si na nic nehraje.Ten aspoň nelže, že „rozumí mladým“, a když něco podělá, tak to prostě podělá bez dlouhého vysvětlování a je to jasné a rovnou zřetelně vidět. Možná je načase, aby si politici připomněli, že jejich práce není být oblíbení na sociálních sítích, ale řešit problémy. I kdyby to znamenalo, že na chvíli nebudou „trendy“.
Až příště nějaký politik natočí další virální video, tak...co vlastně?
To je jen další kapitola v příběhu o tom, jak jsme vyměnili hloubku demokracie za lajky. A škola za to opravdu nemůže. Na co tohle svedeme, to fakt nevím...
PS: Dal jsem si dnes detox, ale copak to po takovémhle zážitku jde? ....
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Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
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