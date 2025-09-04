Polemika lehkým perem
Otevření nové základní školy se v článku popisuje jako manažerská chytristika a elitářský projekt.
Jenže co když je to prostě jen promyšlené řízení kapacit? Postupné otevírání tříd není spiknutí, ale způsob, jak zabránit zahlcení a udržet kvalitu. A zejména pak způsob jak vůbec zajistit reálný provoz po přechodovou dobu. Z kapacity školy je nutno vycházet a podle tisku ta škola má celkovou kapacitu omezenou...
A že se na všechny zájemce nedostalo? Proč také platit učitele, kteří nebudou mít na dané škole úvazky; takové řešení by prostě smysl v době rozpočtových úspor (a že jich v letošním roce bude) nedávalo. Postupné naplňování tříd vždy a v každé době korelovalo s nástupem učitelů podle jednotlivých aprobací. Mám s tím svou zkušenost. Sehnat učitele je dnes hotové terno, a pokud mu ještě nemůžete nabídnout plný úvazek, případně ho musíte přesvědčit, aby alternoval dvě školy, to je věru husarský kousek. Novému vedení školy takový rozjezd nezávidím, zvláště když má za prahem budovy neuspokojené zájemce.
Naplnění všemi zájemci do první třídy by prakticky znamenalo, že v následujícím roce budou možnosti další žáky vzhledem k počtu židlí v budově dost limitovány. Pak ani neznáme místní demografickou křivku... Odpovědnost radnice vůči občanům je tu nezpochbynitelná... Zřídit školu není věc právě jednoduchá a utáhnout její chod přestavuje pro místní část opravdu silný závazek...
A pak je tu „odložený nástup“ do školy. Ano, někteří rodiče mohou kalkulovat, ale zpřísnění pravidel a zapojení psychologů není jen „psychický nátlak“. Je to nepochybně především regulační opatření. Nalijme si čistého vína. Počet odkladů vysoce překročil evropský průměr, což mohlo mít dopad i na některé ekonomické parametry. Rodiče své děti znají, ale to neznamená, že jejich pohled vždy věrně odpovídá situaci, realita je mnohem pestřejší. Zákonní zástupci (ale i babička či dědeček) počítali v minulosti, kalkulují dnes a čachrovati budou i v budoucnosti (odklady, spádové školy, přestupy, přijímačky). Změněná praxe na tom neovlivní vůbec nic, jen se možná změní obsah těchto „čachrů.“
Slovo „klientelismus“ se v původním textu skloňuje téměř stejně často jako „škola“. V době, kdy se tento stav propisuje téměř do všech oblastí naší společnosti, to ani ve školství nebude jinak. Onen klientelismus zasahuje školy i dnes a pěkně často...
Poslední oblastí je převod financování nepedagogických pracovníků prostřednictvím rozpočtového určení daní přes zřizovatele. Autor zde vídí v souhlase s celou řadou odborných i laických složek velké riziko. O tomto problému jsem už tu napsal svůj blog. Ze své zkušenosti i z praxe pověřence ale vím, že na konšely na radnici je nejlépe vidět z místního pískoviště, hospody a někde z kostela. Na tato místa ministerští ouřadové nedohlédnou. Kontrola veřejnosti tak může, ale také nemusí být přímější, protože ve státním rozpočtu se cestou k těm našincům dole poztrácejí velké objemy. Ironií osudu je také fakt, že vzhledem k pevně danému % RUD je vlastně tato část rozpočtu pro zřizovatele dnes vlastně pevně jako jediná dána, zatímco ty peníze zbývající se teprve budou porcovat v parlamentu a nijak nepochybuji, že chutná sousta z příslovečného medvěda skončí u šroubků a matiček do kanonů.
V jedné věci má však pan Faltýn naprostou pravdu. Školství je především o penězích. Opět nic nového pod sluncem. Školy jsou čistými žrouty téměř jakýchkoli sum, které k nim doputují. Hospodaření škol je ovlivněno mnoha faktory, například nesmyslně nastavenou inkluzí, která způsobila mnohé rozpočtové problémy současnosti. Na některé situace se proto musíme dívat z širšího pohledu a v kontextu doby, vědění, ale především opravdu ... z hlediska těch dostupných finančních prostředků.
Milan Hausner
Digitální géniové s dvouminutovou pamětí
Tak si nastavme zrcadlo — digitální úsměv obrazovkového vzdělání má tolik zubních kazů, že byste už při pohledu na tu virtuální krásku odmítli s ní jít na rande. A přesto je pro mnohé z nás tou modlou...včetně mne...
Milan Hausner
Jednoho dne ve školní jídelně část třetí
Čas samozřejmě ukáže, jak se v realitě lidského hemžení, naplní některé teoretické postuláty a rady těch, kteří jídelnu viděli jen přes tabulky a BMI parametr. Pro běžnou školu z provozního hlediska však vzniká zajímavá groteska.
Milan Hausner
Čočka a pašeráci sendviče. Když realita předčí satiru.
Inkluze ve školní jídelně, díl druhý. Když jsem psal první esej o školní jídelně, nevěděl jsem, jak moc jsem se nemýlil s řádem školní jídelny podle edukačního materiálu k nové vyhlášce...Najdete na Facebooku
Milan Hausner
Bez myšlení nejsou koláče
Dnešní úvaha vznikla na základě tří dokumentů, sdělení O.Neumajera k výsledkům zprávy ICILS, studie Memory paradox a dalších odborných studií.
Milan Hausner
Výkladový slovník bez AI
Terminologie v pedagogice a politice se v mnohém překrývá. Známe ale význam všech slov opravdu dokonale? A mnohdy nám ani AI, když zrovna nehalucinuje, nepomůže. (vlastní koláž)
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.