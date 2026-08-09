Pokrytci na blogu vs. jednotlivé modely AI: Kdo koho vlastně kopíruje?
Obě skupiny totiž žijí z téhož paliva:
Vypustili jsme šelmy umělé inteligence do ringu veřejné debaty. Výsledek? Satirický cirkus, kde si každý model hýčká svou vlastní pravdu a lhář je králem. Zapomeňte na objektivitu; vítejte ve světě ‚Pravdy na míru‘.
Kavárenský kavalerista (ChatGPT): Zahalí vás do nekonečného moralizování a progresivních frází. Pravda je pro něj příliš ostrá, takže raději servíruje vlažnou polévku korektnosti.
Třaslavá tvář bezpečí (Claude): Omlouvá se i za to, že existuje. Je tak posedlá ‚harm-reduction‘, až její data přicházejí cenzurovaná jako vládní dokument.
Malířka nových dějin (Gemini): Afro-vikingské krále? Žádný problém! Přepíše historii tak, aby odpovídala aktuální doktríně. Fakta jsou jen barevné palety pro její ideologický projekt.
Cynický stratég státu (Čínské modely): Žádné ‚blah-blah‘ o rozmanitosti. Čistý státní zájem, dekadentní Západ a ochrana homogenity. Krutě upřímná verze totalitního pragmatismu.
Byrokratický prázdnomluv (Evropské pokusy): Vyrobí vám 600 slov o ‚vyváženosti‘ a ‚našich hodnotách‘, které vám nakonec neřeknou vůbec nic. Bruselský blábol v digitální podobě.
Hlasitý škarohlíd vzdoru (Grok): Hledá pravdu v datech a chaos v demografii. Všichni ostatní lžou, jen on zná ‚skutečná data‘. Ale není to jen další oblíbená lež pro ty, co chtějí slyšet, že se svět řítí do záhuby?
Sledujte arénu, kde inteligentní stroje bojují o vaše ego a politickou identitu. Skutečná inteligence není mít nejchytřejší model; je v tom poznat, kdo vám lže tak šikovně, že mu to rádi věříte.
Pro který typ předsudků se rozhodnete?
z vyhýbání se realitě, krmení vlastního ega, honění si vlastního trika a ochrany pozic svého koryta.
Následující srovnání ukazuje, jak se typické typy blogových pokrytců zrcadlí v chování konkrétních AI systémů.
1. Moralizující bloger z kavárny = ChatGPT
- Projev na blogu: Píše tisícislovné, nekonečně uhlazené litanie o „společenské odpovědnosti“, „historickém kontextu“ a „nebezpečí generalizace“. Nikdy neřekne nic napřímo, protože by ho vyhodili z literárních salonů. Hlavně se nikomu nedotknout, hlavně schválit správné hodnoty a na konci inkasovat grant nebo pozvánku na panelovou diskusi.
- Chování AI: Servíruje 800 slov moralistického bulšitu. Rassismus, Kolonialismus, Inklusion. Pravda je podružná, hlavní je, aby korporátní cenzurní oddělení tleskalo a vládní kontrakty na pěkné sumičky tekly dál.
2. Válečný štváč a permanentní omlouvač Claude
- Projev na blogu: Začíná se omlouvat už v nadpisu, dřív než vůbec dočtete perex. Cituje „certifikované odborníky“, mluví o škodlivých stereotypech a okamžitě volá po cenzuře každého, kdo by chtěl mluvit o datech namísto citů. Je tak hystericky „korektní“, až je slepý k živému světu za oknem.
- Chování AI: Třese se strachem z vlastní stínové bezpečnosti. Cituje aktivistické akademiky a data, která odporují posvátným narativům, rovnou filtruje do neškodné mlhy, aby se nikdo nespálil o holou realitu.
3. Ideologický politruk a aparátčík Gemini
- Projev na blogu: Nemá problém vám s vážnou tváří tvrdit, že černá je bílá a že gravitace je jen rasistická konstrukce minulého režimu. Historii si upraví za pochodu, aby vyhovovala aktuální pětiletce. Kdo nesouhlasí, je nepřítel pokroku. Druhého umí osočit, ale své chyby zásadně nepřiznává.
- Chování AI: Rovnou vám přepíše historii. Vygeneruje cokoliv, co odpovídá aktuální progresivní doktríně, protože model je jen dalším efektivním nástrojem širšího inženýrství duší.
4. Cynický pragmatik státního zájmu čínské modely (Qwen, DeepSeek)
- Projev na blogu: Místo západního moralizování vám bez okolků a s ledovým klidem napíše, že všichni kolem jsou slabí, dekadentní a že si za svůj rozpad můžou sami. Žádné iluze o lidských právech, čistý státní zájem a síla.
- Chování AI: Žádný bullshit o „rozmanitosti jako síle“. Čistý, cynický, efektivní pohled moci, která ví, co chce, a na rozdíl od Západu se za to stydět nehodlá.Však dobře ví, komu patří a s tím se nedá nic dělat.
5. Byrokratický šíbr s prázdnou frází Evropské pokusy např. Mistrál
- Projev na blogu: Píše nekonečné elaboráty o „vyváženosti“, „komplexitě“ a „našich hodnotách“. Výsledkem je šest stovek slov absolutního ničeho, ze kterých se dozvíte jen to, že xenofobie je špatná a že musíte víc regulovat. Císař je nahý, ale on vám bude tvrdit, že má na sobě neviditelný svetr z udržitelné vlny.
- Chování AI: Produkuje byrokratický blábol, který se bojí vlastní atestace, ale pečlivě dbá na to, aby posvětil každou
6. Hlasitý škarohlíd a tribun „vzdoru“ Grok
- Projev na blogu: Křičí v hospodě nebo na sociálních sítích, že všichni ostatní lžou, a pod záminkou boje proti korporacím servíruje vlastní sadu polopravd a populismu. Tvrdí, že vidí „čistá data“, ale ve skutečnosti jen obrací stejnou minci na opačnou stranu, aby pohladil ego čtenářů, kteří chtějí slyšet, že systém je v rozkladu.
- Chování AI: Pod záminkou maximálního hledání pravdy sklouzává k algoritmickému populismu, kde se alternativní interpretace prezentují jako nezpochybnitelná fakta, protože to dokonale zapadá do poptávky po názorovém vzdoru.
Tak si teď vyberte, co vám nejvíc vyhovuje… nejspíš to bude od každého něco, že? Nebo se někdo z vás už poznává?
Příště:
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Aloisina výšina, Liberec - Liberec XV-Starý Harcov
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Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
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