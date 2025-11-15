Pokoj č. 208, ve kterém se rozbřesklo
Služební cesta manžela je pro manželku vždycky průbířským kamenem. Když balil kufry, byl až příliš ukvapený, až příliš neklidný. Náhodou – a byla to náhoda? – našla zálohovanou e-mailovou rezervaci v jeho notebooku, který „zapomněl“ zavřít. Luxusní hotel na dva dny v známém letovisku, tak dvě hodiny od jejich bydliště. A jméno jeho asistentky Sandry.
Druhý den, když vjela před honosnou vstupní halu a uviděla je, jak si vesele vynášejí kufry z taxíku, málem se jí zavařil mozek. Místo vzteku, který jí hnal krev do tváří, však zůstala ledově klidná. Přistoupila k nim, otevřela dveře svého auta a řekla jediné: „Nastup. Jedeme domů.“ A on, zaskočený a zahanbený pod pohledy recepčních a oněmělých hostů, poslechl. Sandra zůstala stát na chodníku s otevřenou pusou, její dokonalý víkendový plán se rozpadl během pěti vteřin.
Cestou domů se nepromluvili. On se pokoušel vyřešit „osobní krizi“ a omlouval „chybu, která se už nikdy nestane“. Eva mlčela. Cítila, jak se v něm vaří směs viny, paniky a podráždění. Jneže doma ho to popadlo znovu. Zase prohlásil, že si musí okamžitě odejet, protože si vzpomněl na obchodně fatální událost, ze které nelze couvnout. A než se nadála, byl zase pryč. Zanechal za sebou jen prach po pneumatikách...
Eva stála v kuchyni a dívala se na jeho prázdný šálek od kávy. A najednou jí to došlo s křišťálovou jasností. „Tenhle vzorec znám.“ Je tak arogantní ve své lži, že si myslí, že jsem tak přitroublá.* Po tolika letech manželství hodně zpohodlněl a myslel si, že mu projde všechno... Rezervace byla platná, pokoj zaplacený. Proč riskovat a hledat nové místo? V jeho sebestředné mysli bylo nejriskantnější místo zároveň tím nejbezpečnějším – kdo by se vracel na místo činu, kde ho už jednou přistihli? Pod svícnem bývá přece tma.
Jen počkej, zajíci.
O dvě hodiny později stála před pokojem 208. Zaklepala... Dveře se otevřely. Uprostřed pokoje, ještě s kufrem v ruce a s rozjívenými gesty, stál její manžel a Sandře něco vysvětloval. Sandra seděla na posteli, opřená o polštáře, a s pobaveným úsměvem sledovala jeho teatrální výstup. Ten úsměv jí ztuhl ve tváři, když její pohled přelétl přes mužovo rameno a ... spatřil Evu.
„Ahoj zlato,“ pronesla Eva hlasem sladkým jako med, do kterého však kapnul jed. Vosí, zmijí nebo mamby, to těžko říct. „Zapomněl jsi doma kartáček na zuby. Tak jsem ti ho přivezla... A taky trochu důstojnost, ale tu už jsem ti sebrala včera.“
Jeho čelo bylo zbrocené potem. Chvíli se snažil něco vypotit z úst, hledaje ve své zásobě lží tu nejúčinnější, ale slova mu uvázla v hrdle. Právě se mu zhroutil jeho dokonalý sebestředný svět...
A v tom se manžel zbrocený potem probudil...
Lapal po dechu jako ryba vyvržená na břeh. Tma ložnice ho obklopovala, známá, a přece najednou cizí. Otočil hlavu. Vedle něj klidně a pravidelně dýchala Eva. Její záda byla k něji otočená jako nedobytná zeď. Byl to jen sen. Noční můra. Sladké mlžné opojení, co se během okamžiku proměnilo v hrozivou megeru. Úleva byla tak intenzivní, že začal zhluboka dýchat.
Opatrně, téměř zbožně, se zvedl, aby ji nevzbudil. Srdce mu bušilo jako o závod. V koupelně se napil vody přímo z kohoutku a podíval se do zrcadla na svůj vyděšený, zpitomělý obličej. „Jen sen“, opakoval si v duchu, „jen blbý sen. Nic se nestalo.“
Vrátil se do postele a přitulil se k Evině zády, hledaje útěchu a potvrzení reality v její hřejivé, pevné přítomnosti. Vtom se Eva otočila. Její oči byly dokonale procitlé a jasné, bez jediné stopy spánku. Svítily v šeru jako dvě hluboká, temná jezera, ale spíše připomínaly dva endoskopy ponořené hluboko do manželova nitra.
„Tak co,“ řekla tiše, téměř šeptem, „už jsi se probral z té noční můry, miláčku?“ A v jejím hlase byla taková znalost a takový klid, že mu přeběhl mráz po zádech a sevřel mu hrdlo. „Hotel 208,“ dodala téměř zadumaně. „To byl opravdu... výmluvný detail.“
Věděl v tu chvíli s naprostou, děsivou jistotou jedno: to prostě není jen tak. Bylo to osudové varování. Jak mohla o všem vědět? Jeho maily nečetla...ale četla jeho sny. A možná i víc.
„Sníš tak hlasitě,“ dodala ještě tišeji a položila mu dlaň na zpocené čelo, jako by chtěla utišit jeho rozbouřené nitro. „A ty sny... to víš, to jsou takové ty zhmotnělé tužby, blázínku. A ty přede mnou neutajíš!!“ vyhrkla s teplotou sibiřského ledu.
Zůstal tiše ležet, zvolna polykal hořkou chuť vlastního odhalení, zatímco se díval do temnoty, která mu najednou připadala nekonečně hluboká, průhledná a plná očí, jež viděly přímo do hloubi srdce.
Milan Hausner
- Počet článků 171
- Celková karma 8,88
- Průměrná čtenost 205x
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.